El Córdoba CF, en alerta: siete apercibidos para el tramo final de Liga

El Córdoba CF llega al último sprint de la temporada con todo por decidir… y con muchas cuentas por saldar. El objetivo del play off no está descartado, pero tampoco al alcance fácil. Cuatro partidos le restan al equipo de Iván Ania para intentar colarse entre los seis primeros de Segunda División, y pretenden hacerlo en una situación de doble filo: con la ilusión reforzada tras tumbar al Cádiz, sí, pero también con la amenaza de las sanciones en el retrovisor.

Porque a esta cuenta atrás se suma un nuevo frente: el de los apercibidos. Hasta siete jugadores de la plantilla blanquiverde están a solo una tarjeta amarilla de perderse una jornada. Carlos Marín, Carlos Albarrán, Marvel, Jacobo González, Ander Yoldi, Jon Magunazelaia y Xavi Sintes forman un grupo que condiciona -y mucho- los planes del bloque, obligado a gestionarse con un extra de cautela. Casi un tercio del equipo, entre algodones disciplinarios, en la parte más delicada del curso.

Sintes, el último en subirse

El último en sumarse a la lista de apercibidos fue Xavi Sintes, que vio su cuarta amarilla frente a los gaditanos en El Arcángel (4-2). Un aviso que llegó en un encuentro limpio por parte del Córdoba CF, que solo registró esa amonestación. No estuvo en ese partido Rubén Alves, su habitual pareja en el eje de la zaga, sancionado precisamente por ciclo… pese a no haber jugado ni un minuto en la cita en Elda, donde fue amonestado desde el banquillo por protestar. Tampoco pudo participar Magunazelaia, en la misma tesitura tras ser expulsado.

Y con ambos se cuenta para el duelo del próximo sábado en El Plantío, frente al Burgos (20.30 h), en una cita marcada en rojo en el calendario. Con un rival directo, en terreno de nadie pero también calculadora en mano.

Jacobo González, otro de los blanquiverdes apercibidos, ante el Cádiz. / A.J. González

Tampoco es casual que la situación sea tan límite. El cuadro dirigido por Ania -quizá por la voracidad de su filosofía- es el equipo más amonestado de toda la categoría: 119 tarjetas amarillas en 38 jornadas. Una media de más de tres por partido. Y también es, con diferencia, el que más faltas comete: 600 en total, a una media de 15 por cita. La estadística habla claro: por cada cinco infracciones, una amarilla. Un ritmo que penaliza en la tabla y en la gestión del grupo, sin ir más lejos.

Una plantilla bajo vigilancia

No son solo los apercibidos. José Calderón, Antonio Casas y Théo Zidane también caminan cerca del alambre, todos con ocho tarjetas acumuladas y a dos de cumplir sanción. Una advertencia extra que acompaña a un vestuario que arrastra además una enfermería llena: Alberto del Moral, Carlos Isaac y Álex Sala no estuvieron ante el Cádiz, mientras que Matías Barboza y Adilson Mendes están ya descartados para lo que queda de temporada.

Por tanto, el contexto obliga a Ania a no reservar nada, pero a tenerlo todo en cuenta. No se espera que el técnico asturiano renuncie a ningún titular por precaución el equipo no está para especular-, aunque sí medirá los riesgos con más conciencia. Y así encara el Córdoba CF la recta final, entre con bajas, con tensión… pero también con fe.

