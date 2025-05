Burgos-Córdoba CF: el partido en cinco claves

El Córdoba CF afronta este sábado (18.30 horas) una nueva prueba lejos de casa con la visita al Estadio Municipal El Plantío, donde se medirá a un Burgos que también busca cerrar la temporada con el mejor regusto posible. Los blanquiverdes, en una dinámica positiva y con la confianza reforzada tras su última victoria -ante el Cádiz en El Arcángel-, tratarán de mantener su excelente racha como visitantes. Y es que los de Iván Ania encadenan ya diez salidas sin perder y tienen como objetivo firmar la undécima este mismo fin de semana. Y con la permanencia asegurada, los esfuerzos pasan ahora a tratar de hacer buenas las matemáticas -una carambola, más bien- que todavía les permiten seguir soñando con alcanzar la fase de ascenso.

Salvación adelantada

El Córdoba CF certificó de forma matemática su permanencia en la categoría tras la contundente victoria frente al Cádiz (4-2) en El Arcángel, unida a la derrota del Eldense en Almería (5-0) del pasado lunes que dejó la distancia con respecto al descenso en 14 puntos, con ya tan solo otros 12 por disputarse. A falta de cuatro jornadas para el final de curso, por tanto, ya se puede afirmar que los blanquiverdes han cumplido con creces el objetivo inicial de la temporada, si bien, al menos de forma virtual, lo habían atado hace varias jornadas.

Y con la tranquilidad del deber cumplido, el equipo de Iván Ania mantiene el punto de mira en lo más alto. El sueño del play off, aunque complicado, sigue vivo: los blanquiverdes se encuentran a ocho puntos -más golaverage con los almeriense- de la zona noble, una distancia exigente pero aún teóricamente alcanzable de lograrse un pleno de triunfos en lo que resta de calendario. Aunque debería venir unido a varios resultados favorables en lo externos: los indálicos, el Granada y el Huesca no deberían sumar prácticamente ninguno.

Tampoco llega demasiado apurado el Burgos, que con 51 puntos aventaja en 11 al descenso, a falta de tan solo uno más en juego.

Théo Zidane trata de robar un balón durante el pasado choque ante el Cádiz. / A.J. GONZÁLEZ

Buena racha lejos de casa

Por otra parte, el Córdoba CF ha convertido sus salidas en una auténtica fortaleza durante la segunda vuelta del campeonato. Desde el pasado mes de diciembre, cuando ganó en su visita al Oviedo en el Carlos Tartiere, el conjunto blanquiverde no ha vuelto a conocer la derrota lejos de El Arcángel. Ya son diez jornadas consecutivas como visitante sin perder, una racha que refleja el crecimiento del equipo de Iván Ania y que lo ha llevado a consolidarse también como el mejor visitante de LaLiga Hypermotion en el 2025.

Contrasta esto con el rendimiento en casa, no obstante, si bien tras el pasado choque con los gaditanos se rompió otra barrera mental: volver a ganar en el hogar. Se resistía ese propósito desde la goleada al Granada en los primeros compases de marzo (5-0), aunque ante otro recién descendido como los cadistas, también andaluz, volvió a cerrarse un nuevo correctivo para darle la vuelta a la dinámica.

Un casero irregular

El Burgos tampoco ha conseguido consolidarse como un equipo sólido en su feudo durante esta temporada. Los de Luis Ramis han mostrado una trayectoria irregular en El Plantío, donde han dejado escapar puntos con frecuencia. En la clasificación como local, los burgaleses se sitúan en la decimotercera posición, con un total de 31 puntos obtenidos de los 57 posibles ante su afición.

En los 19 encuentros disputados en casa, el balance es más que moderado: nueve victorias, cuatro empates y seis derrotas. Una muestra de esa falta de regularidad se refleja en sus tres últimas citas como anfitrión, que se saldaron con victoria por la mínima ante el Huesca (2-1), tablas frente al Cádiz (2-2) y una ajustada derrota ante el Elche (0-1). Los tres rivales, sin embargo, de alta dificultad.

Lance del pasado Burgos-Elche en El Plantío. / BURGOS cf

Balance positivo

Y la última victoria del Córdoba CF ante el Cádiz (4-2) no solo sirvió para certificar la permanencia matemática y alimentar -o mantener con vida un poco más- el sueño del play off, sino que también dejó un dato simbólico pero significativo: por primera vez en toda la temporada, el equipo blanquiverde presenta un balance goleador en positivo. Con 54 goles a favor y 53 en contra, el conjunto de Iván Ania ha conseguido revertir una estadística que hasta ahora se le resistía.

Entre algodones

Tendrán que afrontar el cruce los blanquiverdes con un amplío cartel de tocados en la enfermería. Comenzó la semana ya trabajando junto al grupo Alberto del Moral, que no viajó, mientras Carlos Isaac completaba sesiones parciales con el resto del plantel. El que sigue entre algodones es Álex Sala, que no llegará a la cita, mientras Rubén Alves, que también se vio ejercitándose al margen en algunas sesiones, lo que no le impidió viajar con la expedición blanquiverde, que se completó a base de talentos de la cantera. La pasada jornada, sin ir más lejos, ya tuvieron minutos dos piezas del filial como Adri Vázquez y Ntji, que viajaron a Burgos.

