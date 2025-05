La toalla de Ania y la política de rearme del Córdoba CF

Una de las verdades absolutas del fútbol es que los resultados alteran la percepción de la realidad para acercarla -o no- de los sueños de gloria que habitan en el corazón de los aficionados. Y que se trasladan, obviamente, a su propension a continuar ligados -emocional y económicamente- al equipo de sus amores. En Córdoba CF se está viviendo un periodo inusualmente plácido. En la entidad, que históricamente vive en una permanente huida del dolor que le ha proporcionado algún pico de placer, se están marcando un lujo inconcebible en una categoría como la Segunda División, bautizada por el ingenio popular y sólidas razones como la Liga ‘Hipertensiones’. En un campeonato cuya seña de identidad es un turbulento e impredecible presente, el club blanquiverde lleva ya un tiempo trazando las líneas maestras de su futuro.

Con las cuentas cuadradas -ya llegó a los cincuenta puntos, así que nada que temer ni que reprochar-, está atando a futbolistas para la campaña venidera y oficializando renovaciones de sus puntales. Los vecinos de la división le miran con envidia. Algunos ya han descendido prematuramente, como el Cartagena y el Racing de Ferrol, y bastante tienen con armar algún argumento creíble para sostener el negocio. Otros andan enfrascados en evitar el desplome final o en engancharse a la lucha por subir a Primera División. Con cuatro partidos pendientes, aún no se sabe quién ascenderá directamente como campeón ni quiénes serán los cuatro que diriman entre sí las otras dos plazas por la vía del play off. ¿Y el Córdoba CF?

Córdoba CF-Cádiz: las imágenes del partido de la Liga Hypermotion / A.J. González

Ania en su jardín

Ambos, el Córdoba y él, apostaron por el otro y crecieron de la mano. Un sueño. Iván Ania, con corta experiencia en los banquillos profesionales -unos meses en el Racing, al que ascendió a Segunda- y un par de años algo más que decentes en el Algeciras, entró en El Arcángel después del ridículo declive de la etapa final de Germán Crespo y en medio de un ambiente raro. No fue la primera opción y no lo pasó bien hasta que logró encender el motor de un Córdoba CF siempre exigido. El asturiano subió al equipo a Segunda y está batiendo récords de longevidad en uno de los puestos de trabajo más inestables del mapa futbolístico. Solo un técnico, Lucas Alcaraz, cumplió dos cursos completos sin mediar un ascenso. Y eso, en 70 años. Ania tiene firmado un año más. Aunque eso no es una garantía absoluta -a nadie se le escapa que le quieren en otros lugares, alguno de ellos tan especial como Oviedo-, parece que está contento en el Córdoba CF, donde le dejan manos libres en muchos aspectos. El proyecto tiene su impronta.

«Dormimos a cinco del play off. Yo nunca arrojé la toalla, lo dije en la rueda de prensa previa. Mientras haya posibilidades matemáticas vamos a intentarlo. Tenemos 54 puntos, nos quedan 12 me parece por disputar. Si hacemos 66 vamos a tener nuestras opciones, yo creo», aseguró el técnico tras la victoria ante el Cádiz, un 4-2 que devolvió a los aficionados del El Arcángel la sensación de que aún puede ocurrir algo más en este campeonato enloquecido.

En el calendario aguardan Burgos y Éibar, fuera de casa, y las visitas del Mirandés y el Albacete al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. ¿Qué puede pasar? Mientras la toalla de Ania no deje de agitarse, el equipo podrá sostener una argumentación numérica que no suene demasiado descabellada. El desafío ahora está en mantener la tensión competitiva en medio de un escenario que tiende, si no a la relajación, sí a retrasar algo el foco mientras cada cual resuelve su porvenir. Hay jugadores que se quieren reivindicar para que los vean -y los valoren, ya saben- dentro o fuera. El cordobesismo asiste al espectáculo extrañamente tranquilo, recreándose en disquisiciones sobre el papel del ídolo local -en formato discontínuo- Antonio Casas, el olfato goleador del singular ruso Obolskii, la madurez competitiva de Carracedo o si la ola de decisiones arbitrales en contra del equipo es solo mala suerte o conspiración. Debates de tiempos de bonanza.

Córdoba CF-Cádiz: las imágenes de la afición blanquiverde en El Arcángel / A.J. González

Me quedo contigo

Pocas horas después del último partido, el club anunció una ampliación de contrato y sueldo a Carlos Marín, su meta titular, que prolongará su estancia hasta 2028. Su nombre estuvo en los últimos días vinculado al interés de otros equipos, pero el Córdoba ha salido al paso para garantizarse la continuidad de un futbolista que pisó por primera vez El Arcángel como suplente de aquel Betis Deportivo que mandó a los blanquiverdes a su pozo más oscuro -la Segunda RFEF, la cuarta división- con un gol en el descuento marcado por su portero Rebollo en 2021. Hay que ver las vueltas que da el fútbol. Aquel chico almeriense que no floreció en las canteras del Atlético y del Betis es ahora el pilar de un equipo al que capitanea y con el que quiere llegar a Primera División.

