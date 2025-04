La victoria más cara del Córdoba CF: dos piezas tocadas en La Rosaleda

Hay victorias que levantan el ánimo, otras que calman situaciones, y algunas, como la de La Rosaleda, que dejan una sonrisa a medias. El Córdoba CF salió airoso del fortín del Málaga, con un 0-1 que cortó una racha de cuatro jornadas sin ganar y devolvió el oxígeno al entorno blanquiverde -más con el descenso acechando a solo seis puntos antes de celebrarse el derbi-. Pero el precio fue alto. Y es que dos de los once titulares de Iván Ania acabaron cayendo en combate, y la factura, con la visita del Levante ya asomando por el horizonte, el viernes en El Arcángel (20.30 horas), podría ser considerable.

La primera alarma sonó antes de que el reloj rebasara el ecuador del primer acto. Alberto del Moral, que por fin encadenaba dos semanas fuera de la enfermería, volvió a caer lesionado. Sus gestos lo decían todo. El centrocampista toledano, cedido por el Real Oviedo, no ha logrado completar ni un solo encuentro desde que aterrizó en enero. Tampoco ha estado disponible apenas dos partidos seguidos, y su segunda titularidad se truncó a los 23 minutos, cuando tuvo que retirarse entre lágrimas y con la sensación de que nunca termina de estar del todo a punto.

Casos dispares

Porque el diagnóstico aún no es oficial, pero hay algo que ya es evidente: lo de Del Moral empieza a convertirse en un caso enquistado. Se ha confirmado que se trata de una lesión muscular, aunque los servicios médicos del club han optado por no avanzar nada hasta completar el resto de pruebas pertinentes. Lo único claro es que su cuerpo vuelve a ponerle freno justo cuando parecía que otra vez cogía algo de ritmo. «Me imagino cómo puede estar su cabeza. Tenemos que estar cerca de él, ayudarle, apoyarlo y a ver si somos capaces de recuperarle, tanto anímicamente como físicamente, para que, por lo menos, termine la temporada jugando y con la sensación de estar dentro de la dinámica», reclamó Ania tras el partido, consciente de la situación.

Carlos Albarrán, junto a Del Moral, pide la entrada de las asistencias médicas para el toledano en La Rosaleda. / Francisco fernández

El otro susto llegó en el tramo final del duelo, cuando Rubén Alves pidió el cambio tras empezar a notar cómo el cuerpo le pedía tregua. No se trataba de una lesión, eso sí, sino de un virus gastrointestinal que lo había tenido renqueante los dos días anteriores. Aun así, el central viajó, se vistió de corto y completó una hora de trabajo a pleno rendimiento, hasta que no pudo más. «Aguantó lo que aguantó, pero físicamente estaba derrotado, estaba exhausto y de ahí que me pidiera el cambio», ya desveló su técnico tras el pleito.

El relevo fue un Marvel Garzón que cumplió en los 18 minutos que restaban por delante. La buena noticia, en todo caso, es que la dolencia del hispano-brasileño, también cedido en Córdoba -por el Tenerife-, no revista gravedad y se espera que pueda estar plenamente operativo para la cita del viernes. No será así para el castellano-manchego, ahora más pendiente en determinar el alcance de su nueva dolencia.

Rubén Alves pugna con Herrero en la disputa de un balón aéreo en el Málaga-Córdoba CF. / Francisco fernández

Sin margen para maniobrar

Y es que el calendario tampoco da mucho respiro. Este mismo viernes asoma un nuevo desafío, de nuevo en casa, donde el objetivo es reconducir sensaciones y ante un Levante que llega en plena pelea por el ascenso directo. Cuatro días son el margen para los de blanquiverde, que no tendrán ni fecha de descanso esta semana. Ya se ejercitaron en una sesión de recuperación algo más intensa que de costumbre, precisamente, mientras que este martes proseguirá la rutina en la Ciudad Deportiva.

