El Córdoba CF sella su salvación... y se despide casi por completo del ‘play off’

Era un secreto a voces, pero ya es una realidad: el Córdoba CF, como mínimo, participará el próximo en Segunda División. Y lo hará con la hoja de cuentas en la mano, tras alcanzar hace prácticamente un mes la salvación virtual y ahora, una vez concluido el cruce entre el Almería y el Eldense en el UD Almería Stadium (5-0), que cayó para los indálicos, también de forma matemática. Y es que son 14 los puntos que separan a los de Iván Ania a la zona de descenso, delimitada precisamente por el cuadro alicantino, ya con tan solo otros 12 por disputarse este curso.

Hay otra lectura de ese envite, sin embargo. La otra cara de la moneda es que la pugna por engancharse a la zona noble se complica, si no es ya imposible... Con los tres puntos, los de Rubi se colocan sextos con 62 en el casillero y, por tanto, dejando en nada menos ocho de distancia la marca del play off actualmente. Y eso sin tener en cuenta el golaverage particular que se reservan con los blanquiverdes, tras imponerse por goleada en las dos citas del presente campeonato: 4-0 y 3-0. Es decir, de forma virtual, el club cordobés ya se ha despedido de sus opciones de alcanzar la fase de ascenso a Primera División a falta de cuatro jornadas.

Así queda la tabla

Por tanto, pendiente de una carambola algo extraña queda el cuadro cordobés en esta recta final de campeonato, aunque todavía con las matemáticas respaldado su empresa. Si bien todavía no se ha saldado la trigésimo octava jornada de Liga en la categoría de plata al completo, sí ha quedado dibujada su disposición esta semana: líder en solitario se mantiene el Elche (71), justo por detrás se mantiene el Levante (67), como el segundo y último equipo en puestos de promoción directa. Ya tercero, está el Racing de Santander (66) -que cayó ante el Cartagena-, mientras que cuarto queda el Oviedo (65), quinto el Mirandés (65) y sexto el conjunto rojiblanco (62), completando el elenco.

No queda ahí el asunto. Entre el Córdoba CF y el play off también hay otros dos aspirantes a colarse entre los seis primeros: el Granada (59) y el Huesca (58). Ganada se encuentra la diferencia goleadora particular con los granadinos tras la histórica manita en El Arcángel de esta segunda vuelta (5-0), aunque no así con los oscenses, que se han llevado las dos citas de este ejercicio frente a la escuadra califa, por 4-1 y 1-2.

Lance del Málaga CF-Granada CF en el Estadio La Rosaleda. / MÁLAGA CF

Y eso que hubo algún que otro resultado favorable para los intereses de los de Iván Ania en esta jornada. No pudo el propio conjunto de El Alcoraz en su duelo casero ante los ovetenses (1-2), al igual que el Granada, que hincó la rodilla en su visita al Málaga en La Rosaleda (1-0).

Perdió el Burgos

Por su parte, el cuadro burgalés, próximo rival del Córdoba CF, al que visitará el sábado 10 de mayo en El Plantío (18.30 horas), no pudo sumar en su duelo particular frente al Elche (0-1). Se mantiene así la mala dinámica de los de Luis Miguel Ramis, que no conocen el triunfo desde hace cinco jornadas y tan solo han logrado hacerse con dos de los últimos 12 puntos en juego.

Suscríbete para seguir leyendo