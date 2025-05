El debate se prolonga: Obolskii recibe el cariño de El Arcángel y Casas vuelve al gol

En el Córdoba CF hay ahora mismo una pelea que no solo se libra en los entrenamientos. La competencia entre Obolskii y Antonio Casas por ser el punta de referencia del once ha salido del césped y se ha instalado, con una fuerza casi inusitada, también en la grada de El Arcángel. El último partido ante el Cádiz (4-2) fue un buen ejemplo, si no el más claro: mientras el ruso se marchaba ovacionado, el cordobés entraba al campo con algo de escepticismo del cordobesismo. Y es ese un contraste que refleja cómo ha cambiado el pulso emocional entre la afición y sus dos delanteros este curso.

Fue también con los cadistas cuando se rompió la terrible sequía del rambleño de cara a puerta, dando una dimensión más al debate. Tres meses llevaba el «20» sin mojar, desde la derrota en enero ante el Huesca (1-2), y suyo fue el cuarto de los tantos para sentenciar el derbi andaluz y anotar su segunda diana en lo que va del 2025.

El ruso se gana el cariño

Porque Iván Ania apostó por Obolskii como titular y el ariete respondió con una actuación sobria, implicada, aunque sin gol -pese a disponer de oportunidades-. Incluso coreó su nombre el feudo cordobés en repetidas ocasiones, tampoco titubeando a la hora de demandar que fuese él quien ejecutase los dos penaltis señalados a lo largo del encuentro -uno fue para Jacobo y el otro Carracedo-. Y el detalle no es menor: hace solo unos meses, el mismo respetable ironizaba con su rendimiento. Fue en diciembre, ante el Eibar en la última cita de la primera vuelta, cuando desde ciertos sectores de la grada se dedicaron cánticos con un claro tono sarcástico atacando al ruso.

La situación ahora ha cambiado radicalmente. Desde entonces, el delantero ha mejorado sus sensaciones sobre el césped, aunque la estadística siga siendo discreta: solo dos goles en toda la temporada. Ambos, precisamente, posteriores al cruce con los armeros. Aun así, su entrega lo ha colocado como una opción preferente para buena parte del público, bien por redención tras atizarle por su rendimiento meses atrás, por tendencia festiva o bien, quizá, para señalar la situación de su compeditor. Tanto, que durante el mercado de invierno tuvo opciones para salir del Córdoba CF… y ahora es él quien parece partir por delante en el debate por la titularidad.

Obolskii protege el esférico durante un lance del encuentro con el Cádiz. / A.J. González

Casas recupera el gol

Y mientras Obolskii gana apoyos -por diferentes motivos-, Antonio Casas comienza a verse en la tesitura contraria. El de La Rambla entró en el tramo final ante el Cádiz y no lo hizo con el recibimiento habitual. Hubo cierto runrún, casi escondido en la ovación dirigida al de Tula, que le dejaba su sitio. Y eso, tratándose de un jugador local, con dos ascensos a sus espaldas, una Copa Federación, entre los seis máximos anotadores del Córdoba CF en su historia y todavía máximo artillero de la plantilla, llama la atención.

Lo cierto es que Casas rompió ante los gaditanos una sequía de prácticamente tres meses sin marcar. Suma diez goles esta temporada y ya acumula 51 desde que llegó al club en la 2021-2022, en Segunda RFEF. De cara al graderío, ha sido uno de los nombres más reconocidos por la afición en los últimos tiempos, especialmente para los más pequeños. La mala racha de cara a puerta, eso sí, parece haber ocultado varias de esas circunstancias. En su celebración tras el gol se notó el mensaje: había ganas de reivindicarse, de recordar lo que ha dado.

Antonio Casas ensaya un disparo en el derbi ante los cadistas. / A.J. González

Porque si bien su rendimiento ha sido irregular en 2025, el contexto tampoco ha ayudado. De fondo se mantiene el culebrón sobre su continuidad, aún con más de un capítulo pendiente -acaba contrato en junio y se le ha ofrecido la renovación, pero sigue sin haber acuerdo-. Y eso, en cierta medida, también ha influido, indudablemente, en la percepción del cordobesismo.

El debate se traslada a la afición

Lo que es una obviedad es que el debate se ha trasladado a todas las instancias de El Arcángel. Lo curioso es que, sin grandes diferencias en los números recientes, el trato hacia uno y otro se antoje tan distinto. Casas tiene más goles, más historia y mayor vinculación con el club. Obolskii, en cambio, ha logrado ganarse a la grada con voluntad, algo más de movilidad y una presencia que gusta al aficionado pero no siempre se ve reflejada en la parcela anotadora. Y sigue también la pelota en el tejado de Ania, no obstante, que a falta de cuatro citas para despachar la temporada aún tendrá tiempo para elegir a su nuevo delantero de cabecera. La afición, en parte, también.

