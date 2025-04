El Córdoba CF da un golpe sobre la mesa y conquista La Rosaleda

No fue el mejor Córdoba CF, ni el más brillante, ni siquiera el más dominador. Pero sí fue el más necesario. El que había que ser. El que se sobrepone a lesiones, al empuje de un rival con hambre y al vértigo de un calendario que ya no perdona. En una La Rosaleda teñida también de blanquiverde, el equipo de Iván Ania se llevó tres puntos ante el Málaga (0-1) que saben a alivio, a oxígeno y a una bocanada de esperanza. Lo firmó Jacobo con un golpeo de bandera, pero lo rubricó un grupo que sigue sabiendo remar cuando más se le exige.

Mucho ruido, pocas nueces

Con el retrovisor más presente que el parabrisas, Iván Ania decidió mover el tablero en su visita a La Rosaleda. Tres cambios en el once titular, con una idea clara: blindarse atrás, sacar pecho fuera de casa y volver a ganar tras un mes sin hacerlo. El técnico sabía que los de abajo habían apretado el paso -el descenso estaba ya a solo seis puntos antes de arrancar el choque-, y no había margen para contemplaciones. El primero en recuperar su sitio fue Carlos Marín, ya recuperado de sus molestias musculares y nuevamente al frente del arco tras dos semanas de ausencia. La zaga se mantuvo intacta, sin cambios, mientras que en el centro del campo regresó Álex Sala de sanción para formar junto a Isma Ruiz y Del Moral. Y arriba, ni una coma se tocó, sin embargo. Se mantuvo la fórmula de las últimas tres jornadas, con Carracedo y Jacobo por bandas y Obolskii en punta.

Le salió parcialmente bien la jugada en los primeros compases al asturiano, aunque fue el cuadro de Pellicer el que abrió la cuenta de zarpazos. Lo hizo a través de Larrubia, en un balón movido de lado a lado que el malagueño mandó por encima del arco de Marín al minuto de juego. Y al lateral de la red volvió a enviarla el atacante malacitano uno más tarde, aprovechando una acción ensayada a la que llegó algo forzado. Por cuenta de Rubén Alves llegó la primera cordobesa, eso sí, poco antes del cambio de Juanpe Jiménez por Luismi Sánchez -lesionado- y buscando la prolongación de un balón desde la esquina que repelió bien la zaga local en el área pequeña, donde ya se relamía varios de blanquiverde.

El ritmo era alto, el intercambio de golpes constante, pero el marcador seguía intacto. El Málaga encontraba vías abiertas por los costados, sobre todo en la banda de un Carlos Isaac que falló en un despeje y dejó a Kevin Medina con todo el carril para lanzarse. Sin embargo, el pase al cordobés Chupete -completamente solo- no llegó a destino gracias a la intervención salvadora de Álex Sala, que saltó como bombero de guardia. Y bajo palos tuvo que intervenir también poco más tarde Carlos Marín, entonces sacando una mano monumental al disparo del ariete ex senequista, que se había plantado sin marca en el área y se encontró con el larguero.

Otra lesión para Del Moral

Y en ese combate de desgaste, el Córdoba CF sufrió un nuevo revés. Apenas pasaban 23 minutos cuando Alberto del Moral dijo basta. Las lesiones siguen marcando la temporada del toledano y tuvo que marcharse de nuevo al vestuario -aún no ha firmado un encuentro completo desde que llegó en enero- con cita por delante. Su lugar lo ocupó Pedro Ortiz, que agitó el guion. Porque con el balear en pista, el bloque empezó a discutirle el dominio a un Málaga que había salido contestón.

Álex Sala lo intentó con un disparo desde la frontal, que se fue algo desviado, y Obolskii rondó el gol en la siguiente jugada, tras una buena acción colectiva que el ruso catapultó a la grada. Xavi Sintes, atento al segundo palo, casi cabecea a las redes tras una prolongación de Jacobo González. Incluso Carlos Isaac, redimiéndose de su error anterior, probó suerte desde fuera del área en una acción de pizarra a balón parado que tuvo que desactivar Alfonso Herrero a mano cambiada.

Se aminoró una marcha en la recta final antes del descanso. Cogió fuerza el Córdoba CF, de menos a más, aunque todavía sin la chispa necesaria para hacer daño real en el arco de los anfitriones.

Golpea Jacobo

Y en la línea del arranque, el más de millar y medio de cordobesistas se enchufó con la reanudación. Porque vibraba La Rosaleda en un vaivén de cánticos, de un fondo al otro, de blanquiazules a blanquiverdes, como si la grada también se jugase el derbi. Y es que a nivel de ambiente, lo que había era una fiesta del fútbol, pero faltaba lo más importante: rematarla con goles en el césped. Del dicho al hecho, los primeros en procurarlo fueron los cordobeses, que en el 51’ encontraron el premio a la insistencia con una diana antológica de Jacobo González. Se atrevió el madrileño desde su casa de libre directo, tras una falta provocada por Sala, y el trallazo acabó alojado directamente en la esquina inferior del arco de Herrero.

Había otro aire y los de Iván Ania lo entendieron. Un balón servido por arriba de Carracedo cerca estuvo de convertirse en el segundo, de nuevo el catalán a punto acaba habilitando a Casas en el área pequeña, mientras que Isma Ruiz, sobre el punto de penalti, no encontró el espacio suficiente para ensayar el zapatazo al arco. También la tuvieron los de Pellicer, en un chut de Dani Sánchez que desarticuló bien Xavi Sintes y una estirada de Marín ante Dioni Villalba que olía a empate cantado.

La alternancia era total. Una de las clásicas arrancadas de Carlos Puga, de esas que hacía allá por la 2022-2023 en la banda de El Arcángel, por poco se convirtió en el empate por mediación de Chupete. No anduvo acertado el cordobés, que impactó con la mano antes de remachar. Otra acción clave tuvo lugar una vez rebasada la hora de juego: la lesión de Rubén Alves. Y es que se había erigido como el líder de la defensa blanquiverde el hispano-brasileño, el más asentado de los cinco fichajes invernales y el mejor socio de Xavi Sintes en el eje de la zaga. Movió ficha Ania introduciendo a Marvel en su sitio, también a Magunazelaia por un Álex Sala algo pasado de revoluciones y con una tarjeta amarilla en el bolsillo.

Entró la recta final con el Málaga también lanzado. No había dicho todo el equipo de cabecera de La Rosaleda y a base de insistencia, incluso más que claridad, siguió rondando los dominios de Carlos Marín. Otra intervención de Puga en ataque fue la más clara, pero no encontró a Dioni. Menos acierto tuvo Larrubia y Antonio Casas, por el lado blanquiverde, no logró sentenciar con un gol en fuera de juego -habría sido su segundo en 2025- tras asociarse con Jacobo y Ander Yoldi por el costado izquierdo en la penúltima acción del encuentro, que apenas dejó tiempo para más. Pasó la tormenta, el Córdoba CF volvió a sumar de tres y, lo más importante, vuelve a sacar nueve puntos al primero de los colocados en puestos de descenso.

Ficha técnica 0 - Málaga CF: Alfonso Herrero, Carlos Puga, Einar Galilea, Álex Pastor, David Larrubia, Kevin Medina, Manu Molina, Dani Sánchez, Luismi Sánchez, Julen Lobete y Chupe Ruiz. Entrenador: Sergio Pellicer. Cambios: Juanpe por Luismi Sánchez (7’), Rahmani por Kevin Medina (46’), Dioni Villalba por Julen Lobete (59’), Aaron Ochoa por Manu Molina (59’), Antoñito Cordero por Chupete (72’) 1 - Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Isaac, Xavi Sintes, Rubén Alves, Carlos Albarrán, Álex Sala, Isma Ruiz, Alberto del Moral, Jacobo González, Christian Carracedo y Nikolay Obolskii. Entrenador: Iván Ania. Cambios: Pedro Ortiz por Alberto del Moral (23’), Antonio Casas por Obolskii (46’), Marvel por Rubén Alves (72’), Magunazelaia por Álex Sala (72’), Ander Yoldi por Christian Carracedo (83’). Goles: 0-1 (51’) Jacobo González. Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (C. Riojano). Tarjetas: a Nikolay Obolskii (5’), Pedro Ortiz (42’), Kevin Medina (43’), Dani Sánchez (45’), Álex Sala (52’), Juanpe (61’), Christian Carracedo (81’), Jon Magunazelaia (92’). Estadio: La Rosaleda. 26.310 espectadores.

