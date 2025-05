El Córdoba CF, entre gastos e inversiones: reformas en El Arcángel, la Ciudad Deportiva y cantera

El Córdoba CF trabaja en tiempo presente pero con la mente, así como buena parte de sus esfuerzos, hablando en futuro. Así quedó una vez más patente durante el acto de recepción de los medios en El Arcángel, en el que Antonio Fernández Monterrubio detalló el estado actual de los gatos del club, inversiones y su estrategia institucional, marcada por la prudencia económica, la optimización de recursos y una visión de crecimiento sostenido. La hoja de ruta, si bien ambiciosa, no deja de ser realista: «hay que encontrar un equilibrio en todo eso», resaltó el dirigente.

Naming, rótulos y fachada

Entre controversia, El Arcángel estrenó nombre en enero tras el acuerdo de patrocinio con Bahrain Victorious, pero aún no luce su nueva denominación de forma visible. «Estamos pendientes de que se visualice. Hemos pedido ya la licencia municipal para poner rótulos, escudos y demás», indicó Monterrubio. Además, confirmó que el club trabaja conjuntamente con el Ayuntamiento para cerrar la parte exterior de Preferencia, una actuación ya en fase de adjudicación por parte del consistorio.

La remodelación más ambiciosa del estadio, no obstante, tendrá que esperar. La zona de Tribuna no se acometerá a corto plazo, ni estará lista para la próxima temporada. «Eso pasa por cerrar un acuerdo con el Ayuntamiento de una concesión a más largo plazo. Una de muchísimos más años, porque si no la inversión no se rentabiliza», explicó. El club busca fórmulas de financiación externa que permitan afrontar una reforma integral sin comprometer el límite de coste de plantilla, clave para la competitividad deportiva.

Inversión en infraestructuras

El club blanquiverde también prevé destinar esta temporada una partida «muy importante» a la mejora y pagos derivados de las instalaciones del estadio, con desembolsos como la «iluminación y el riego del césped» en el foco. Son inversiones obligadas por la normativa de LaLiga, aunque el dirigente admitió que preferiría destinar esos fondos a otros fines.

Además, el Córdoba CF realizará una prueba piloto con nuevos palcos en Preferencia en el último partido de la temporada. «Son inversiones que son rentables prácticamente desde el primer día», aseguró. También se han acometido mejoras en los baños de Tribuna. En total, la inversión en estas actuaciones superará «con creces» el millón de euros, un gasto que resta margen en el límite salarial como en el resto de equipos. «Hay que buscar un equilibrio entre todas esas cuestiones», insistió.

La nueva Ciudad Deportiva y cantera

Uno de los grandes objetivos a medio plazo, por otra parte, es la construcción de una nueva Ciudad Deportiva. El CEO confirmó que se siguen valorando diferentes suelos como posibles ubicaciones, pero aún no hay nada cerrado. «Sé que ha habido rumores. Se están viendo determinados suelos. Hay más de un suelo ahora mismo como candidato», desveló. Aseguró que solo se anunciará el proyecto cuando cuente con los recursos y la seriedad suficientes: «cuando tenga un proyecto serio, tenga los recursos para acometer ese proyecto, entonces estaré encantado de comunicarlo».

Más allá de los terrenos, el club tiene claro que la cantera debe ser una apuesta real, pero con una mirada a largo plazo. «Todo el mundo habla de cantera. Todo el mundo piensa que esto es facilísimo y que en seis meses se cambian todas las cosas. No es fácil», subrayó. La falta de instalaciones adecuadas y la competencia regional dificultan el trabajo formativo. Aun así, el compromiso está firme: «estamos intentando dotar de seriedad, de trabajo y que los padres vuelvan a confiar en nosotros. Poco a poco». Para el mandatario, la base es «una pata importantísima dentro del proyecto deportivo y estratégica», que también se considera parte del «verde», el eje principal del gasto.

Sin CVC y con los pies en el suelo

Cuestionado por los fondos CVC, en el marco de LaLiga Impulso, a los que han recurrido numerosos clubes del fútbol profesional, Monterrubio fue tajante: «no estamos suscritos a los fondos CVC. No vimos que fuera una necesidad en estos momentos para el club». La independencia financiera es, por ahora, un principio irrenunciable en la entidad.

Y es que la estrategia económica del club de El Arcángel no cambiará de forma radical, aunque deberá adaptarse a las circunstancias, según sostuvo el sevillano. «La estrategia no va a cambiar, entre otras cosas, porque parece que funciona», ironizó. Pero reconoció que hay actuaciones «impepinables» que no pueden posponerse, como las exigencias de la competición. En todo caso, dejó claro que el punto de mira sigue y seguirá en potenciar lo del terreno de juego: «más allá de eso, no vamos a restar más capacidad económica del verde. Que sigue siendo el foco de nuestro objetivo».

