Iván Ania y la derrota ante el Burgos: “El siguiente objetivo que teníamos en mente está casi imposible”

Y diez salidas después, el Córdoba CF vuelve a marcharse de un duelo a domicilio sin el botín, o al menos parte, en la maleta. Y es que no pudieron los de Iván Ania sacar nada positivo de su visita al Burgos en El Plantío (3-2), donde toparon con un cuadro gallego más acertado para reajustar la realidad blanquiverde en apenas un partido: ahora son los gallegos los que les han adelantado en la tabla y las opciones de aún alcanzar el play off, que ya eran pocas, se siguen reduciendo. «El siguiente objetivo que teníamos en mente está casi imposible, porque estamos ahora mismo a ocho puntos a falta de nueve, o sea que es casi decir adiós. Pero hay que intentar quedarnos lo más arriba posible y terminar estos tres partidos con ambición, con ganas de hacerlo bien y poder irnos de vacaciones con esa sensación de haber hecho un gran año», valoró el entrenador blanquiverde una vez finalizado el encuentro.

Balance del encuentro

A pesar de conseguir ponerse hasta dos veces por delante en el marcador, el Córdoba CF no pudo superar a un Burgos que, desde el inicio, intentó marcar su juego en El Plantío. “El partido pasó por distintas fases. En la primera parte, a base de balón parado, nos generaron mucha sensación de peligro. Creo que hubo muchas alternativas, tanto para ellos como para nosotros”, señaló Ania.

“En la segunda parte entramos muy bien, fuimos capaces de hacer ese segundo gol. Tuvimos en dos ocasiones la posibilidad de hacer el tercero, no lo hicimos. Y luego en dos pérdidas no forzadas nos hicieron dos goles. Luego ya no tuvimos la capacidad de reacción. Lo intentamos metiendo dos puntas, pero ya ellos estaban muy juntos, acumulaban mucha gente por detrás de balón y no fuimos capaces”, afirmó.

Rompen la buena racha

Con esta derrota, el Córdoba CF rompe su buena racha lejos de casa, donde ya acumulaba diez partidos consecutivos puntuando. “Llevábamos diez jornadas fuera de casa como visitantes sin perder y bueno, pues es doloroso que hayamos perdido cuando teníamos el partido en nuestra mano en dos ocasiones, pero cuando cometes errores pues los rivales te penalizan”, analizó el técnico blanquiverde.

“Nosotros siempre intentamos tener el control del partido a través del balón, a través del juego, pero muchas veces eso te penaliza como pasó hoy en dos ocasiones. Quedan dos pérdidas en inicio, una en campo contrario y otra en campo propio, pues nos generaron esos dos goles. Y es una pena porque veníamos con la ilusión de ganar, de hacer esos 66 puntos de los que hablábamos, pero no va a poder ser”, añadió.