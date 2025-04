El Córdoba CF busca un triunfo para volver a ilusionar ante un Eldense que lucha por sobrevivir

El Córdoba CF que dirigía Pepe Escalante y que unos meses antes había devuelto al equipo a la elite del fútbol español 17 años después, sumaba 50 puntos en la jornada 36 de la temporada 1999-2000. El sexto puesto, que entonces nada concedía, lo ocupaba el Osasuna con cuatro puntos más, y el tercder puesto, que mandaba directamente a Primera División, lo ocupaba el Extremadura con 57 puntos. Nadie entonces habló de ascenso a Primera, ni siquiera ‘a lo bajini’, como se dice ahora en Bilbao. El solo hecho de haber vuelto de las catacumbas del fútbol español casi dos décadas después era motivo suficiente de alegría y disfrute de la parroquia cordobesista.

Hoy, como entonces

Exactamente en la misma posición y con los mismos puntos se sitúa otro Córdoba CFrecién ascendido y tras pasar de nuevo por los sótanos del fútbol español, aunque en esta ocasión, por ‘tan sólo’ cinco años. El Córdoba CFde Iván Ania ha firmado una notable temporada en la que ha confirmado el objetivo de la salvación con el límite salarial número 14 de la categoría. En realidad, nunca ha estado en la pelea por los play off de ascenso, pero sí que lleva media docena de jornadas mirando de reojo ese sueño. Un sueño al que no quiere renunciar el ovetense ni su plantilla en las últimas seis jornadas en disputa. Anda aún fuera de cacho en la pelea por ese objetivo, pero Ania quiere apurar al máximo las más mínimas opciones que puedan concederle los demás en forma de errores. Unos fallos que no se podría permitir el Córdoba CF, que tendría que hacer, prácticamente, un pleno de victorias en los seis encuentros que le restan.

Pepe Escalante, eufórico y empapado en la ducha tras la victoria en Cartagena que dio el ascenso al Córdoba a Segunda A, el 30 de junio de 1999. / A.J. GONZÁLEZ

Si se miran los números de visitante del conjunto blanquiverde, el sueño toma forma. Porque este Córdoba CF ha batido el récord de jornadas consecutivas imbatido a domicilio, nada menos que nueve. Y además, visita a uno de los peores equipos locales de Segunda División, esta temporada. El Eldense firma una tarjeta horrible en el Nuevo Pepico Amat: sólo ganó cinco de 18 encuentros, pese a la resurrección firmada a los mandos del exblanquiverde José Luis Oltra y-todo hay que decirlo- gracias a un mercado invernal al estilo clásico del Córdoba CF, con ocho incorporaciones que reactivaron a los azulgranas lo suficiente como para mantenerse vivos en la pelea por la permanencia cuando en enero parecían abocados a Primera Federación. Eso sí, malos adversarios en la pelea se han buscado con clásicos del fútbol nacional como Zaragoza o Sporting.

Sólo vale el triunfo

Todo resultado que no sea una victoria ante el conjunto blanquiverde se entenderá no sólo como una nueva ocasión perdida, sino como un golpe casi definitivo en la pelea por esa salvación. El equipo de Oltra se enfrenta al sexto mejor visitante de Segunda División, con 22 puntos fuera de casa, pero el verdadero problema está en el rendimiento del propio Eldense en el Nuevo Pepico Amat, donde no logra afianzarse, ya que sólo ha ganado uno de los últimos diez partidos ante su parroquia.

Iván Ania, en el centro, en un entrenamiento del Córdoba CF. / VÍCTOR CASTRO

Aunque entre el Córdoba CF de hace más de cinco años y el actual no hay apenas coincidencias, no deja de ser llamativo que hasta cinco que tuvieron El Arcángel como su casa militen ahora en el rival: además de Oltra, Juanto Ortuño, Ale Bernal, Simo Bouzaidi y Fede Vico.

Si para el Eldense es una final, para el Córdoba, también, pero no por necesidad, sino por elección. El equipo blanquiverde quiere ese triunfo para que la temporada no se cierre definitivamente, ya que un empate o, lo que es peor, una derrota, significaría decir adiós a la mínima llama de ilusión por esos play off de ascenso, dejando el último mes y medio en un mero trámite. A ello apeló en la previa Iván Ania, que confirmó las bajas de Alberto del Moral, AdilsonMendes y Matías Barboza por lesión y la de Christian Carracedo por sanción. El ovetense tendrá un problema para solventar esa última ausencia, ya que las bandas -tanto de extremos como en los laterales- han sido un quebradero de cabeza en el segundo ciclo de la Liga.

El ovetense deberá elegir entre desplazar a Jacobo a la derecha y regresar a los orígenes con Yoldi en la izquierda, o premiar los buenos minutos de Calderón en esa posición en el último compromiso liguero, con otras variantes menos probables, aunque no descartables por completo, con vistas a lograr un triunfo para seguir mirando arriba de reojo.

ALINEACIONES PROBABLES CD Eldense: Dani Martín, Fran Gámez, Raúl Parra, Matia Barzic, Dario Dumic, Marc Mateu, Diawara, Sergio Ortuño, Víctor García, Diego Collado, Juanto Ortuño, Gassama. Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Isaac, Xavi Sintes, Rubén Alves, Carlos Albarrán, Isma Ruiz, Pedro Ortiz, Álex Sala, Jacobo González, Ander Yoldi, Antonio Casas. Árbitra: Marta Huerta de Aza (C. Tinerfeño). Hora: 16.15 horas (LaLiga TV Hypermotion). Campo: Nuevo Pepico Amat.

