Carlos Marín y su objetivo en el Córdoba CF: "Quiero continuar y llevar el club a cotas más altas"

«Han sido días muy emotivos y especiales, recordando todos los momentos que he vivido aquí en el club», así comenzaba Carlos Marín el acto de su renovación oficial con el Córdoba CF hasta 2028, en la sala de prensa del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Satisfecho, ambicioso, con una chispa de nostalgia y el punto justo de ilusión del que sabe que los éxitos del pasado podrían repetirse incluso con más fuerza en el futuro. Y puede que en el próximo. «Estoy abrumado», confesó el meta blanquiverde, desvelando que la extensión de su contrato se debe casi exclusivamente a un motivo: hambre de más éxitos. «Estos días han sido de agradecer, a todo el mundo por todas las muestras de cariño. Muestras de toda la gente, la ciudad, mis compañeros... Me hacen sentir como en casa. Quiero continuar aquí y me motiva a llevar al club a cotas más altas», señaló.

Historia viva

Y es que el arsenal de avales del arquero es gigante. Ha pasado por todos los escenarios. De suplente a dueño del arco habitual, capital en dos ascensos, capitán del equipo, con una Copa Federación bajo el brazo y ahora, además, brillando en la temporada de su puesta de largo en Segunda División. «Creo que es un club con mucho potencial, se están haciendo las cosas muy bien, es muy ambicioso. Eso es lo que me gusta. Soy una persona muy ambiciosa también, estoy donde quiero estar. Tenemos objetivos por alcanzar, hemos crecido de la mano desde Segunda Federación y creo que podemos seguir haciéndolo. Siento a Córdoba y al club como mi casa, tengo muchísimo por aportar aquí, a mis compañeros. También me puede ayudar a conseguir grandes cosas. Es un vínculo de mutua ayuda, por así decirlo. Estoy muy contento de seguir aquí», expresó.

Tampoco podía esconder esa clásica media sonrisa el almeriense, esa tan típica de aquellos que se saben con el trabajo bien hecho incluso algo antes de tiempo. Con cuatro citas de adelanto lograron la permanencia matemática los cordobeses en el fútbol profesional, aún agarrados a un ligerísimo resquicio de esperanza en cuanto al play off, porque así lo posibilitan los números todavía, pero también, al menos a nivel de entidad, preparando los próximos pasos del proyecto: «No pensamos en el año que viene porque todavía quedan cuatro jornadas y estamos peleando. Está lejos, por supuesto, es complicado, pero nosotros vamos a conseguir este fin de semana los tres puntos y, por qué no, hacer 12 de 12. Esa es nuestra mentalidad, no queremos mirar más allá. Cuando toque pensar en el año que viene, lo haremos», manifestó.

Carlos Marín, en la sala de prensa de El Arcángel durante el acto de presentación de su renovación con el club. / CCF

Entre otros hitos, Marín (49) se ha colocado ya a su vez como el cuarto portero con más citas imbatido en la historia del club, entrando en un elenco de lo más distinguido junto a nombres del calado de Molina (99), Luna (71) y Viña (66), junto a Jauregui (48), que dejó atrás en abril. «Me motiva, me enorgullece mirar atrás y poder ver las cosas que ya hemos conseguido. Son muchos partidos a la espalda. Por qué no, conseguir otros muchos objetivos más. Eso es lo que me motiva, lo que me ilusiona de poder ampliar mi contrato. Espero el día de mañana, cuando me vaya de aquí, ojalá de dentro de muchos años, recordar esta etapa como una de las más bonitas de mi carrera, por haber pasado a la historia de este gran club y ayudado a todo el cordobesismo a ser más grande», indicó.

Ambición para más

«La ampliación de contrato es una reafirmación de que el club sigue confiando en mí y yo en él, no hay nada más allá de eso», siguió insistiendo el que ha sido el dueño de los tres palos blanquiverdes en las últimas cuatro temporadas, ahora con visos de alcanzar, como poco, las siete en esa misma tarea. «Creo que el año pasado en Primera RFEF teníamos un equipo muy competente, sabíamos que los jugadores podían rendir en Segunda, era obvio. Hasta que no lo ves, no te lo crees. Este año, la mayoría hemos debutado en la categoría y hemos rendido a un nivel alto. Ahí se está mostrando dónde estamos en la clasificación. Hay que valorar y ser conscientes de dónde venimos», apostilló, también con el retrovisor apuntando al estreno colectivo en la división de plata.