El Córdoba CF llega al 'play off'... como visitante

En el fútbol, a veces, la mayor revolución es silenciosa. El Córdoba CF ha cambiado su historia lejos de El Arcángel sin hacer ruido, a base de puntos, fe y una resiliencia que parecía perdida hace tan solo unos meses. De ser uno de los peores visitantes en la primera vuelta a convertirse en el mejor equipo a domicilio de toda la segunda mitad del campeonato. Así, a golpe de épica, se ha ganado el derecho a vivir con relativo sosiego este tramo final de Liga en Segunda.

El huésped más incómodo

Porque los números no mienten: el cuadro blanquiverde firma estadísticas de ascenso directo fuera de casa en esta segunda vuelta. Desde que en diciembre se impusiera sobre la bocina al Oviedo en el Carlos Tartiere, los de Iván Ania no han vuelto a caer como visitantes. Diez partidos consecutivos puntuando a domicilio, una racha histórica que pulverizó el último récord del club en la categoría, que eran casi la mitad: tan solo seis. Y lo hace reafirmándose como el visitante más temido del 2025, después de haber amarrado 18 de los 24 puntos totales a los que ha optado entre sus ocho desplazamientos.

Y en el global del curso, tras un arranque de pesadilla -con ocho derrotas en sus primeras nueve salidas-, los pupilos del asturiano se han elevado hasta ser el octavo mejor visitante de la categoría. Con 23 puntos conquistados lejos de casa, igualan la puntuación del también séptimo, el Oviedo; sexto, Elche; y quinto, Huesca. Quedando sólo la diferencia de goles como su única rémora clasificatoria. Por tanto, en cuestión de números, el Córdoba CF está firmando registros de play off en lo que a su rendimiento a domicilio se refiere este curso.

Porque el giro de guion es total. Si en las primeras 21 jornadas apenas rascó cinco puntos fuera de casa, ahora presenta guarismos de auténtico aspirante a todo. Aún restan dos salidas antes de echar el telón a la fase regular -Burgos y Eibar, dos desafíos importantes-, pero la convicción ya no se discute: los califas se han convertido en los huéspedes más incómodos de Segunda División.

Isma Ruiz protege el esférico durante la cita ante el Eldense. / LOF

En términos aún más globales, también introduciendo la máxima categoría en el análisis de lo que va de 2025, los de Ania son el mejor equipo nacional dentro del fútbol profesional junto al Getafe -que también suma 18 de 24- e incluso dos puntos por encima del potente Barcelona de Hansi Flick, actual líder en Primera.

Afinar en casa, la última misión

El contraste, sin embargo, asoma en el hogar. Mientras fuera de casa firma registros de élite, en El Arcángel las cuentas no salen. Desde enero, los blanquiverdes sólo han logrado una victoria como locales -la brillante goleada al Granada (5-0)-, encajando además cuatro derrotas dolorosas frente a rivales de la zona alta. Las sensaciones no son tan negras como indican los resultados, eso sí, pero la frialdad de la tabla no entiende de esos matices. En los recientes empates ante el Levante y Real Oviedo, por ejemplo, se volvió a ofrecer dos buenas versiones que sólo sirvieron para sumar dos puntos insuficientes.

Así, la ecuación es clara: mantener el vuelo alto fuera de casa y afilar el colmillo en El Arcángel son la única senda concebible de aquí al carpetazo final del calendario. Este viernes (20.30 horas) ante el Cádiz, llega la primera gran oportunidad para recuperar terreno como anfitrión y seguir empujando hacia un play off que, a ocho puntos y a falta de otro 15 por disputarse, se antoja improbable pero no imposible.

