Iván Ania y el empate ante el Eldense: “El punto es bueno”

No fue el mejor partido del Córdoba CF, pero sí uno más en su firme trayectoria como visitante. En un duelo complicado en el Nuevo Pepico Amat, los de Iván Ania rescataron un valioso empate frente al Eldense, incluso con uno menos en el último tramo. Con este resultado, suman ya diez desplazamientos consecutivos sin caer derrotados, una racha que confirma la fortaleza del equipo fuera de casa, aunque dificulta más la tarea -si no lo era ya- de dar caza al play off. «Al final conseguimos un punto que sabe bien. Nos aleja un poco de lo que queríamos, pero es meritorio el empatar con uno menos, ya que hicimos un partido bastante malo, pero el punto es bueno», declaró el técnico al término del encuentro.

Un Córdoba CF poco reconocible

Con el marcador en contra desde el minuto cinco, el Córdoba CF consiguió un punto en los compases finales, pero es cierto que los blanquiverdes no llegaron a mostrar su mejor versión en el Pepico Amat. «Estuvimos atascadísimos con la pelota. Teníamos el equipo contrario replegado, teníamos una salida muy clara por centrales, pero no encontrábamos al pivote. Vinimos mucho en apoyo y poco a la espalda. Ellos tenían la línea adelantadísima en la primera parte, no lo penalizamos nada más que una vez con Théo Zidane en una caída en banda derecha», analizó el entrenador ovetense.

«En la segunda parte metimos a Gabri intentando tener mejor pie, intentando que descendiera el punta y que cortaran los interiores o incluso los laterales fijando fuera con los extremos. Teníamos el dominio del balón, pero no hacíamos daño al rival en cuanto a ocasiones. Y luego cuando nos quedamos con uno menos seguíamos teniendo el balón, pero defensivamente sufríamos más», añadió.

No obstante, Iván Ania contaba con numerosas bajas. Además de no estar presente Christian Carracedo por estar cumpliendo ciclo de tarjetas amarillas, a última hora se ausentaron Álex Sala y Carlos Isaac por por lesión muscular de bajo grado. «Teníamos bajas, pero se notaba más casi en los cambios que tenías pocas alternativas que en el once que sacas. No me gusta poner excusas, pero evidentemente nuestro equipo hoy venía debilitado. Eran infinitas bajas. Pero el equipo compitió, más allá de que no estuvo acertado con un balón», afirmó.

Obolskii, salvador

Cuando todo parecía perdido, Obolskii puso el tanto del empate tras recoger un saque de banda en largo de Jacobo González y ganar la posición. Para el preparador blanquiverde, el ruso «estuvo muy bien. Un trabajo difícil contra los centrales con uno menos. Estuvo bien en el trabajo de presión, se quedó los balones de espalda, ganó disputas aéreas y la que tuvo la enchufó. El oficio que nos faltó en ciertas situaciones del partido lo tuvimos en el saque de banda rápido. Muy contento por él, por el equipo. Son diez jornadas seguidas fuera de casa puntuando, con seis victorias y cuatro empates. Creo que es para tener en cuenta y ahora tenemos que hacer bueno este empate ganando en casa al Cádiz el viernes».

En cuanto a la expulsión de Jon Magunazelaia, el entrenador asturiano declaró que «no sé ni cómo está la normativa. A mí no me parecía roja, pero si lo revisaron y consideraron que era expulsión…Era un contratiempo grande, encima Magu que acababa de salir al campo y me duele por él. Creo que había otro compañero detrás en uno para uno y creo que no era último hombre. Pero tomaron esa decisión ya, no podemos hacer nada».