José Luis Oltra, técnico del Eldense: "El Córdoba CF puede ser incluso más peligroso sin presión"

Conoce de buena mano los entresijos de El Arcángel y tras 13 jornadas a los mandos del Eldense, muchos de los tachones en su libreta tienen bastante que ver con el que un día fue su club. O al menos de cara a esta trigésima séptima jornada de Liga en Segunda División, en la que el fuego es más real que nunca. A fin de cuentas, ese es el contexto de José Luis Oltra, aquel que allá por el curso 2015-2016 y parte del siguiente fue el dueño del banquillo del Córdoba CF y que ahora, como técnico del cuadro alicantino, se juega una final anticipada por la permanencia frente al bloque tutelado por Iván Ania, del que no se fía ni lo más mínimo: «Va a ser un partido muy difícil, vienen con la tranquilidad de que el primer objetivo lo tienen más que en el bolsillo. Sin presión, puede ser incluso más peligroso. Lo importante es que nosotros compitamos bien y hagamos las cosas como hemos hecho en muchos partidos», aseguró.

El Córdoba CF intimida

Porque el valenciano, que llevó al club cordobés a su última participación en una fase de ascenso, hace prácticamente una década, tiene ahora al conjunto de Elda caminando sobre la cornisa. Es decimonoveno, con 49 puntos y a solo dos de la salvación, si bien a falta de seis jornadas para que se acabe el campeonato: «Tenemos opciones matemáticas. Cuesta lo mismo pensar en positivo que pensar en negativo. Yo confío, yo creo y trabajo para lograrlo. Lo que hay que hacer mañana es ganar. Ganando. Con o sin confianza, con o sin cambios, jugando mejor o peor. Ganar. Así todos los partidos mientras las matemáticas no digan lo contrario», aseguró con vistas al choque de este sábado frente a la escuadra califal.

Oltra, en el banquillo de El Arcángel, al inicio de aquella temporada 2016-17 que sería la última suya en el Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Y también sabe Oltra que lo que llega no es un recién llegado al fútbol de plata cualquiera: «Espero un equipo que siendo recién ascendido, a falta de seis jornadas tiene 50 puntos, por lo que virtualmente está salvado. Incluso, ganando mucho, podría llegar a competir por el play off. Su temporada es un éxito. Es un éxito basado en que tiene muchas métricas muy buenas, un estilo muy definido, está trabajando muy bien. Es un equipo atrevido, valiente. Es el tercer equipo con más centros, el segundo que más remata, el segundo que más recupera en campo contrario... Tras pérdida hacen una presión muy intensa, van muchas veces arriesgando. Te aprietan muy alto, es de los equipos que más marca. A balón parado es fortísimo, en las últimas cuatro semanas, en tres ha marcado en acciones a balón parado», advirtió en vísperas de la cita.

José Luis Oltra, durante una sesión de trabajo con el Eldense. / CD ELDENSE

«Llevan nueve partidos consecutivos fuera de casa sin perder. En el inicio le lastró, no ganaba fuera, ahora lleva seis empates y tres victorias. Números de equipo muy importante, eso no es casualidad. La sensación es que es un equipo atrevido y muy valiente. Es una final, no; hay que afrontarlo como una, sí», añadió concienciado.

Movimientos en la lista

Por otra parte, el preparador no podrá contar con todas sus armas disponibles para el encuentro: «Fuera de convocatoria están segundo Diego Méndez, Iñigo Piña, Fran Gámez y Nacho Quintana. Tenemos dudas, que es Iván Chapela, que no sé cómo va a estar. Si no esta bien, puede que no esté en convocatoria; si lo está, puede incluso comenzar el partido. Tiene muchas opciones de no estar, se ha notado una molestia. En cambio, recuperamos a Víctor García y a Javi Llabrés, que entran en la lista de convocados», desveló.

