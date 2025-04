Matías Barboza, protagonista en la vuelta al tajo del Córdoba CF

El Córdoba CF ha vuelto a pisar el césped de la Ciudad Deportiva con el reloj en contra y mucho en juego. Tras el empate sin goles ante el Real Oviedo, el equipo de Iván Ania reanudó este miércoles los entrenamientos con la vista puesta en su próximo desafío: la visita al Eldense, este sábado a las 16.15 en el Nuevo Pepico Amat. Será ese el primer viaje en tres semanas y uno de esos duelos que, sin mucho camuflaje, ya suenan a final encubierta. Porque a falta de seis jornadas ha quedado claro: no queda margen para el error si el sueño de alcanzar el play off quiere seguir abierto.

Y la sesión de vuelta al tajo dejó multitud de noticias. Tres piezas no pudieron ejercitarse con normalidad. Alberto del Moral se mantuvo al margen, aunque pendiente de evolución, mientras que Álex Sala se quedó en las instalaciones de El Arcángel realizando trabajo específico -no parece peligrar-, en el gimnasio, y José Calderón tampoco pudo participar por un cuadro vírico, si bien con miras a reincorporarse próximamente. Sí que estuvo en óptimas condiciones Rubén Alves, ya de nuevo junto al plantel, además del gran protagonista indirecto de la mañana de ensayos: Matías Barboza.

Sorprende el central

Y es que el futbolista malagueño, operado de una lesión proximal en tendón conjunto del bíceps femoral y semitendinoso derecho, con pérdida de tensión y afección del gap tendinoso, durante el pasado mes de marzo, pudo verse en la mañana de este miércoles junto a Del Moral en una rutina especial apartada del grupo -sin tocar balón-. Se trata del primer paso en un plan específico para recuperar al «27» blanquiverde, que aunque no volverá a vestirse de corto esta temporada -y fue renovado hasta 2027-, ya ha puesto en marcha el reloj para su vuelta a los terrenos de juego.

Más allá de esos movimientos, el entrenamiento transcurrió sin demasiados sobresaltos. A eso de las 10.30 de la mañana comenzaron a desfilar los protagonistas por el complejo del Camino Carbonell, en una mañana de ritmo templado pero con intención muy clara: afinar detalles en el escaso margen que ofrece la semana. Tan solo dos ensayos más quedan por delante antes de poner rumbo a Alicante, precisamente. El margen se estrecha y desde mañana jueves seguirá la rutina de prácticas en la Ciudad Deportiva. Tan solo será el viernes cuando la plantilla pueda ejercitarse en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, ya en vísperas del pleito.

Rubén Alves protege el esférico durante un lance del entrenamiento de este miércoles. / MANUEL MURILLO

De vuelta al presente, eso sí, las sensaciones fueron positivas. Se vio con ese lógico colmillo al bloque tras quedarse a medio camino de la victoria durante el pasado cruce con el club ovetense. Intensidad, concentración y, sobre todo, cabeza, han sido algunas de las demandas de Iván Ania en este regreso a los entrenamientos, en el que pudo verse a algunas piezas concretas especialmente enchufadas. Sobresaliente estuvo Marín, casi inédito en la cita del pasado domingo, mientras que otros como Pedro Ortiz -muy destacado- o Isma Ruiz dejaron destellos de calidad. Otro nombre propio fue Antonio Casas, al que se le aprecia esa ansiedad -positiva, sinónimo de hambre- que llega a los delanteros cuando hace tiempo desde la última vez que pudieron festejar una diana.

Tampoco desentonó Christian Carracedo, aunque éste no estará disponible para el cruce con el combinado del ex blanquiverde José Luis Oltra, al ver la décima tarjeta amarilla de su cuenta personal jornada atrás y, en consecuencia, ahora verse obligado a hacer un ligero parón por acumulación de amonestaciones. No habrá ningún otro sancionado para la pugna y, si el plan de trabajo acompaña, tampoco ninguna otra baja más allá de los dos lesionados de gravedad, Adilson y Matías Barboza, aunque ya con el último de ellos de vuelta parcial al verde apenas algo más de un mes después de su paso por el quirófano.

Suscríbete para seguir leyendo