Ntji Tounkara, el pasajero número 30 del Córdoba CF de Iván Ania

Hay sueños que se cocinan a fuego lento. Que se cuecen en campos de tierra, en viajes largos y entrenamientos sin focos. Ntji Tounkara, centrocampista de apenas 20 años, sabe bien de eso. Y es que el pasado viernes ante el Cádiz (4-2) pudo verse por fin el hispano-maliense en uno de esos escenarios al que aspiran muchos futbolistas: en El Arcángel, defendiendo los intereses del primer equipo del Córdoba CF y debutando, a todos los efectos, dentro del deporte profesional. Lo hizo también para colocarse como la trigésima pieza empleada por Iván Ania, o lo que es lo mismo: el jugador número 30 que emplea el preparador ovetense esta temporada en Segunda División.

En el tramo final tuvo sus primeros minutos más allá de Tercera Federación el «36», que saltó en compañía de Adrián Vázquez para sostener el último par de intentos gaditanos. Además de ellos dos, completaron la lista Víctor Blanco y Pablo Muñoz, que se quedaron en el banquillo.

Fijo en el filial y habitual con Ania

Precisamente, Tounkara es una de las piezas clave del Córdoba CF B. A las órdenes de Gaspar Gálvez ha disputado un total de 30 partidos ligueros en el Grupo 10 de Tercera Federación como titular, lo que lo convierte en el jugador con más minutos acumulados de toda la plantilla (2.647). En ese lapso ha tenido tiempo para anotar un gol, siendo, a su vez, uno de los jugadores mejor valorados por el cuerpo técnico del primer equipo, con el que se ha venido entrenando de forma habitual esta campaña y ya había sumado otro par de convocatorias.

Formado en las categorías inferiores del Huesca y procedente del Alavés C, recaló en el filial cordobesista durante el pasado verano con un contrato de una temporada más otra opcional. Su perfil encaja con las exigencias de Ania, que ya dejó claro en la previa del partido ante el Cádiz que confiaba plenamente en sus servicios: «Puede actuar por dentro, como un ocho, con llegada, incluso de pivote. Tiene muy buen físico y pisa el área con facilidad. Si tiene la oportunidad, está preparado», avanzó en cuanto a sus intenciones.

Mensaje claro tras el debut

Después del partido, Ntji también valoró su estreno con el primer equipo como un paso importante en su carrera: «Muy orgulloso, muy contento. Son muchos años de trabajo y hoy se ha visto recompensado en el debut aquí, en Segunda División con el Córdoba CF. He tenido la suerte de entrar al campo con Adrián Vázquez, que él ya había debutado. Es un grandísimo jugador, he tenido la suerte de jugar con él como en los otros fines de semana. Me he visto con energía, he hecho lo que me ha pedido el entrenador, que es cortar y darlo todo», resolvió ilusionado el canterano, tercera perla de la cantera que se foguea con la plantilla de referencia este ejercicio.

