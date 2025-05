Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos: “El Córdoba CF cree en la idea de su entrenador”

El Córdoba CF aborda en Burgos, concretamente en El Plantío, su trigésimo novena prueba de Liga esta temporada en Segunda División. También será la penúltima a domicilio, además de la primera entre las cuatro citas finales que separan a los de Iván Ania del cierre del calendario regular. Un mensaje de ambición lanzó el entrenador blanquiverde en vísperas del choque, mientras que en territorio gallego, donde el técnico a cargo de los blanquinegros es Luis Miguel Ramis, la premisa fue parecida: «El Córdoba CF es un buen equipo. Tienen una idea clara de juego. Son un equipo muy intenso y que puede tener ciertas similitudes al Elche. El equipo ha entendido muy bien las ideas que hemos trabajado esta semana y sabe que tiene que estar muy concentrado y ser muy intenso», expresó el preparador local en relación al cruce de este sábado (18.30 horas).

¿Cómo esperan el partido?

Los burgaleses atraviesan una situación similar a la cordobesista en cuanto a clasificación. Son duodécimos, con 51 puntos, que si bien todavía no les han garantizado la salvación matemática -los califas la lograron tras la pasada jornada-, sí que se encuentran a tiro de sellarla. Y para ello, Ramos insiste en imponer su juego: «Tienen tres puntos más que nosotros y es un reto enfrentarnos a ellos e intentar superarlos en la clasificación. Tenemos que ser fieles a lo que hemos trabajado a lo largo de la semana, hacer un partido de mucha concentración, cometer los menores errores posibles e intentar acercarnos a lo que queremos nosotros y no a lo que quieren ellos».

«En este partido vamos a tener que mantener la concentración desde el primer minuto hasta el último y va a ser clave la intensidad con la que saltemos al campo», insistió.

Tampoco desaprovechó la oportunidad el ex del Espanyol o el Tenerife, entre otros, para hacer una breve valoración del plantel cordobés, del que destacó su valentía. «Tiene muy buenos jugadores en ataque: agresivos, intensos y con gol. Es un equipo que ha hecho una temporada muy buena, aunque también ha tenido su proceso de adaptación a la competición. Creen en la idea de su entrenador y eso se nota luego», analizó.

Las bajas locales

Para la cita, además, el de Tarragona desveló que no podrá contar con todas sus armas disponibles. No estará Íñigo Córdoba por sanción ni tampoco Elady Zorrila por lesión. En la enfermería, aunque progresando, también anda Kevin Appin, otro de los que se perderá el duelo. Para el que Ramis avisó de su idea: no planea especular en absoluto: «Vamos a poner a los jugadores que estén en mejores condiciones para rendir, no va a cambiar eso en estas últimas jornadas», zanjó el entrenador del Burgos.

Suscríbete para seguir leyendo