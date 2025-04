Obolskii rescata a un Córdoba CF desdibujado en su visita al Eldense

El horizonte se presentaba nublado en Elda, y el Córdoba CF lo sabía desde antes incluso de saltar al césped. Con el once remendado casi a última hora y un puñado de ausencias que pesaban como piedras en mochila, los de Iván Ania se presentaron en una prueba de esas que separan a los equipos buenos de los que sueñan con algo más. Porque los alicientes había que buscarlos. Con el descenso a un buen trecho y los puestos de privilegio a otro incluso más difícil de salvar. Solo quedaba agarrarse a la racha, a esa que lleva amparando a los blanquiverdes en sus últimos diez desplazamientos. Y del dicho al hecho lo hicieron por el Nuevo Pepico Amat (1-1). Desdibujados, sin fluidez y menos fútbol del deseado, aunque resolutivos. Pronto se adelantó el Eldense y convirtió la tarde en un test de resistencia. La expulsión de Magunazelaia lo puso más complicado, pero Obolskii, vestido de héroe en el último suspiro, le volvió a dar vida al idilio.

Eldense-Córdoba CF. Las imágenes del partido de LaLiga Hypermotion /

El cruce era de trascendencia máxima y arrancó a ritmo de sorpresas, incluso desde la previa. El primer golpe llegó con el once, en cuadro. Bajo palos no se movió Carlos Marín, más que asentado en portería. En la zaga, Xavi Sintes y Marvel repitieron como pareja de centrales por segunda semana, pese a la recuperación de Rubén Alves, mientras que Carlos Albarrán regresó a su hábitat natural en el perfil diestro. Por la izquierda, tras 15 largas jornadas de ausencia, también reapareció José Calderón para sumar su vigésima titularidad en lo que va de temporada.

Carlos Isaac, aquejado de molestias musculares de última hora, se quedó fuera del viaje, al igual que Álex Sala, otra baja sensible en el esquema. Su ausencia fue cubierta por Théo, que completó el habitual trivote del mediocampo junto a Isma Ruiz y Pedro Ortiz. Más arriba, en el frente ofensivo, Ander Yoldi asumió el rol de Christian Carracedo, sancionado por acumulación de amonestaciones, mientras que Jacobo y Antonio Casas mantuvieron su sitio en el plan inicial.

Por el lado alicantino, el ex blanquiverde José Luis Oltra igualmente optó por dar salida de inicio a un par de piezas con pasado en El Arcángel. Titulares saltaron Fede Vico y Juanto Ortuño, con otros nombres propios como Simo Bouzaidi y Álex Bernal esperando su turno desde el banquillo. La primera ocasión, eso sí, corrió a cuenta de Diawara, que a los cinco minutos de juego ya había puesto el primero en el marcador aprovechando un balón muerto en la frontal del área, a la que llegó tras una sucesión de despejes sin éxito por parte de la zaga cordobesa.

Sin ideas

Y es que algo adormilados habían saltado los de Iván Ania, que con tanta turbulencia en el once necesitaron de cerca de un cuarto de hora para quitarse de encima la modorra. Más claro lo tenía el Eldense, que si había arrancado dispuesto a ceder el juego, con el 1-0 se reafirmó en esa idea. Pedro Ortiz fue el primero en alzar la voz entre los blanquiverdes. Desde la media luna, el balear se animó con un zurdazo que terminó estrellándose contra el muro de piernas azulgranas. No tardó en replicar el conjunto local: Víctor García se relamía ya preparando un voleón de esos que no piden permiso, pero Calderón, a la segunda, apareció en el último suspiro para robarle la cartera antes de que armara la pierna.

El Córdoba CF se movía entre la indecisión y la impotencia. Ni sabía muy bien qué hacer con el balón ni encontraba forma de frenar el veneno a balón parado del Eldense. Ciertamente, las bajas pesaban. Faltaba filo por la derecha, fluidez e ideas en el medio, y atrás, aunque sin mucha más exigencia que las jugadas de estrategia, los nervios se iban contagiando.

Jacobo González, durante un lance del Eldense-Córdoba CF. / LOF

Un centro aislado rozó el desastre: Juanto remató de cabeza y la pelota se paseó peligrosamente cerca del palo. Poco después, Isma Ruiz estuvo a punto de complicarse la vida, dejando medio habilitado a Llabrés en un contragolpe deshilachado que el mallorquín no supo culminar en busca de socio. Porque no estaban cómodos los blanquiverdes, en absoluto. Todo lo contrario que los locales, que jugaban a placer desde atrás. De hecho, otra carrera a campo abierto pudo ser la sentencia antes del descanso: de nuevo Juanto, con cuentas pendientes desde su discreto paso por Córdoba, encaró con todo y solo una segada providencial de Xavi Sintes evitó que batiera a Marín con un chut por abajo.

La ocasión más clara para los cordobeses llegó justo antes del descanso. Un balón sin dueño en la frontal cayó a los pies de Jacobo, que no se lo pensó tras ganarse un poco de espacio: latigazo con efecto -de esos marca de la casa- que voló rozando el travesaño sobre la bocina que indicaba la marcha a vestuarios.

Todo para el final

Dos movimientos hubo en la reanudación, uno por cada lado. Los alicantinos dejaron en la caseta a Sergio Ortuño, que había tentado la segunda amarilla un par de veces y no quiso comprobar el desenlace de una posible tercera. Diferente fue la intención de Iván Ania, que introdujo a Gabriele Corbo a pierna cambiada para ganar algo de fluidez en la salida de balón. Marvel fue el sacrificado. Pero el guion seguía igual, con algunos matices. Una cabalgada de Llabrés -acompañada de algo de ciertas facilidades defensivas- por poco se convierte en el 2-0 de Juanto Ortuño a trompicones. Hasta en dos ocasiones pudo buscar el remate el de Yecla, que acabó en las manos de Carlos Marín con algún suspiro de por medio. Jacobo contestó con un chut mordido desde lejos, también sin encontrar puerta.

Era una obviedad, hacía falta cambiar algo más. Y oído cocina hubo por el banquillo cordobesista, en el que otra doble permuta refrescó el esquema. Entraron Obolskii y Jon Magunazelaia, en sustitución de unos Casas e Isma Ruiz que no habían logrado dejar testimonio en una hora de juego. Para poco le dio tiempo al vasco, eso sí, que después de una falta de entendimiento con Pedro Ortiz -cuando apenas llevaba tres minutos en la cancha- por la zona de mediocampo acabó derribando a Llabrés. Y no se lo pensó Marta Huerta de Aza, que este curso ya sabe lo que es expulsar a dos blanquiverdes: penúltimo hombre; roja directa. Se encendió el cordobesismo desplazado. Tampoco entró el VAR, si bien se antojaba más que rigurosa la acción, mientras que Iván Ania, en el área técnica, se había desgañitado.

Tocaba remar. Como fuera. Con uno menos sobre el césped, la sensación de haber salido más castigado que beneficiado del Nuevo Pepico Amat y el marcador en contra con el reloj echando a correr. Contra viento y marea, literalmente. Y es que la mezcla era tan peligrosa como desconcertante para un Córdoba CF que parecía caminar sobre alambre o piedras calientes en Elda. Y a punto estuvo de caerle la puntilla si Víctor Camarasa hubiera alcanzado al pase de Masca en boca de gol rebasado el 70’, pero no llegó… El que sí lo hizo fue Genaro Rodríguez, sustituto de Théo Zidane -desfondado- para sumar algo más de un minuto en pista por primera vez en lo que va de segunda vuelta, seis concretamente.

Isma Ruiz pugna con Juanto Ortuño durante el encuentro. / lof

Dos, quizá tres ocasiones, no quedaban más. La épica era la única solución para evitar la primera derrota del Córdoba CF en diez salidas consecutivas. Y, como tantas otras veces, volvió a surgir esa conexión, casi mística, esa que los de Iván Ania han tejido lejos de casa desde que allá por el mes de diciembre asaltaran el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Un saque de banda en largo encendió la mecha. Obolskii, más astuto que todos los defensores, ganó la espalda, templó los nervios y, con una sangre fría casi inusitada por el contexto, fusiló raso para superar también a Dani Martín en la cabalgada. Y subió el 1-1 al marcador, que poco más tarde se hizo definitivo para alargar el idilio lejos de El Arcángel. Que no termina, ni con el equipo en cuadro o en partidos que huelen a trampa.

Ficha técnica 1 - CD Eldense: Dani Martín, Raúl Parra, Dario Dumic, y Matia Barzic, Sergio Ortuño, Javi Llabrés, Juanto Ortuño, Amadou Diawara, Víctor García, Fede Vico y Marc Mateu. Entrenador: José Luis Oltra. Cambios: David Timor por Sergio Ortuño (46’), Álex Bernal por Javi Llabrés (65‘), Masca por Juanto (65’), Víctor Camarasa por Diawara (66’), Nacho Monsalve por Raúl Parra (84’). 1 - Córdoba CF: Carlos Marín, José Calderón, Xavi Sintes, Marvel, Carlos Albarrán, Théo Zidane, Isma Ruiz, Pedro Ortiz, Jacobo, Ander Yoldi y Antonio Casas. Entrenador: Iván Ania. Cambios: Gabriele Corbo por Marvel (46’), Nikolay Obolskii por Antonio Casas (61‘), Jon Magunazelaia por Isma Ruiz (61‘), Genaro por Théo Zidane (84’). Goles: 1-0 (5’) Amadou Diawara. 1-1 (89’) Nikolay Obolskii. Árbitro: Marta Huerta de Aza (C. Tinerfeño). Tarjetas: a Jacobo González (24’), Raúl Parra (24’), Sergio Ortuño (31’), Víctor García (63’), Víctor Camarasa (73’). Expulsó a Jon Magunazelaia (64’). Estadio: Nuevo Pepico Amat.

