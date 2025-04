Rubén Alves, sancionado, se perderá el duelo con el Cádiz

Nueva contingencia en el camino del Córdoba CF en este arreón final de Liga en Segunda División, en el que por tercera semana consecutiva no contará con los servicios de uno de sus fijos como Rubén Alves en la parcela defensiva. Y es que no podrá estar el central hispano-brasileño ante el Cádiz en la cita del próximo viernes en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (20.30 horas), después de ver la quinta tarjeta amarilla de su cuenta durante el pasado encuentro de los blanquiverdes ante el Eldense en el Nuevo Pepico Amat (1-1), en el fue amonestado pese a no disputar ni un solo minuto del encuentro.

Sancionado en el banquillo

«Por hacer observaciones desde el banquillo a una de mis decisiones», relata el acta escrita por Marta Huerta de Aza, colegiada que estuvo a cargo del partido -y en el que expulsó a Jon Magunazelaia con tarjeta roja directa-, palenciana de nacimiento pero adscrita al comité de árbitros de Tenerife, en lo relativo a la acción que le costó alcanzar el ciclo de amonestaciones al de Río de Janeiro durante el transcurso del envite. Concretamente, a tan solo seis minutos del final del tiempo reglamentario en Elda.

De este modo, tendrá Iván Ania que orquestar su esquema con la baja del «16» otra semana más en esta cuenta atrás previa al cierre del calendario regular en el fútbol de plata. Ya tuvo que armar el once sin su aportación durante el pasado cruce con el Real Oviedo en El Arcángel, entonces por una lesión muscular -llegó, pero demasiado apurado-, mientras que ante los eldenses se quedó fuera de la propuesta por decisión técnica, si bien igualmente condicionada por su estado físico. Y de cara al choque con los gaditanos, completará las opciones: ahora se perderá el partido por encontrarse sancionado.

Iván Ania reclama una acción durante el encuentro ante el Eldense. / LOF

Y en consecuencia, deberá seguir el once buscando un protagonista alternativo para el perfil zurdo del eje de la defensa. En ese sentido, dos titularidades consecutivas suma Marvel, aunque en el Nuevo Pepico Amat se quedó en la caseta durante el descanso para dejar su sitio a Gabriele Corbo, a pierna cambiada, por lo que una hipotética dupla conformada entre Sintes y el napolitano podría ser un recurso plausible para la trigésimo octava prueba del campeonato.

Los apercibidos

No es el futbolista cedido por el Tenerife el único que se encontraba al borde de la sanción, sin embargo. Otra media decena de nombres propios llegarán a la siguiente cita en el alambre: Carlos Albarrán, Marvel, Carlos Marín y Ander Yoldi. También figura en ese grupo Jon Magunazelaia, otro apercibido, si bien, al ser expulsado ante el Eldense, deberá primero que cumplir encuentro de castigo. El que sí regresa con la cuenta «limpia» es Christian Carracedo, baja en la cita frente a los alicantinos en su segundo ciclo de la temporada.

