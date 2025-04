El rival del Córdoba CF | Así juega el Eldense, un adversario que busca escapar del descenso

Tras dos jornadas seguidas en El Arcángel, el Córdoba CF vuelve a ponerse en carretera. Este sábado a las 16.15 horas visitará al Eldense en el Nuevo Pepico Amat para disputar su partido 37 de la temporada. El conjunto alicantino, en plena lucha por evitar el descenso -a solo dos puntos para salir del atolladero-, afronta el duelo con urgencias. Los de Iván Ania, por su parte, llegan en dinámica positiva como visitantes, encadenando nueve salidas sin perder, y con la ambición de seguir escalando posiciones de aquí al cierre de temporada. Y es que con la permanencia virtual asegurada, el equipo no renuncia a cotas más altas y es consciente de la importancia del encuentro para mantener viva esa ilusión.

Un Eldense en peligro

Con el objetivo de abandonar la zona roja, el Eldense del ex blanquiverde José Luis Oltra busca hacerse fuerte en casa y convertir el Nuevo Pepico Amat en un escenario incómodo para sus rivales. Sin embargo, su rendimiento reciente deja dudas: vienen de caer ante Racing de Ferrol (1-0) y Sporting (1-2), y sólo pudieron imponerse al Cartagena (0-1).

Momento del partido entre el Albacete y el Eldense. / X

Sus números como local tampoco acompañan. Con apenas 20 puntos sumados de 60 posibles, son el tercer peor equipo de la categoría en casa. En sus tres últimos compromisos en Elda firmaron dos empates frente a Burgos (0-0) y Mirandés (2-2) y una derrota ante el Sporting (1-2).

Juanto Ortuño, peligro azulgrana

El Eldense suele estructurarse con un 4-4-2 como dibujo habitual, una formación que le permite mantener el bloque compacto y equilibrado, especialmente en fase defensiva. No obstante, el técnico valenciano no duda en modificar el planteamiento cuando el contexto lo requiere. El 4-3-3 también forma parte del repertorio desde su llegada -sustituyó a Daniel Ponz hace 13 jornadas-, ofreciendo una versión más ofensiva y vertical, con mayor presencia por bandas y libertad para los extremos.

Juanto Ortuño celebra un gol con el Eldense. / Biel Alino

El Córdoba CF deberá prestar especial atención a un viejo conocido como Juanto Ortuño, con pasado en El Arcángel durante el curso 2019-2020 y principal amenaza ofensiva del Eldense, ya que lidera la tabla de goleadores del conjunto azulgrana con ocho tantos. Detrás del murciano, el peligro también puede llegar a través de Víctor García, quien ha firmado cuatro goles esta temporada, e Iván Chapela, con tres dianas.

Los alicantinos llegan al duelo con los blanquiverdes con varias ausencias importantes en su plantilla. Oltra no podrá contar con Nacho Quintana, sancionado por acumulación de amonestaciones. Tampoco estará Masca, que tuvo que retirarse con molestias en el último encuentro y continúa pendiente de evolución. A esta lista se suman las ausencias por lesión de Francisco Gámez, Javier Llabrés y Diego Méndez, todos fuera de combate por lesión y sin fecha clara de regreso. La nota positiva para el técnico azulgrana es la recuperación del ex cordobesista Simo Bouzaidi, quien no participó en el último compromiso liguero debido a un problema estomacal.

No es el hispano-marroquí tampoco el último de la lista de jugadores que defendieron la casaca cordobesa, como también son Fede Vico y Álex Bernal.

