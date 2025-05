Carlos Marín amplía su historia en el Córdoba CF: renovado hasta 2028

Continúa el Córdoba CF dando sus últimos pasos de la campaña 2024-2025 en Segunda División y trazando los primeros de la que viene, incluso más allá. Y lo hace ahora a ritmo de renovaciones, o más bien una, en singular, pero de un calado extremo y con varios matices de por medio: Carlos Marín, el capitán blanquiverde, extiende su compromiso con la entidad de El Arcángel hasta 2028. Y cumplirá, al menos, las siete temporadas defendiendo la elástica cordobesa. «Nuestra historia continúa», finaliza un emotivo vídeo emitido a través de los canales oficiales del club con la voz del meta almeriense como hilo narrativo, repasando los diferentes hitos y hazañas desde su llegada allá por el curso 2021-2022.

Historia blanquiverde

Llamativo se antoja el anuncio dada la singularidad de la extensión de contrato del «13», que hace apenas un año ya había prolongado su vinculación hasta 2027, para ahora añadirle otro ejercicio. Y lo hace en plena gestación del proyecto del próximo curso, que saldrá a competir, como mínimo, en el fútbol de plata. Con ya un par de nombres cerrados en forma de fichajes como son Adrián Fuentes y Dalisson.

Cuatro son ya las temporadas que suma el arquero defendiendo los intereses del combinado cordobés. Recaló libre tras cerrar su paso por el Betis Deportivo, en el mercado estival previo al debut en Segunda Federación. De menos a más fue por aquel entonces, iniciando como teórico suplente de Felipe Ramos -con el que dejó una bonita pugna bajo palos- para, con el avance del campeonato, hacerse dueño de la portería, que no ha soltado.

Precisamente, fue capital a la hora de lograr el retorno a la división de bronce apenas una temporada después de abandonarla. «Sabía que la categoría no nos correspondía a ninguno de los dos y podíamos crecer de la mano», confiesa en el pequeño cortometraje improvisado para el anuncio. Los siguientes pasos fueron igual o más ilusionantes. Se asentó como portero de cabecera del Córdoba CF en el ecuador de ese curso, si bien en los siguientes no hubo debate. Volvió a ser determinante en la 2022-2023, la del debut en Primera Federación, pese a la dinámica final que dejó a los califas apeados de cualquier premio más allá de la permanencia. En la posterior, con el ascenso en el play off a Segunda, lo fue incluso más.

Carlos Marín protege el esférico durante un encuentro del curso 2023-2024 en Primera RFEF. / MANUEL MURILLO

Es ahora, en su puesta de largo dentro del fútbol profesional, en la que el arquero almeriense ha elevado drásticamente sus prestaciones. Es el guardameta con más dianas atajadas en toda la sección de plata -con cinco, si bien alguna acabó dentro tras el rechace-, además de uno de los nombres propios de un Córdoba CF revelación en su regreso al segundo escalón nacional tras un lustro de ausencia. En lo más inmediato: también dejó un buen rendimiento, con poco trabajo, en el reciente triunfo ante el Cádiz en El Arcángel, al que no se tumbaba desde hace 15 años en Liga.

Un legado inmenso

En total, Carlos Marín suma ya la friolera de 129 partidos oficiales en el circuito liguero con el combinado cordobesista. 11.604 son los minutos que ha permanecido bajo palos, siendo una pieza vital, además, en la consecución de dos ascensos, una Copa RFEF y paradas a lo largo de cuatro categorías diferentes. También es ya el cuarto meta con más porterías imbatidas (49) en la historia de la entidad. «Para mí ha sido un orgullo defender la portería del Córdoba CF durante todos estos años. Poner mi granito de arena para devolver al club a donde le corresponde. Desde el primer día que puse un pie en la ciudad y conocí el club, sentía que cosas buenas iban a suceder», señala.

«La gente siempre me ha hecho sentir muy querido y la blanquiverde la voy a llevar siempre en mi corazón. Saltar a El Arcángel, al Reino, y que la gente nos reciba con las bufandas y el himno, es algo que recordaré toda la vida. Tocar el cielo en Las Tendillas fue algo mágico, es algo que tendremos que repetir», finaliza el vistoso comunicado, con un toque ambicioso.