El juicio a Jesús León por el 'caso Córdoba CF' se reanudará el 21 de abril

El juicio contra Jesús León por el caso Córdoba CF se reanudará, finalmente, el próximo lunes, 21 de abril, después de que el pasado día 1, el expresidente y exmáximo accionista del Córdoba CF no se presentara a la llamada del juez. El montoreño estaba citado por la Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Córdoba en la sala de vistas 10 del edificio situado en el Arroyo del Moro para iniciar el juicio por la comisión, presuntamente, de cuatro delitos durante su etapa en la entidad blanquiverde y que provocaron, en noviembre del 2019, su detención: administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Jesús León no apareció por la Audiencia Provincial en la primera sesión del juicio que, finalmente, se aplazó por parte de la Audiencia al próximo día 9, no sin antes escuchar la petición de la Fiscalía de que se le retire el pasaporte al que fuera presidente del Córdoba CF, con el visible enfado del juez que presidía la sala.

Otro retraso

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial fijó esta semana el 9 de abril, en principio, como fecha de reanudación del juicio, sin modificar en nada el plan previsto. Sin embargo, en una providencia dictada este jueves a la que ha tenido acceso este periódico se señala que el juicio volverá a activarse el próximo lunes, 21 de abril, día en el que tendrá lugar en la sala de vistas 10 de la Ciudad de la Justicia el debate sobre las cuestiones previas y las nuevas pruebas que propongan las partes.

Ildefonso León, hermano de Jesús, durante la corta sesión del juicio, este martes. / MANUEL MURILLO

El martes, 22 de abril, será el día destinado a las primeras testificales. Por la citada sala 10 de la Ciudad de la Justicia pasarán Antonio Romero Campanero, Manuel Garrido Sevilla, Alfredo García Amado, actual director general del Granada y que lo fue del Córdoba CF, Juan Ramón Berdugo, Rosa María Agredano y dos de los agentes de la Guardia Civil que realizaron la investigación al empresario montoreño y cuyo informe se detalló en estas mismas páginas.

El miércoles, 22 de abril, se continuarán con las declaraciones ante el tribunal. El primero en hacerlo será el actual propietario del Córdoba CF SAD, Carlos González, Jorge González, Rafael Luis Alcántara, Luis Oliver Albesa, Teodoro Brea Carrasco, Diego Medina y Magdalena Entrenas. El martes 29 de abril se reanudará el juicio con más declaraciones, como las de Francisco Estepa, Francisco Javier Bernabeu, Manuel Pastor, María Isabel Tapia, Andrés Delgado, Luis Miguel Romero y Alicia Martínez.

El 30 de abril, 5, 6 y 7 de mayo se celebrarán las últimas sesiones previstas, en principio, por lo que el final del mismo se prevé para ese 7 de mayo, última jornada señalada por la Audiencia Provincial, en la que quedará visto para sentencia el futuro judicial de Jesús León, que la pasada semana presentó un recurso ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba el aplazamiento de la vista a causa de una operación que debía realizarse por vía de urgencia, una intervención en las fosas nasales a causa de una insuficiencia respiratoria crónica. León justificó documentalmente ese problema físico grave que le provocaba una infección en las vías respiratorias y presentó los correspondientes justificantes médicos para lograr que el juicio contra él no se celebrara. Este juicio es el de mayor envergadura de todo el entramado mercantil, social y penal que rodea al Córdoba CF SAD –controlado ahora por Carlos González-, ya que la Fiscalía pide para León 9 años y medio de prisión, siendo el principal encausado, aunque no el único: también están dos de sus hermanos, su esposa, su financiero en su época en el Córdoba CF y al menos tres empresas de su entramado societario. La vista suspendida del pasado martes retrasó su inicio, antes de suspenderse, debido a que la abogada de Jesús León, María Victoria Vega, llegó unos minutos después de las 10.00 horas, momento fijado para su inicio, debido a la huelga que afectó a algunos recorridos y trayectos en Renfe, ya que se desplazó hasta Córdoba desde Madrid. En principio, el juicio se iba a reanudar con las cuestiones previas el próximo miércoles, 9 de abril, pero finalmente se realizará a partir del 21 de abril.

