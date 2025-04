Nikolay Obolskii, tras su gol ante el Eldense: “Siempre es bueno sumar”

Nikolay Obolskii rompió su sequía y volvió a hacerlo, además, con una diana que supo a gloria. Y es que el delantero ruso se reencontró con el gol en un momento importante para el Córdoba CF, que por primera vez en diez desplazamientos se veía sin puntuar. Pero apareció el de Tula, que firmó su segundo tanto como blanquiverde y lo hizo cuatro meses después de su primer acierto. Esta vez, ante el Eldense, su aparición permitió al equipo sumar un punto que evitó la derrota de los cordobesistas en el Nuevo Pepico Amat. “No hemos estado muy acertados en todo, pero siempre es bueno sumar. Al final luego el partido se olvida y los puntos se quedan. Ahora vamos a intentar ganar todo lo que queda, vamos a hacer nuestro trabajo”, aseguró.

Un gol importante

Un gol que permite al ruso volver a tener confianza, aunque según afirma, “yo siempre confío en mí. No puedo depender de una acción solo porque al final, aparte de goles, tienes que dar mucho juego. Incluso con uno menos también. Tienes que bajar a buscar balón.Tienes que ayudar…Lo voy definiendo también. Para un delantero los goles son muy importantes, obviamente. Y cualquier delantero, incluso yo, queremos meter tres por partido, pero no siempre es posible. Trabajamos para eso y vamos a seguir.

“No podemos estar obsesionados con el gol. Son momentos. Mira, por ejemplo, hoy ha entrado y ahora parece que todo se ve de otra manera. Pero nosotros no tenemos que dar importancia a eso. Solo tenemos que ir día a día trabajando, mejorando y dar lo máximo de nosotros y luego que pase lo que pase”, señaló.

La jugada del tanto marcado al Eldense “ha sido todo tan rápido. Cuando el balón sale, yo ya había visto que el míster lo cogía y empecé a arrancar ahí ya. Y luego el míster pasa el balón a Jacobo y él me ve y me saca el balón rápido. Así que, no sé, a lo mejor el míster ha empezado esta jugada”, explicó el delantero.