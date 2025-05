Octava sesión del juicio a Jesús León: una jornada sin Tebas, marcada por las dudas sobre el circuito del dinero

La octava sesión del juicio contra Jesús León, junto a su esposa, Isabel Madueño, dos de sus hermanos, la ex dirigente de la Fundación del Córdoba CF y el director financiero, se desarrolló este miércoles con un claro protagonista ausente: Javier Tebas. El presidente de LaLiga, cuya comparecencia estaba prevista para este día, no pudo declarar por incompatibilidad de agenda, aunque lo hará este viernes 9 de mayo, cuando el juicio se reanude con una jornada que promete volver a agitar el caso. A pesar de dicha baja, la mañana dejó algunos episodios relevantes, sobre todo en torno al testimonio de un Guardia Civil propuesto por la Fiscalía y dos declaraciones periciales, una de ellas, además, tratando de desmontar las informaciones redactadas por los expertos del organismo policial. Entre medias, se arrojó algo más de luz en mitad de un entramado económico que sigue encontrando conexiones entre el club, sociedades privadas y cuentas personales. Y aún queda algún capítulo pendiente.

Un desfile de ausencias

La sesión comenzó con cierto desorden. Hasta tres testigos propuestos por las defensas no comparecieron: Jesús Miguel Valentín, ex jugador del Córdoba CF; Javier Jiménez, ex vicepresidente en la etapa de Carlos González; y Noelia López, viuda del ex futbolista José Antonio Reyes, cuya testificación fue finalmente descartada por la defensa de Ildefonso León pese a haberse desplazado hasta el lugar, alegando el «trastorno» emocional que podría haber supuesto el hecho de declarar ante la mesa.

Con esas renuncias de por medio, Francisco Aguilera -protocolo en el club blanquiverde- fue el primero en declarar. Citado por la defensa de Ildefonso León, negó conocer o haber presenciado movimientos de dinero en metálico en el club entre enero y abril de 2018, aunque reconoció su relación con figuras como Teodoro Brea e Ildefonso. Concretamente, se le cuestionó acerca de unas presuntas «bolsas de plástico» en las que supuestamente se habría trasladado «efectivo» en las instalaciones de la entidad. Su intervención fue tan concisa como breve, algo que, Rascón Ortega, presidente del tribunal en en el caso, agradeció hasta en un par de ocasiones.

LaLiga y el pasado del Córdoba CF

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la declaración telemática de Javier Gómez Molina, director general corporativo de LaLiga, propuesto por la defensa de Jesús León. Su intervención se vio afectada por varios problemas técnicos, pero permitió trazar una panorámica de la situación financiera del Córdoba CF durante el mandato del montoreño e incluso algo antes.

Gómez describió un club «no fácil de gestionar», ya arrastrando compromisos económicos que no se correspondían con la realidad de una entidad de Segunda División. Explicó que durante el curso 2018-2019, bajo la dirección de Alfredo García Amado -nombrado por León como director general-, se recurrió a la venta de jugadores para poder cumplir con los pagos. Aunque el club llegó a regularizar su situación temporalmente, LaLiga detectó más tarde irregularidades en operaciones con Grucal Properties, sociedad vinculada a León, que derivaron en una sanción de 3.000 euros por no justificar precios de transferencia.

Además, el mandatario explicó cómo la patronal había solicitado al Consejo Superior de Deportes una auditoría externa -realizada por BdO- al Córdoba CF, tras detectar anomalías como el uso de pagarés no informados a LaLiga y posibles incumplimientos en el control salarial.

Imagen de la sala número 10 de la Ciudad de la Justicia durante una de las sesiones del juicio. / A.J. GONZÁLEZ

El Guardia Civil y el circuito del dinero

El testimonio más incisivo llegó desde la Guardia Civil, a través de un agente que se encontraba destinado en la Unidad Técnica de la Oficina Policial, en la de recuperación y gestión de activos, durante la investigación. Intervino en calidad de perito, eso sí. A partir de dos informes patrimoniales -uno centrado en Jesús León y otro en su esposa, Isabel Madueño-, expuso indicios de movimientos económicos que podrían estar relacionados con fondos procedentes del club blanquiverde.

Según explicó, los informes detectaron escasos bienes inmuebles en posesión del matrimonio pese a manejar importantes cifras bancarias. A través de la trazabilidad de los movimientos, el Guardia Civil señaló que varias transferencias llegaron a cuentas asociadas a Madueño desde sociedades vinculadas a León -como Grucal, Aglomerados Córdoba o incluso el propio Córdoba CF-. En total, se documentaron ingresos por valor de unos 66.000 euros, empleados en gastos personales, viajes, suministros o incluso el abono de una hipoteca.

También se refirió a la creación, venta y traspaso de empresas entre los propios investigados, algo que, según apuntó, generó sospechas dentro del análisis financiero.

La defensa de José María León, hermano de Jesús y acusado de recibir dinero presuntamente ilícito, trató de justificar un préstamo de 60.000 euros entre sociedades, defendiendo que la cantidad fue devuelta poco después. La Fiscalía, por su parte, insiste en que se trata de un movimiento vinculado a fondos del Córdoba CF, aunque solo se solicitará la devolución del dinero -en el peor de los casos para él-, sin pena de prisión de por medio.

Dos peritos más

El último tramo de la sesión también acogió una extensa exposición del economista forense Rafael Montes, perito propuesto por Ildefonso y compartido también por las defensas de Jesús León e Isabel Madueño. La escena arrancó con un ambiente distendido -casi cómico-, entre el reparto de informes en sala y alguna que otra interrupción por parte del juez Rascón Ortega, quien tuvo que pedirle que tomara asiento en un par de ocasiones. Montes, con tono cordial, agradeció la «prisa» del proceso dado que, como él mismo comentó, «hoy es mi aniversario de boda».

Su primer análisis trató de justificar los movimientos económicos entre las sociedades vinculadas a los hermanos de Jesús León -TecnoGlobal y Mencia Projects, respectivamente- y el Córdoba CF, en la temporada 2017-2018. En un contexto deportivo crítico en Segunda División -al borde del descenso con media campaña por delante-, según el perito, el club fichó a jugadores de renombre cuyas exigencias económicas superaban el límite salarial. La solución, según su hipótesis, fue pagarles parte en efectivo con dinero retirado mediante facturas presuntamente falsas emitidas por dichas sociedades, gestionadas por hermanos del entonces presidente. También desveló que existían pagarés dirigidos a varios futbolistas de la plantilla que luego no eran reclamados, dando entender, a juicio del perito, que el pago podría haber sido abordado de otra forma. Entre ellos, como así quedó recogido en la auditoría de Bdo, figuraban nombres propios como José Antonio Reyes, Aythami Artiles o Bambock.

No obstante, la Fiscalía atacó duramente su informe, reprochándole falta de rigor, ausencia de certezas sobre el destino del dinero y una supuesta visión «de aficionado» -reconoció serlo- más que de perito en determinadas secciones del estudio, o al menos en su exposición.

Parte de la acusación y fiscalía en una de las sesiones del juicio a Jesús León. / A.J. GONZÁLEZ

En un segundo informe, Montes igualmente abordó los movimientos bancarios de Isabel Madueño. Según explicó, todos los ingresos en sus cuentas estaban justificados, incluidos los 11.000 euros recibidos del Córdoba CF, de los que devolvió 10.000, y otro movimiento similar en sentido inverso. Incluso cuestionó la fiabilidad de parte del análisis de los peritos de la Guardia Civil, de quienes dijo que «se han hecho un lío» y expresiones similares en retieradas ocasiones. Respecto a Jesús León, detalló varios pagos por contratos que, según él, se corresponden con servicios prestados en calidad de dirigente del Córdoba CF. De los 500.000 euros retirados del club como servicios de presidencia, unos 150.000 se destinaron a pagos a LaLiga. Restando impuestos y otros conceptos, la cifra quedaba en torno a 217.000 euros para el montoreño, similares -sostuvo- a los emolumentos de otros gestores. También defendió la legalidad de los movimientos entre sociedades del ex presidente, negando un presunto delito de blanqueo al «haberse hecho todas las transferencias por banco».

En su última exposición, Montes detalló la ruta del millón de euros pagado por el Córdoba CF a Grucal como indemnización. Ese mismo día, 208.000 se transfirieron a una cuenta de Jesús León y el resto fue derivado a Aglomerados. Finalmente, se utilizó un cheque para pagar a Azaveco, empresa de Carlos González, por las acciones del club. «Y aquí acaba la historia», zanjó, señalando que el dinero salió de la caja del club.

Para cerrar la jornada, intervino la psiquiatra Marina Díaz. Acudió como perito para acreditar un posible trastorno de dependencia de Isabel Madueño respecto a su esposo. Según su diagnóstico, Madueño sufre un trastorno de ansiedad generalizada que la hace temer las decisiones propias y buscar refugio constante en figuras de apego como Jesús León. Aun así, la perito subrayó que no está incapacitada: «Puede tomar decisiones, aunque tiende a delegarlas en él». Su dependencia, concluyó, no es insalvable, sino una adaptación emocional a raíz del vínculo con su pareja, según lo expuesto.

A la espera de Tebas y Estepa

La matinal concluyó sin más sobresaltos, dejando la mirada ya puesta en el próximo viernes 9 de mayo, cuando el juicio continuará con las declaraciones del propio Javier Tebas -telemática-, Francisco Estepa, Andrés Delgado y Francisco Javier Bernabeú. También se espera que puedan testificar Rosa Agredano y Carlos del Corral, cuyos testimonios se programaron jornadas atrás.

