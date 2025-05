El Córdoba CF se agarra a Carracedo: cifras de líder y actuación estelar ante el Cádiz

No fue un simple regreso. Más bien, uno de esos que se recuerdan al final de las temporadas. Y es que tras quedarse fuera por sanción en Elda, Iván Ania volvió a confiar en Carracedo como extremo derecho de cabecera en su Córdoba CF y el catalán respondió con un partido para enmarcar. Quizá, incluso de los más completos en toda su etapa como blanquiverde. Fue el mejor ante el Cádiz, sin ir más lejos. Firmó su primer doblete con el club de El Arcángel y lideró una victoria rotunda (4-2) ante un recién descendido que sirvió para romper de cuajo la racha de tres empates consecutivos e incluso dar algo más de vida a la ilusión por el play off. Y lo celebró como se celebran las cosas importantes: complicidad con la grada, mano arriba y un beso directo al escudo. Mensaje claro y directo. Compromiso total y ambición para lo que queda de campeonato, de sobra.

Porque en una puesta en escena fulgurante del cuadro cordobés, el «23» fue el encargado de encender la chispa. Marcó el ritmo, abrió la lata y sacó pecho en un arranque plagado de ocasiones sin concretarse. De 24 minutos precisó para anotar su cuarta diana de la temporada, la que aún es la de su debut en el fútbol profesional, mientras que ya en el último tramo amplió el repertorio con una gran definición de penalti para alcanzar la media decena de goles en la 2024-2025 y encarrilar la goleada.

Un fijo para Ania

Tampoco tiene dudas Ania: cada vez que tiene a Carracedo disponible, por norma, no lo mueve ni por asomo. Sin ir más lejos, el hospitalense es el futbolista de campo más utilizado por el preparador asturiano en lo que va de curso. Ha jugado 36 partidos, 34 como titular, y suma 2.935 minutos. En su primer año en Segunda, está firmando la mejor campaña de su carrera, también en cifras: cinco goles y nueve asistencias, participando directamente en 14 de los 54 tantos totales del equipo -un 25,9%-. Y a su vez se ha alzado como uno de los nombres propios en lo relativo al balón parado, siendo el ejecutor de buena parte de las acciones de estrategia y con el olfato de cara a puerta más afinado que nunca.

Nadie en la plantilla aparece tanto en los números como él, precisamente. Jacobo (8+5), Antonio Casas (10+1) o Álex Sala (5+5) se quedan por detrás. Además, Carracedo no solo está, sino que está siempre. Ha completado 21 de los 34 partidos que ha arrancado de inicio (61%). Entre los extremos habituales, no hay comparación: Jacobo ha acabado once y Adilson Mendes, antes de lesionarse, solo pudo concluir tres (18,75%).

«Estoy disfrutando del fútbol, que es lo que más me gusta. Muy contento con los goles, pero sobre todo con que sirvieran para ganar. Ver a la gente disfrutar es lo más grande», ya comentaba el banda tras el pasado cruce con los gaditanos, reafirmando su buen estado de forma tras semanas de cierta indecisión extendida en el tridente de ataque.

Carracedo celebra uno de sus tantos ante el Cádiz, besando el escudo del Córdoba CF. / A.J. González

La versión más madura

Y es que a sus 29 años, y con contrato hasta 2028 como blanquiverde, Carracedo se encuentra en plena madurez futbolística. Llegó a la entidad en 2022 tras brillar en el Linares, con perfil de jugador desequilibrante. En su primer curso, dos goles y seis asistencias. En el segundo, ya con Ania, volvió a subir un peldaño: otros dos tantos, diez pases de gol y un papel clave en el ascenso.

Es en esta temporada cuando ha superado todos sus registros, no obstante, pese al salto de categoría. Ya lleva cinco goles, nueve asistencias y apunta a seguir sumando en las cuatro jornadas que quedan. Ante el Cádiz firmó su actuación más completa. También confirmó lo que ya es evidente: su vuelta a tono es una de las mejores noticias del Córdoba CF. Y puede que ese sea uno de los grandes argumentos en esta recta final de Liga, incluso en el futuro…

Suscríbete para seguir leyendo