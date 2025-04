Iván Ania y la victoria ante el Málaga: "Dimos un paso importante para certificar la salvación"

El Córdoba CF vuelve a la senda de la victoria y se llevó tres puntos de valor por la mínima en La Rosaleda, donde logró imponerse al Málaga (0-1). Y con ello, son ya nueve salidas consecutivas sin conocer la derrota para los de Iván Ania, que con el tanto de Jacobo González se alzan a los 48 puntos en la tabla, sinónimo de dejar casi atada la permanencia. «Hoy dimos un paso importante para certificar la salvación. Estamos a un partido de atarla y ahora tenemos dos partidos en casa. Si queremos optar a algo, estos dos partidos son fundamentales. Cuando juegas en tu casa tenemos que mejorar. Es cierto que en la segunda vuelta estamos siendo muchísimo más fuertes como visitantes que como locales, pero si somos capaces de mejorar en casa, ¿por qué no soñar? Pero primero vamos a certificar esa salvación que ya solo nos falta un partido para hacerlo», aseguró el entrenador tras la cita.

Partido intenso

Un partido que, como avisó el técnico blanquiverde antes del encuentro, se ha decidido por «detalles». Intentando transmitir intensidad a sus jugadores, Ania indicó que «los últimos minutos, especialmente, quería estar intenso porque lo necesitábamos. Ellos estaban golpeando y quería evitar esos golpeos. Soy de los que prefiero presionar arriba para evitar el golpeo que no protegerme y estar ahí sufriendo en área propia. Por eso estaba especialmente intenso y porque en los últimos partidos, el día del Sporting, del Zaragoza y del Elche nos hicieron goles más allá del minuto 80 y quería estar activo para poder transmitirlo a los jugadores la importancia que tenía este partido de hoy, de conseguir los tres puntos».

Tres puntos que dan para soñar a la afición blanquiverde en los puestos de play off. Por ello, Ania señaló que «los aficionados del Córdoba evidentemente están ilusionados, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Si echamos la vista atrás, pensamos que hemos perdido cinco puntos en los últimos minutos en tres jornadas consecutivas que ahora nos permitirían estar muy cerca de ese play off, pero vamos a ir paso a paso».

Del Moral, de nuevo lesionado

Ante el Málaga, Alberto del Moral recuperaba la titularidad. Sin embargo, pocos minutos después de comenzar el encuentro tuvo que retirarse lesionado del terreno de juego. «Se ha vuelto a lesionar. Un contratiempo importante porque ya son varias lesiones y me imagino cómo puede estar su cabeza. Creo que es difícil cuando entras en un momento de lesión tras lesión y tenemos que estar cerca de él, ayudarle, apoyarlo y a ver si somos capaces de recuperarle, tanto anímicamente como físicamente, para que, por lo menos, termine la temporada jugando y con la sensación de estar dentro de la dinámica del equipo», confirmó.

En la segunda mitad, también pidió el cambio Rubén Alves que, según el técnico ovetense, «hizo el esfuerzo de jugar, pero no estaba al 100%». «Nada más terminar de calentar, entró a vestuarios y estuvo vomitando. Aguantó lo que aguantó, pero físicamente estaba derrotado, estaba exhausto y de ahí que me pidiera el cambio. No sé si le sentó mal la comida o es un virus», reafirmó.

Obolskii volvió a ser titular una jornada más, pero tuvo que ser sustituido en el descanso dándole así paso a Antonio Casas. Un cambio «necesario», ya que «teníamos a Niko con tarjeta. Estábamos viendo que cuando íbamos al espacio les estábamos generando problemas con las salidas de los centrales en esas caídas, daba la sensación de que podíamos generar peligro y, evidentemente, en esa circunstancia las condiciones de Casas son más idóneas que las de Obolskii. Entonces, entre la tarjeta y esa situación, ellos tenían la línea muy adelantada y creo que para penalizarla es más válido Casas, porque van más al espacio, es más rápido. Niko que es más un jugador de área y de ahí que decidiéramos ese cambio».

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante la cita en La Rosaleda. / Francisco Fernández

Presencia blanquiverde en la Rosaleda

No solo ha sido un derbi «bonito» sobre el césped, si no que también el la grada se ha vivido un ambiente «espectacular», ya que más de un millar de aficionados blanquiverdes no han querido perderse esta cita. «Las dos aficiones están hermanadas, y más desde la situación del año pasado. Creo que en la celebración del Málaga se habló del Córdoba y en la celebración del Córdoba se habló del Málaga. Creo que eso es bonito, el que vengan al estadio, vengan a disfrutar del espectáculo que es el fútbol y no como pasa en otros sitios que van a pelear», destacó.

«Ha sido un derbi muy bonito, con muchas alternativas en el juego, con ocasiones para un lado y ocasiones para otro. Un partido muy disputado. Creo que para el espectador ha sido muy bonito todo lo que incumbe este derbi: la fiesta, el venir de Córdoba aquí, igual que cuando ellos fueron de Málaga a Córdoba… todo eso es muy bonito y disfrutarlo es un privilegio», apuntó.