Carracedo, tras su doblete al Cádiz: “Me encuentro en buen nivel”

Con regusto dulce cerró Carracedo el cruce de su Córdoba CF frente al Cádiz en El Arcángel (4-2), en un triunfo que supone seguir enganchados a la lucha por la zona noble -si bien es todavía compleja- y reencontrarse con la senda de los tres puntos por segunda vez en casa en lo que va de año. Tras su doblete, entre otras cuestiones, el catalán señaló que «me encuentro en un buen nivel, me encuentro muy a gusto, disfrutando de lo que más me gusta que es el fútbol».

Un partido complejo

Y es que el «23» blanquiverde admitió haberse encontrado cómodo en una cita que tuvo todo tipo de fases: «La primera parte ha sido más cómoda, luego también evidentemente al final es imposible aguantar 90 minutos al ritmo al que jugamos. Lo importante es que el equipo ha conseguido la victoria. Muy contento con los dos goles, pero sobre todo de que hayan servido para llevarnos los tres puntos», aseguró.

Quiso el hospitalense recalcar la reacción del equipo, que pasó de dominar el partido con puño de hierro a conceder dos goles en apenas un cuarto de hora -y con uno menos en el campo- para, seguidamente, volver a reaccionar y atar el triunfo. «En el conjunto global hemos sido superiores. Es verdad que no podemos relajarnos de esta forma. Era nuestro campo, con nuestra afición, sabíamos que éramos uno más y estábamos creando peligro. Aunque cuando nos han metido los dos tantos, entraron un poco las dudas», confesó.

«La idea del míster y del grupo ha creído en ella desde un principio, ahora se están viendo los resultados. Ves a la gente disfrutar y eso es lo más grande que te da en un campo de fútbol, porque eso significa que estás haciendo las cosas muy bien», subrayó.

A nivel personal

En la parcela individual, por otro lado, el hospitalense admitió sentirse «muy contento con la victoria, con mi rendimiento. Quiero hacer una mención especial a los dos chicos del filialy los otros dos que no han jugado, que nos han ayudado muchísimo. Es la tónica a seguir, a darle continuidad a esto que estamos creando», manifestó.