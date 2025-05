Fernández Monterrubio abre las puertas del nuevo Córdoba CF: "Tenemos bastantes cosas hechas"

Ya han abierto la puerta. Mientras por el Córdoba CF hay quienes todavía se dedican a seguir apuntalando el presente, otros tantos, casi como repartiéndose las tareas, ya han colocado la mirada en el horizonte: la campaña 2025-2026. Y en ella, como mínimo -y casi seguro-, los blanquiverdes volverán a bregar por la Segunda División. En ese escenario, los primeros movimientos ya se han hecho efectivos. En realidad, así lleva siendo durante toda la temporada, en la que se han concretado la friolera de seis renovaciones de contrato, añadiendo ahora la de Marín. Y también van un par de incorporaciones cerradas para el futuro, como son Adrián Fuentes (Tarazona) y Dalisson de Almeida (Pontevedra).

«Desde el mes de enero estamos trabajando en la próxima temporada. Estamos centrados en esta, pero los que no estamos en el césped, es nuestra responsabilidad también pensar más a largo plazo. Tenemos bastantes cosas hechas, bastantes, pero no es el momento de explicar la estrategia que estamos siguiendo», desveló Antonio Fernández Monterrubio, CEO de la entidad, aprovechando el acto de renovación del propio meta para analizar algunos de los temas clave que acompañan al bloque de Iván Ania en esta recta final de campeonato.

Una temporada exitosa

Sobran los calificativos por la planta noble de El Arcángel en este tramo final de temporada. Cabe recordar: la del regreso al fútbol profesional tras media década de ausencia, en la que incluso se tocó el sótano del deporte nacional -como es la Segunda Federación-. Y es que desde las altas esferas del club blanquiverde, la expresión más empleada estos días está clara: un éxito rotundo. «Hace muchas jornadas que sabemos que el equipo va a permanecer en Segunda División. Eso es un éxito, aunque seguimos peleando por objetivos mayores. Somos uno de los límites más bajos de la categoría, un recién ascendido, así que hay que poner en valor lo que ha hecho este equipo y cuerpo técnico. Esta temporada es un éxito», afirmó satisfecho Monterrubio.

Es precisamente ese rendimiento el que también, en parte, ha despertado el interés de otros clubes en algunos de los «activos» del plantel cordobés. Una situación que, a juicio del dirigente sevillano, es incluso positiva: «Bendito problema. Significa que el nivel que están dando es importante y que el club tiene activos que, en un momento dado, podrían venderse. Hemos hablado de atraer talento, esto es una forma. Crecen con nosotros y, a lo mejor, se tiene que producir una venta. No hay que tener ningún miedo a esto. Desde que estoy aquí solo hemos hecho una venta (Lapeña). Hemos retenido, os aseguro, a muchos más jugadores de los que pensáis», afirmó.

«Lógicamente, nuestros jugadores siguen generando valores e interés en el mercado. Cada jugador es distinto, depende del momento, la cantidad, posibles sustitutos... no vamos a desmontar el equipo, pero no hay que tener miedo a vender y seguir atrayendo talento. Ya dijimos en enero que entonces éramos más atractivos que en junio. En junio de este año lo seremos más. Somos un club que te permite crecer, no te corta ni te cierra las puertas. Es un mensaje muy importante hacia dentro y también hacia afuera, al mercado», apuntó más tarde.

Los culebrones: Casas y Adilson

Otra de las cuestiones candentes, eso sí, como son las renovaciones -atascadas- de Antonio Casas y Adilson Mendes, tampoco fue eludida por el consejero delegado, que reveló que ambas negociaciones se encuentran en punto muerto, o al menos con la pelota en el tejado de la otra parte. En este caso, la parte que implica a los futbolistas: «Seguimos trabajando en otras renovaciones. Hoy es el día de Carlos Marín, nuestro capitán, no podemos hablar de nombres propios del equipo o fuera del equipo», señaló en lo relativo al atacante rambleño.

«Está en un proceso de recuperación. Por la información que tenemos, la semana pasada tuvo una nueva visita al cirujano que le operó y parece que todo va muy bien. Estamos hablando con él. Adilson tiene propuesta de renovación desde el mes de octubre. Estamos esperando que su representante nos dé el ok», apuntó respecto al lisboeta.