Iván Ania y la visita al Eldense: "Esta temporada, para mí, es un éxito"

Lo tiene claro. No hay margen de error y cada cita de aquí al cierre de calendario tendrá esos aires de final anticipada. Pero no cualesquiera, más bien de esos con aroma a ambición. Porque ya puede decirse, o al menos de forma virtual -pronto caerá la matemática-: el Córdoba CF, a falta de más de un mes para que eche el telón en Segunda, ya ha logrado apalabrar su permanencia de cara a la próxima temporada. Son seis las citas que todavía restan en la agenda regular, sinónimo de 18 puntos que, al igual, mientras las matemáticas lo permitan no le privarán de soñar con el play off a Iván Ania, y lo extiende el entrenador blanquiverde también a sus pupilos.

Y es que no se muerde la lengua el asturiano, que si bien hace algunas semanas todavía apuntaba siempre a lo más inmediato, o al menos lo principal, como era alcanzar los 50 puntos -que históricamente son sinónimo de salvación-, ahora la mirada la tiene fijada algo más alto: la zona noble. También sabe que para ello todo pasa por hacer prácticamente pleno de victorias de aquí a que caiga el telón, empezando por la visita de este sábado al Eldense en el Nuevo Pepico Amat (16.15 horas). «Esta temporada, para mí, a día de hoy es un éxito. Tenemos menos puntos de los que nuestro juego puede merecer, pero esto va de acierto y errores. Las áreas es lo que más nos está costando», señaló. «El equipo está siendo muy llamativo, sé que hay mucha gente viendo al Córdoba CF», insistió.

Las necesidades locales

Desde después de la sesión de trabajo de este viernes ya puso rumbo el bloque con dirección a tierras alicantinas, donde le espera un cuadro azulgrana tan inspirado como necesitado. Es el décimonoveno, con 39 puntos, a dos de los puestos de la permanencia y bajo la urgencia continua de seguir sumando para no hundirse en el descenso: «Es un partido contra un equipo que, a pesar de la clasificación, considero que está muy vivo. Cierto es que lleva dos derrotas seguidas. En su campo somete a los rivales, centra muchísimo, genera muchísimas situaciones de área a lo largo del partido. Oltra nos conocerá muy bien, nosotros también tenemos conocimiento de ellos, les hemos visto bastante», afirmó.

Enfrente, además, habrá un arsenal de ex cordobesistas capitaneados por el también el ex técnico blanquiverde José Luis Oltra. Fede Vico, Juanto Ortuño, Simo y Álex Bernal son algunas de las armas del valenciano, que le ha cambiado la cara a los de Elda desde su llegada, hace 13 jornadas, como relevo de Daniel Ponz en el banquillo. «No lo puedo valorar, ha habido un cambio de entrenador. Cierto es que el equipo se reactivó, empezó a estar vivo, que tienes la sensación de que cuando gana es merecido y cuando no, está muy cerca de poder hacerlo», resaltó.

Iván Ania controla el esférico durante una sesión de esta semana. / manuel murillo

Será también ese un escenario lícito para que los de Ania busquen alargar su buen momento fuera de casa, concretamente con nueve salidas consecutivas puntuando a sus espaldas y la idea, ahora, de alcanzar la décima aprovechando las necesidades locales: «Estamos en una dinámica en la segunda vuelta, mejor de resultados fuera que en casa. La sensación es de más poderío aquí, pero los resultados están llegando como visitantes. Yo siempre prefiero jugar como local, con nuestra gente. Ojalá que allí sigamos con la dinámica que tenemos y aumentarla, conseguir los tres puntos para cada vez estar más arriba», indicó.

«El primer año es difícil, eres un recién ascendido. Es difícil firmar, hay un mercado al que no puedes acceder. La capacidad económica tampoco es como la de los equipos que llevan más años en la categoría... Esta temporada, a día de hoy, es un éxito., más allá de que se pueda conseguir el siguiente objetivo. Afianzar al equipo en el fútbol profesional es lo que llevamos diciendo toda la temporada y se ha conseguido», añadió.

Bajas y enfermería

En cuanto a la enfermería, entre algodones se ha mantenido esta semana un nombre propio como Alberto del Moral. «Del Moral no está disponible todavía. Rubén Alves, totalmente integrado en la dinámica normal del equipo», apuntó, también repasando la baja obligada por sanción de Carracedo, que durante la pasada jornada vio la décima tarjeta amarilla de su cuenta y cumplirá ciclo.

«El tema de las bandas, Carracedo es un jugador muy importante para nosotros, pero que ya lo hemos suplido con garantías alguna vez. Tenemos alternativas ahí en la banda derecha. Ya no solo esa baja, también la de Adilson. Un jugador de sus características no lo tenemos en la plantilla. Tenemos a Ander Yoldi, Jacobo, José Calderón... Podría tirar algún interior a la banda. A pesar de que sea una baja importante, tenemos capacidad para poder suplirla», apostilló.

