Iván Ania y la visita al Burgos: “Vamos a tener nuestras opciones si ganamos los cuatro partidos”

El Córdoba CF afronta este sábado ante el Burgos en El Plantío su penúltima salida del curso 2024-2025 en Segunda División. Y lo hace sabiéndose equipo de, al menos, la categoría de plata de cara al próximo año -ya se ha procurado la salvación matemática-, aunque todavía aferrándose al último resquicio de esperanza, amparado por las matemáticas, con la idea de engancharse a la zona de privilegio antes de que concluya el campeonato. Cuatro citas quedan pendientes para los de Iván Ania, que para esta, la primera de ellas, tienen claro el objetivo: «El primer objetivo que teníamos, que era la salvación, está conseguido hace tiempo. Hay que ser ambiciosos e intentar llegar a un escalón más. No dependemos de nosotros, es evidente, pero tenemos que fijarnos ese pensamiento e idea. Vamos a tener nuestras opciones si ganamos los cuatro partidos», manifestó el entrenador blanquiverde.

Los alicientes del choque

Habló el asturiano tras la última sesión de trabajo de la primera plantilla antes de poner rumbo a territorio burgalés. Allí espera un cuadro blanquinegro que prácticamente también ha apalabrado su estancia en el fútbol profesional a estas alturas, por lo que no sentirá esa presión en clave clasificatoria. Acabar lo más alto posible de la tabla, sin embargo, al igual que también plantean los cordobeses, se presume como uno de los alicientes comunes para el choque. «Todos son alicientes añadidos. Hay muchas estadísticas, muchas clasificaciones. En los 21 últimos partidos que corresponden a una vuelta, iríamos me parece que cuartos. Son cosas importantes, habla mucho y bien del equipo, de que ha evolucionado», afirmó

«Vamos con el objetivo de hacer esos 12 puntos, pero primero son los tres puntos. Va a permitir que quedemos lo más alto posible, tanto para el club económicamente, como para nosotros a nivel de prestigio, valor. Es importante quedar lo más arriba posible», avisó.

No se fía del todo Ania de los de Luis Miguel Ramis, algo irregulares en su feudo, aunque uno de los conjuntos más correosos de todo el campeonato. Y vienen de cuatro semanas sin lograr una victoria, por lo que la ansiedad será alta: «Es un equipo muy fuerte en su estadio. Las rachas, normalmente, van en función de a quién te enfrentas. Hay algunos que te mides a equipos ya descendidos, lo normal es que consigas esas victorias... No me fijo mucho en las rachas, me fijo más en el equipo en sí. Las individualidades, como trabajan, como presionan... Los datos, a veces son números, que a veces son significativos, pero otras no. Creo que es un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, normalmente actúa de una manera. Para el día del Elche modificó cosas. Tengo la sensación de que contra nosotros también van a modificar cosas. Vamos a ver si somos capaces de seguir en la dinámica que tenemos como visitantes», insistió.

Lance de una sesión de trabajo del Córdoba CF de esta semana. / CHENCHO MARTÍNEZ

Renovaciones y rumores

Más allá de lo deportivo, esta recta final de temporada, con los deberes hechos en lo referente al objetivo de la permanencia, también está siendo un caldo de cultivo para culebrones y rumorología. En el primero de esos apartados, los nombres de Antonio Casas y Adilson Mendes continúan sobre la mesa, aún ambos sin haber estampado su firma con el club de El Arcángel para extender su contrato más allá del próximo mes de junio, cuando ambos finalizan vinculación: «Normal que se hable ya de la próxima temporada, sobre todo de puertas hacia fuera. Dentro, la plantilla y yo estamos centrados en el partido del sábado. No pensamos en rumores. La renovación que sí es oficial es la de Carlos Marín. Es una buena noticia para todos, lleva aquí varias temporadas, es nuestro capitán, líder en el campo y el vestuario», analizó.

En el segundo de los escenarios, las últimas fechas igualmente están ofreciendo un reguero de nombres de equipos relacionados, o al menos interesados, con algunas piezas del plantel. Algo que, según subrayó Ania, no afecta en este último tramo: «Todo lo demás son rumores, no hay nada confirmado, hay mucha rumorología, pero nosotros estamos centrados en el día a día e intentar el partido del Burgos», indicó.

Los tocados

Más nombres. En cuanto a la enfermería, por otra parte, el preparador asturiano deslizó el estado de algunos de sus activos entre algodones en estas semanas más recientes. Comenzó la semana trabajando con aparente normalidad Alberto del Moral, de forma parcial Carlos Isaac, mientras tanto Álex Sala como Rubén Alves se quedaron al margen. «Cuando más limitados hemos estado, el equipo ha funcionado. Habla muy bien de él, es competitivo. Ahora recuperamos algunos que estaban sancionados y alguno de los que estaba lesionado. Vamos a ver si somos capaces de terminar bien la competición. Jon Magunazelaia vuelve, que estaba sancionado. Rubén Alves también va a viajar. Poco a poco vamos recuperando gente. Del Moral todavía no lo tenemos disponible», desveló.