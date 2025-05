El mediocampo se salva en una cita gris para el Córdoba CF en Burgos

CARLOS MARÍN (6)

Esa media salida

Salvó lo insalvable en la primera mitad, también cumplió en la segunda, aunque el último de los tantos locales le pilló fuera de sitio.

CARLOS ALBARRÁN (5)

Insistencia

Sufrió de lo lindo con Sancris. El primero de los goles tuvo su sello, tras la dejada de Obolskii y la diana a placer de Ortiz.

XAVI SINTES (4)

Superado

Fer Niño le ganó la partida y tampoco se mostró demasiado seguro en el balón parado. No fue el día del de Mahón.

MARVEL (3)

En todas las fotos

En prácticamente todas las ocasiones locales, rondaba. Le ganaron la espalda en el 2-2 y no aportó seguridad.

JOSÉ CALDERÓN (5)

Continuidad

Entre las malas noticias, está volviendo a coger ritmo el paradeño. No desentonó, aunque no pudo brillar. Un par de arrancadas.

ISMA RUIZ (4)

Algo perdido

La presión alta del Burgos le puso en problemas. No le gusta no tener tiempo para pensar al granadino, que luchó pero no acertó.

THEO ZIDANE (7)

Golazo

Lo habría firmado cualquier delantero. Dejó varias conducciones y una diana que durante minutos sabía a victoria. Buena actuación pese al revés.

PEDRO ORTIZ (7)

El mejor

Fluidez, juego, control y la mentalidad adecuada. Además, tiene gol. Le faltó el triunfo para redondear su partido al balear, que hizo el primer tanto.

JACOBO (5)

Poco

Dos disparos suyos en la primera mitad agitaron el avispero, pero poco más. No desbordó, aunque pudo firmar un golazo de libre directo.

CARRACEDO (6)

Lo intentó

Trató de echarse el equipo a la espalda y lo logró antes del descanso. Buscó percutir en la segunda mitad, pero lo cerraron bien. Asistió a Theo.

NIKOLAI OBOLSKII (5)

Pelea

Luchó y bregó, no se discute, pero le sigue faltando el gol. Gran detalle en la deja a Ortiz en el primer tanto.

MAGUNAZELAIA (4) No aportó.

ANDER YOLDI (4) No activo.

GENARO (-) Sin tiempo.

ANTONIO CASAS (-) Sin tiempo.

