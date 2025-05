El Córdoba CF y un último mes de Liga para lograr más ingresos

El Córdoba CF afrontará en Burgos el último mes más «aburrido» de la última década. El buen trabajo desarrollado por el vestuario blanquiverde, comandado por Iván Ania, ha dejado un significado mes de mayo en clave cordobesa como la fase más serena, futbolísticamente hablando, desde hace mucho tiempo.

Último arreón

Iván Ania se resiste a decir públicamente que la campaña está finiquitada y, mientras que haya opciones matemáticas, apelará a que sumando todo, haciendo pleno, podría poner en aprietos a sus antecesores en la tabla, de forma que no renuncia completamente a la sexta plaza de la clasificación, esa que da derecho a pelear por llegar a Primera División. Pero para ello, además del pleno que reclamaba el ovetense en sala de prensa, necesitaría que el Almería sólo sumara tres puntos de los últimos 12, y que el Granada no sobrepasara los siete puntos en esta última fase, los mismos que debería sumar, como mucho, el Huesca.

Obolskii protege el esférico durante un lance del encuentro con el Cádiz. / A.J. GONZÁLEZ

Una carambola a la que apela el técnico blanquiverde para intentar mantener algo de tensión en el vestuario o, al menos, transmitir de puertas hacia fuera de la caseta que la profesionalidad se lleva hasta la última jornada de Liga. Otra cosa es lo que dicta la realidad.

Pasta por puntos

Eso sí, quizá los puntos no den para ilusionarse más -una ilusión que se ha mantenido en el cordobesismo durante toda la campaña, prácticamente, por una causa u otra-, pero sí para que la caja del club aumente significativamente. No es lo mismo acabar séptimo que decimoséptimo. Tan desigual es una posición de la otra como la que equivale a un millón de euros. El criterio de reparto de derechos televisivos establece un 15% del global de Segunda División para la posición en la clasificación. Y la estrechez de la misma obliga a apretar los dientes en la recta final: desde el noveno puesto, que ocupa el Córdoba CF, hasta el decimosexto, en el que se sitúa el Castellón, sólo hay cinco puntos de diferencia. Es decir, si blanquiverdes y blanquinegros finalizaran la Liga en esas posiciones, los primeros ingresarían 600.000 euros más que los segundos, un pellizco nada despreciable.

Iván Ania y Antonio Fernández Monterrubio, en el acto de renovación del técnico por el Córdoba CF. / CHENCHO MARTÍNEZ

El primer rival que tendrá el Córdoba CF enfrente para evitar ese pleno de victorias al que aspira es un Burgos que inició la Liga como aspirante a coquetear con los play off de ascenso, objetivo que vio peligrar desde el inicio, por lo que tuvo que destituir a Jon Pérez Bolo en la jornada 12 y para el que llamó a Luis Miguel Ramis. El tarraconense enderezó la nave blanquinegra, pero no le dio para luchar por los play off, por más que hace pocas semanas vislumbrara de lejos esa posibilidad, aunque se quedó en un espejismo, finalmente. Eso sí, los números del tarraconense son notables. Sin ir más lejos, tomando como referencia la ‘Liga de Ramis’, desde que tomó las riendas del Burgos sólo ha sumado tres puntos menos que el Córdoba CFde Ania, por lo que un triunfo ante los blanquiverdes le igualaría al ovetense, habiendo tomado Ramis el tren burgalés en marcha.

El Córdoba CF, por su parte, continúa con bajas en la lista de convocados, por lo que de nuevo los jugadores del filial Vázquez y Ntji completaron la convocatoria para Burgos. Alberto del Moral continúa sin poder regresar al grupo en lo que a competición se refiere, mientras que Magunazelaia regresa tras la sanción, al igual que Carlos Isaac y Rubén Alves.

Iván Ania intentó esquivar en la previa todas las preguntas que tenían que ver con los primeros nombres que se asocian a su equipo para la próxima temporada, síntoma claro de que el denominado entorno también mira más ya a la próxima campaña que a la actual, por lo que está más pendiente de las posibles renovaciones o ampliaciones de Isma Ruiz o Theo Zidane, así como del culebrón de Antonio Casas, más que del once titular del Burgos o de si Calderón regresará a la titularidad por tercera vez consecutiva, algo que no le ocurre al paradeño desde diciembre pasado, nada menos.

Lo que sí deja claro el Córdoba CFes que se encuentra en un último mes de Liga en el que la plantilla puede lograr más ingresos para el club, la próxima temporada. Y, por qué no, quizá buscando el dinero se encuentre con algo más.

ALINEACIONES PROBABLES Burgos CF: Cantero, Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel, Alex Sancris, Atienza, Marcelo Expósito, Dani Ojeda, Curro Sánchez, Fer Niño. Córdoba CF: Carlos Marín, Albarrán, Xavi Sintes, Rubén Alves, Calderón, Isma Ruiz, Pedro Ortiz, Theo Zidane, Carracedo, Jacobo González, Antonio Casas. Árbitro: Ávalos Barrera (C. Catalán). Hora: 18.30 horas (LaLiga TV Hypermotion). Campo: El Plantío.

