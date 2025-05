Dos veces en 39 jornadas: el Córdoba CF de Ania repitió plan en Burgos

Iván Ania no es un técnico de costumbres inamovibles, ha quedado claro en prácticamente dos campañas. No le tiembla el pulso para cambiar cuando lo necesita, pero tampoco duda en mantener lo que funciona. Y eso es justo lo que procuró en la pasada visita a El Plantío, penúltima salida de los blanquiverdes esta temporada. Y es que ante el Burgos, el entrenador del Córdoba CF repitió once por segunda vez en toda la campaña, apostando por el mismo bloque que ya había rendido a buen nivel ante el Cádiz en El Arcángel (4-2) días antes. Una decisión que, por escasa, no deja de ser significativa.

Dos temporadas de contraste

Porque en una Liga tan exigente como la actual categoría de plata, marcada por las lesiones, las rotaciones y la competencia interna -al menos en clave cordobesa-, repetir once parece haberse convertido casi un lujo. Por eso, que Ania haya apostado por el mismo equipo dos jornadas consecutivas en tan solo dos ocasiones -jornadas 25 y 26 ante Cartagena y Huesca, y ahora en la 38 y 39 frente a cadistas y burgaleses-, dice mucho del contexto y sus condicionantes.

Contrasta este escenario con el de la pasada temporada, eso sí, su primera al frente del proyecto blanquiverde. En Primera RFEF, el ovetense fue algo más continuista. Ya en las dos primeras jornadas del curso 2023-2024 apostó por el mismo once, ante Ibiza y Real Murcia, respectivamente. También lo volvió a hacer en las jornadas 16 y 17, ante Castellón y Atlético Baleares, al igual que entre la 31 y la 32. Tras algún ajuste, igualmente sacó la misma alineación entre la 33 y 34, que tuvieron lugar frente al Intercity y el Málaga.

Carlos Albarrán e Isma Ruiz celebran el gol de la victoria en el Córdoba CF-Málaga del pasado curso. / A.J. González

Fue un patrón que se repitió en el tramo más decisivo de la temporada: la fase de ascenso. Precisamente, Ania alineó el mismo once en los dos partidos de semifinal ante la Ponferradina, y solo movió una pieza -la entrada de Alberto Toril- en la final ante el Barça Atlètic. Y el delantero balear resultó clave con una diana en la ida y un doblete en la vuelta. Es decir, un movimiento mínimo, de máximo impacto.

Cuatro supervivientes

Todo ello refrenda una premisa, la de que a Iván Ania no le tiembla el pulso a la hora de cambiar el plan, aunque se convierta casi en una rutina según la circunstancias. Y es que desde que llegó a Córdoba, tan solo ha repetido alineación seis veces en Liga: cuatro en Primera RFEF y dos en Segunda División. A esas hay que sumar las dos eliminatorias de promoción, haciendo un total de ocho hasta la fecha.

Y únicamente cuatro nombres propios han sido fijos entre aquella primera repetición ante el Murcia, en la segunda jornada de la 2023-2024, y esta última frente al Burgos: Carlos Marín, Carlos Albarrán, José Calderón y Christian Carracedo. El resto ha ido variando, fruto del paso del tiempo, la evolución del equipo y las necesidades del momento.

Christian Carracedo conduce el esférico durante el Murcia-Córdoba CF de la 23-24. / Francisco González

