Eldense-Córdoba CF: el partido en cinco claves

El calendario vuelve a llevar al Córdoba CF lejos de El Arcángel, esta vez con destino a tierras alicantinas. Este sábado (16.15 horas), los blanquiverdes se medirán al Eldense en el Nuevo Pepico Amat, en un duelo con objetivos opuestos. Mientras el conjunto local pelea con urgencia por salir del descenso, los de Iván Ania llegan con confianza y con la ambición de seguir soñando con engancharse al play off mientras así lo permitan los números. Sin perder fuera de casa en sus últimas nueve salidas y habiendo puntuado en todos los encuentros a domicilio de la segunda vuelta, los blanquiverdes se han convertido en un visitante incómodo y sólido y saben que una victoria en Elda no solo ampliaría su racha, sino que también le permitiría mantener viva la ilusión por cerrar la temporada en lo más alto posible.

Un rival apurado

El Eldense llega al encuentro frente al Córdoba CF con la urgencia de sumar tres puntos que le permitan escapar de los puestos de descenso. Actualmente en la décimo novena posición con 39 puntos, los alicantinos se encuentran a solo dos de la salvación, por lo que una victoria frente a los blanquiverdes es crucial para seguir luchando por la permanencia.

José Luis Oltra, extécnico del Córdoba CF, ahora entrenador del Eldense. / EFE

El desafío no solo pasa por ganar, sino también por esperar que el Zaragoza, equipo que se encuentra justo por encima en la clasificación, no sume en su jornada. Para el Eldense, los próximos partidos se antojan cruciales, y este choque contra el Córdoba CF representa una oportunidad clave para dar un golpe sobre la mesa en su lucha por la salvación.

Mantener la buena dinámica fuera de casa

El Córdoba CF, por su parte, busca seguir extendiendo su buena racha como visitante, que ya roza la decena de salidas consecutivas sin conocer la derrota. Con la moral alta, los blanquiverdes han demostrado ser un equipo sólido fuera de El Arcángel, concretamente el más productivo a domicilio del 2025 en Segunda División, habiendo sacado 17 de los 21 puntos posibles.

Esta dinámica positiva fuera de casa refuerza la confianza del equipo de Iván Ania, que quiere seguir sumando lejos de su estadio -donde paradójicamente más se está atascando- para mantenerse en la pelea por engancharse a la zona noble de aquí al cierre de campaña.

Christian Carracedo, baja

Los blanquiverdes afrontan la visita a Elda con varias ausencias. Lógicamente, Iván Ania no podrá contar con Adilson Mendes ni Matías Barboza, aunque este último ya ha empezado a ejercitarse por su cuenta -no volverá a participar esta temporada, eso sí-, mientras que Alberto del Moral continúa entre algodones y se presenta como duda para el duelo en Elda. A estas bajas se suma la de Christian Carracedo, sancionado por acumulación de tarjetas. Además, el cuerpo técnico también sufre una baja sensible en la parcela técnica: el segundo entrenador blanquiverde, César Negredo, expulsado en la última jornada, no estará en el banquillo durante los dos próximos partidos.

Ander Yoldi, alternativa a la banda izquierda por la baja de Christian Carracedo a causa de la quinta amarilla que vio la pasada jornada. / CÓRDOBA

Por parte del Eldense, José Luis Oltra tampoco lo tendrá fácil. No podrá alinear a Nacho Quintana, sancionado, ni a Masca, que arrastra molestias físicas y continúa en observación. La enfermería azulgrana la completan Francisco Gámez, Javier Llabrés y Diego Méndez, todos fuera por lesión.

El cambio del Eldense con Oltra

Desde que el ex cordobesista José Luis Oltra tomó las riendas del Eldense el pasado mes de enero, tras la destitución de Dani Ponz, el equipo ha experimentado un notable cambio de rumbo. La situación no era sencilla cuando aterrizó en el banquillo azulgrana, con un vestuario tocado y resultados que no acompañaban, pero el técnico valenciano parece ser que ha conseguido cambiar la dinámica y mantener viva la esperanza de la permanencia.

Con él al frente, el conjunto alicantino ha logrado sumar cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, una trayectoria que, sin ser brillante, ha servido para salir del bloqueo competitivo y mantenerse con opciones reales de escapar del descenso.

El Nuevo Pepico Amat, un estadio accesible

Lejos de encontrar seguridad en casa, el Eldense ha sufrido más de la cuenta como local a lo largo de la temporada, sin embargo. El conjunto alicantino no ha logrado hacerse fuerte en el Nuevo Pepico Amat, donde solo ha sido capaz de sumar 20 de los 60 puntos posibles, lo que lo convierte en el tercer peor equipo de Segunda División en su propio feudo.

El balance habla por sí solo: cinco victorias, cinco empates y ocho derrotas en Elda. En sus últimas tres citas, los de Oltra han dejado escapar puntos valiosos, firmando empates ante Burgos (0-0) y Mirandés (2-2), y una derrota reciente frente al Sporting (1-2). Unos registros que explican la situación comprometida del equipo en la tabla y que aumentan la presión de cara al duelo ante el Córdoba CF.

