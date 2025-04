Pocos aprobados en un suspenso general del Córdoba CF en Elda

CARLOS MARÍN (5)

Poco pudo hacer

No vio cómo entraba el gol de Diawara y tampoco tuvo excesivo trabajo bajo palos.

JOSÉ CALDERÓN (5)

De vuelta

Regresó a la titularidad 15 jornadas después por la lesión de Carlos Isaac y cumplió. No desentonó y lo intentó en ataque.

XAVI SINTES (6)

Atento

Sufrió en las transiciones locales. Le sacó un balón crucial a Juanto Ortuño por abajo que olía a gol.

MARVEL (3)

Sustituido

No encimó bien a Diawara en el tanto alicantino y fue sustituido al descanso, sin haber convencido. Entró Gabriele Corbo en su lugar.

CARLOS ALBARRÁN (4)

Exigido

De vuelta a su banda natural sufrió en defensa. No aportó tanto como otras veces en ataque.

ISMA RUIZ (4)

Desdibujado

En la línea del equipo, no fue el partido del granadino. No atinó con balón ni supo frenar las embestidas del mediocampo rival.

THÉO ZIDANE (3)

Muy poco

Apenas aportó fluidez y se mostró impreciso. Veía la jugada, pero no la ejecutaba bien. Se sigue esperando más del francés.

PEDRO ORTIZ (4)

Secado

Si en citas previas venía siendo de lo más destacado, el Eldense se ocupó de marcarlo. No tuvo espacio para encontrarse cómodo y apenas participó.

JACOBO (6)

Lo intenta siempre

No desbordó, pero tuvo peligro con sus disparos. Firmó dos buenos ensayos cerca de la madera y puso la asistencia.

ANDER YOLDI (3)

Nada

Voluntad a raudales, pero no concreta. No desbordó ni desequilibró. No hizo olvidar a Carracedo y aportó poco en ataque.

ANTONIO CASAS (3)

Negado

Perdido, sin opciones y sin dejar ni un solo remate. Solo un gol en la segunda vuelta y abandonando su cambio de talente de las últimas jornadas. Tiene que resurgir.

GABRIELE CORBO (5) Un recurso.

MAGUNA (-) Expulsado.

OBOSLKII (6) Salvador.

GENARO (-) Sin tiempo.

