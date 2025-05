Iván Ania y el choque con el Cádiz: “Tenemos opciones matemáticas para conseguir algo más”

El Córdoba CF se enfrenta este viernes a un nuevo desafío en El Arcángel (20.30 horas), ese escenario en el que tan solo ha conseguido una victoria en toda la segunda vuelta de temporada y donde ahora recibirá a un Cádiz camaleónico, irregular, pero reforzado tras su reciente triunfo ante el Sporting de Gijón. Y ambos llegan con la misma idea: acabar lo más alto posible de aquí al cierre de campaña. Ese es al menos el objetivo de los de Iván Ania, ligeramente por encima de los cadistas en la clasificación y, al igual, decididos a amarrar en este derbi andaluz su segundo más tres del 2025 en casa. «Todavía tenemos opciones matemáticas para conseguir algo más. Mientras las tengamos, las tenemos que apurar. Es difícil, pero no podemos renunciar a nada. Si por algo se caracterizó este equipo durante toda la temporada fue por ser ambicioso y realista», expresó el entrenador blanquiverde tras la sesión de este jueves.

Un recién descendido

El Cádiz llega a la cita como un rival directo en la zona media de la tabla, de la que ambos conjuntos pretenden escapar para afianzarse, como mínimo, en los aledaños de los puestos nobles. También es el cuadro gaditano el peor clasificado entre los tres recién descendidos, siendo decimocuarto y con 49 puntos, apenas dos menos que los que suma actualmente el Córdoba CF. Y pese a ello, Ania tiene claro el potencial que esconde la prueba, más allá de las ausencias que presentarán los visitantes. «Lo normal es que ahora, a final de Liga, que existan las lesiones. El otro día es un golpe el que le produjo la lesión a Chris Ramos, parece que no va a estar disponible. Se queda Roger Martí, el otro día actuó Sobrino en punta... Los entrenadores intentamos buscar soluciones. El Cádiz tiene una plantilla amplia y con jugadores de muchísimo nivel», avisó.

«Es un equipo, en cuanto a resultados, claramente mejor que en la primera vuelta. Con la llegada de Gaizka Garitano tuvieron diez partidos sin conocer la derrota. Es un equipo que ha tenido una evolución. Es más sólido defensivamente, tiene jugadores diferenciales, de un nivel muy alto. Como no estés en tu máximo nivel, va a ser difícil poder pararles. Cuando se vio el calendario, todos pensábamos que estarían entre los favoritos, para estar arriba», analizó.

Entre el presente y el futuro

Y aunque aún restan cinco jornadas para la conclusión de la Liga regular, por otra parte, el Córdoba CF ya ha comenzado a perfilar su proyecto de cara a la próxima temporada. En los últimos días dos nombres propios han saltado a escena, las dos primeras piedras del proyecto blanquiverde de cara a la campaña 2025-2026: un viejo conocido como Adri Fuentes, que está brillando en Tarazona, y una apuesta como es Dalisson de Almeida, joya del Pontevedra. «Pensamos en esta temporada, no en la siguiente. Estamos centrados en que tenemos que ser ambiciosos en estos cinco partidos. Nadie dice nada, primero porque son rumores, no conozco ninguna confirmación más allá», indicó.

Iván Ania durante la sesión de entrenamiento de este viernes en El Arcángel. / Córdoba

«El objetivo de 50 puntos está conseguido, aún con 15 puntos en juego. Igual que el otro día dije que queríamos hacer los 18 posibles, pero empatamos en Elda, pues ahora queremos los 15. Estamos totalmente centrados en esta temporada», insistió.

Bajas sensibles

De vuelta a pugnar con los gaditanos, sin embargo, Ania afronta el partido con un panorama complicado en cuanto a efectivos, ya que acumula varias bajas importantes. A las ausencias de larga duración de Adilson Mendes y Matías Barboza, ambos fuera por lesión hasta final de temporada, se suma la incertidumbre sobre Alberto del Moral, Carlos Isaac y Álex Sala, que ninguno pudo trabajar con normalidad a lo largo de la semana de entrenamientos: «Estamos mermados en el apartado físico, tenemos varios jugadores que no van a poder participar, dos de ellos por sanción. Que son Jon Magunazelaia y Rubén Alves. Después tenemos alguno que no va a poder participar porque no llegó a tiempo de recuperarse de las lesiones. Quedan cinco jornadas, esperamos recuperar a alguno. El equipo ha hecho un trabajo físico con muchísimo desgaste durante la temporada. El cansancio se nota», afirmó, sin desvelar del todo sus cartas para la convocatoria.

Alberto del Moral, durante la sesión de trabajo de este jueves en El Arcángel. / Córdoba

Para esa lista, no obstante, sí que ha llamado el asturiano a un par de perlas del filial: «Vienen convocados Adrián Vázquez y Ntji Tounkara. El primero ya había debutado la temporada pasada, este año fue titular incluso contra el Zaragoza y estuvo a buen nivel. No tiene más minutos porque en el lateral derecho tenemos dos jugadores más que contrastados. Ntji puede actuar por dentro, como un ocho, con llegada, puede jugar de interior, incluso de pivote. Es un jugador con muy buen físico, que llega al área rival con facilidad. Un jugador con buen futuro, ha participado en muchísimos entrenamientos con nosotros. Si tiene la oportunidad, estoy seguro de que está preparado», confesó.