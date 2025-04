Día para los técnicos y los calígrafos en el juicio contra Jesús León

La quinta sesión del juicio contra Jesús León, expresidente del Córdoba CF SAD, se centró en los aspectos técnicos, testificales y periciales en torno a la firma de la adenda del contrato de la Ciudad Deportiva por parte de Carlos González y por la forma y manersa en las que se siguió la cadena de custodia sobre los dispostivos informáticos incautados en el registro de la casa del montoreño, el 7 de noviembre del 2019. También, la sección segunda de la Audiencia Provincial se pronunció sobre la pretensión de la Fiscalía, de introducir en el procedimiento la declaración que en su día realizó el ahora fallecido Joaquín Zulategui, que entró como denunciante a la misma y salió como coimputado. Finalmente, la sesión también dio para intentar componer la agenda del juicio, nada fácil debido a los constantes retrasos, ausencias y aplazamientos sufridos durante el mes en curso. No en vano, el presidente de la sección, el juez Juan Luis Rascón Ortega, debió renunciar al 12 y el 14 de mayo como fechas para nuevas vistas y, en esa semana sólo pudo fijar el 15 de mayo. “No hay problema”, dijo el juez con media sonrisa y algo de sorna, “nos podemos ir a junio, a julio, a septiembre y octubre”, ante las risas de los letrados, por lo que uno le advirtió: “Si no se va la luz, otro apagón, va a ser mucho entonces”.

La declaración de Zulategui, no

Empezando por el final, la defensa de Jesús León logró que la declaración que en su día realizó Joaquín Zulategui no se incorporara a la causa, como entendía la Fiscalía que debía hacerse. El representante del Ministerio Público pidió que se hiciera, aunque fuera como imputado, ya que a partir del minuto 24:50 de la grabación, las manifestaciones de Zulategui ya eran como imputado y el fiscal no tenía inconveniente en que dichas manifestaciones se realizaran como así constaba, como imputado. La abogada de León entendía, entre otros motivos, que su incorporación suponía “una vulneración al derecho de defensa” del montoreño. Tras un breve receso por parte del tribunal, Rascón Ortega informó de que la Audiencia Provincial no aceptaba la declaración del que fuera secretario del consejo de administración del Córdoba CF.

Zulategui, a la izquierda, junto a Oliver en la Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo. / A.J. GONZÁLEZ

Otro detalle en el que la defensa de León logró, al menos, generar un mínimo debate (otra cosa es llegar a la duda) fue sobre la batalla jurídica y de peritación sobre la firma de la famosa adenda del contrato de la Ciudad Deportiva. León sustrajo un millón de euros de las cuentas del club apoyado en dicho documento, que no era el original –la Fiscalía apunta a que no existe ese original-, con una firma de Carlos González. El documento que soporta la retirada del dinero está impreso en una impresora de inyección de tinta, por lo que comparecieron los dos peritos de la Guardia Civil, que declararon junto al perito aportado por Jesús León, Jesús López Martín. Uno de los debates entre los expertos fue si era un documento fake, compuesto por el propio León u otro colaborador o si era un documento generado a partir de un archivo digital preexistente.

Una imagen del juicio a Jesús León en la sala 10 de vistas en la Ciudad de la Justicia. / MANUEL MURILLO

Los agentes se decantaban hacia un documento compuesto, entre otros motivos, porque la firma de Carlos González, siendo copia de la original, le faltaba un punto y una raya que suele añadir el expresidente a sus rúbricas. El argumento de la defensa de León es que ese detalle puede deberse a las características de los periféricos de inyección de tinta, que pueden hacer “desaparecer” trazos más livianos. “Puede ser que en la firma original no lo hubiera puesto, que no la hubiera captado o no sé, el hecho es que no está”, alegó uno de los expertos. La defensa de León, por las preguntas que realizó, parecía apuntar a que la impresión de firmas originales en empresas, para comunicados y otros documentos, es algo habitual y que éste podía ser un caso parecido. Otra cosa es que esa práctica sirva para justificar la retirada de un millón de euros de una empresa, en este caso, del Córdoba CF SAD. Rascón Ortega cerró el debate con un “ya, ya” apoyado en un gesto con la palma de la mano en frontal para detener el debate entre los peritos, que parecía no tener un final claro.

El otro apartado de la mañana se dedicaba a otra cuestión técnica: el volcado y/o clonado de los dispositivos digitales incautados en la casa de Jesús León, el 7 de noviembre del 2019, día de su detención. Los agentes detallaron cómo se respetó, a su juicio, la cadena de custodia y que, en este caso, estos agentes no analizan el contenido de los mismos, sino que se limitan a abrir las bolsas en las que llegan los dispositivos –todas con su código, fecha, material que abarca, etcétera- y, después de su volcado o clonado digitalmente, vuelven a otras bolsas con los mismos detalles de código, fecha de devolución y demás. Los agentes de la Benemérita insistieron en más de una ocasión en que ellos sólo se limitaban a esa copia, no al análisis de contenido y no supieron responder a la letrada de León, cuando ésta les preguntó por qué el expresidente, al pedir en su momento el contenido de sus ordenadores, recibió tres CDs completamente vacíos. Finalmente, el juez quiso saber si alguno de los dispositivos estaba corrompido o si había material corrompido en alguno de ellos, si los agentes podían detectar esa circunstancia. “No, no había ningún dispositivo corrupto”, contestó uno de ellos.

El juez levantó la sesión, y la sala 10 de la Ciudad de la Justicia volverá a abrirse para la sección segunda de la Audiencia Provincial el próximo lunes, 5 de mayo, día en el que están previstas, entre otras, la declaración de Carlos del Corral, de la auditora del Córdoba CF BdO o de Antonio Cielos, perito de la defensa de Jesús León.

