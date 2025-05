El Córdoba CF y el final de Liga: mucho más que 12 puntos en juego

Los futbolistas y los entrenadores saben que el reparto de las cantidades que los clubes ingresan por los derechos televisivos varía de forma sustancial dependiendo de los puestos en la tabla. Un concepto que también es manejado en el Córdoba CF, obviamente. No es lo mismo acabar la Liga en la séptima posición de la tabla clasificatoria que hacerlo en la decimosexta, por ejemplo. De hecho, la diferencia en esos 10 o 12 puestos puede llegar a suponer una distancia en ingresos que llegaría al millón de euros, nada menos, una cifra más que importante en el presupuesto de un club de Segunda División A, también en el Córdoba CF, lógicamente.

El criterio del reparto de los ingresos por derechos de televisión se sigue realizando del mismo modo que años anteriores. En este concepto son más de 200 millones los que distribuyen entre los 22 equipos que conforman la categoría, aunque ahora también hay que tener en cuenta el pacto con CVC y la cesión parcial de dichos derechos, aunque en el caso del Córdoba CF no trascendió si se adhirió a él o no.

15% por resultados deportivos

De la cantidad global que se reparte en la Liga Hypermotion el 70% se adjudica a partes iguales. El 15% tiene que ver con la masa social y las audiencias que han tenido los clubes a lo largo de la temporada. Dentro de este apartado que supone el 15%, un tercio se calcula por el número de abonados y los dos tercios restantes tienen que ver con los telespectadores. Es evidente que cuanto mayor es la cifra en ambas parcelas más dinero recibe la entidad. El otro 15% restante es el que tiene que ver con los resultados deportivos y con el puesto que cada equipo ocupe al final de la campaña en la clasificación. En las posiciones intermedias, las que van desde la mitad de la tabla, justamente, hasta la última posición que evita el descenso (es decir, del 11 al 18) la diferencia es de unos 50.000 euros por puesto. Por otra parte, en las posiciones que van desde el décimo hasta el séptimo puesto, la mejora en ingreso va escalonada en pasos de unos 150.000 euros.

En total y si se toman como base los ingresos netos (importante recalcar ese concepto) de la pasada temporada, lo que los equipos de Segunda División A se reparten en méritos deportivos rondará una cantidad en torno a los 23 millones de euros, después de restar la cantidad que supone el acuerdo con CVC. Por ejemplo, entre el primer y segundo clasificado, los dos equipos que ascienden de manera directa a Primera División, suman entre ambos casi el 30% de esta cantidad. Los porcentajes van siendo menores conforme se va descendiendo en la tabla clasificatoria (ver gráfico). La diferencia entre el líder y el último es significativa y es que la cantidad para el primero ronda los tres millones y medio por este concepto, mientras que para el colista no llega a los 100.000 euros.

Un millón de diferencia

En el caso del Córdoba CF habría que mirar el cálculo matemático de las posiciones en las que puede finalizar la Liga. Más allá de que aritméticamente aún no ha renunciado al play off de ascenso, los de Ania pueden acabar en la séptima posición de la tabla, ya que se encuentran a cinco puntos del Granada, equipo que actualmente ocupa esa posición. También podría acabar mucho más abajo. En caso de no sumar ninguno de los 12 puntos en juego o lograr sólo un triunfo, el Córdoba CF podría finalizar en la 16ª o 17ª posición de la tabla. La diferencia de ingresos económicos sería notable en caso de ser séptimo o decimoséptimo. Tanta como un millón de euros de diferencia en base a los criterios de reparto de los derechos televisivos. El séptimo se llevaría más del 5% de esos alrededor de 23 millones de euros, mientras que el decimoséptimo apenas sobrepasaría el 1%. Casi cuatro puntos porcentuales de diferencia, lo que se traduce en esa cifra cercana a un millón. Por poner en perspectiva, el salario mínimo interprofesional para un futbolista de Segunda ronda los 100.000 euros netos, por lo que ese millón de euros supondría la ficha mínima de 10 futbolistas. Siguiendo con la puesta en perspectiva, el Córdoba CF inició la temporada que ahora finaliza con un límite salarial de plantilla de 6,1 millones, mientras que lo finalizó en 7,7. Sólo hay que valorar cómo actuaría ese millón de euros (de acabar séptimo a decimoséptimo) en dicho límite salarial.

En la actualidad, el Córdoba CF se sitúa en la novena posición de la tabla clasificatoria, por lo que en concepto de rendimiento deportivo ingresaría cerca de 900.000 euros. En caso de finalizar en séptima posición, el club blanquiverde ingresaría unos 300.000 euros más, hasta los 1,2 millones de euros, aproximadamente. En caso de desfondamiento o dejarse llevar, la entidad blanquiverde podría quedar en la decimoséptima posición, es decir, que ingresaría sólo 300.000 euros por rendimiento deportivo. El abanico es mucho más amplio del que podría aparecer. Por lo tanto, el Córdoba CF pone en juego en este último es de Liga mucho más que 12 puntos. n

