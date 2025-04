Jesús León no comparece ante la Audiencia en el juicio por el 'caso Córdoba CF'

Jesús León debía ser juzgado este martes, desde las 10.00 horas, en la Ciudad de la Justicia, pero el expresidente y exmáximo accionista del Córdoba CF no se presentó a la llamada del juez. El montoreño estaba citado por la Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Córdoba en la sala de vistas 10 del edificio situado en el Arroyo del Moro para iniciar el juicio que se sigue contra él por la comisión, presuntamente, de cuatro delitos durante su etapa en la entidad blanquiverde y que provocaron, en noviembre del 2019, su detención: administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Jesús León no apareció por la Audiencia Provincial, al igual que su mujer, ambos ausentes en la primera sesión del juicio que, finalmente, se aplazó por parte de la Audiencia al próximo día 9, no sin antes escuchar la petición de la Fiscalía de que se le retire el pasaporte al que fuera presidente del Córdoba CF, con el visible enfado del juez que presidía la sala.

Recursos rechazados y uno de casación

Era la intención del exmandatario. La pasada semana presentó un recurso ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba el aplazamiento de la vista a causa de una operación que debía realizarse por vía de urgencia, una intervención en las fosas nasales a causa de una insuficiencia respiratoria crónica. Al parecer, según pudo saber este periódico, León justificó documentalmente ese problema físico grave que le provocaba una infección en las vías respiratorias y presentó los correspondientes justificantes médicos para lograr que el juicio contra él no se celebrara. Este juicio es el de mayor envergadura de todo el entramado mercantil, social y penal que rodea al Córdoba CF SAD –controlado ahora por Carlos González-, ya que la Fiscalía pide para León más de 12 años de prisión, siendo el principal encausado, aunque no el único: también están dos de sus hermanos, su esposa, otro familliar, su financiero en su época en el Córdoba CF y al menos tres empresas de su entramado societario. La vista de este martes retrasó su inicio, antes de suspenderse, debido a que la abogada de Jesús León, María Victoria Vega, llegó unos minutos después de las 10.00 horas, momento fijado para su inicio, debido a la huelga que afectó a algunos recorridos y trayectos en Renfe, ya que se desplazó hasta Córdoba desde Madrid. En principio, el juicio se reanudará con las cuestiones previas el próximo miércoles, 9 de abril.

El presidente de la Sala 2 de la Audiencia Provincial, poco antes de decretar la suspensión del juicio. / MANUEL MURILLO

La Audiencia Provincial denegó el aplazamiento del juicio el pasado jueves, aunque la abogada de Jesús León, María Victoria Vega, interpuso un recurso de casación para el que disponía de plazo hasta este lunes, día en el que se tramitó. Sin respuesta aún a este último recurso por parte de la Audiencia –no hubo tiempo material para que se realizara-, el expresidente del Córdoba CF no se presentó este martes a la cita judicial y según su entorno permanece ingresado a la espera de la operación.

Otros aplazamientos

Jesús León ya consiguió el aplazamiento de dos juicios en los que constaba como encausado por el cambio de abogado que efectuó y una vez que María Victoria Vega tomara las riendas de su defensa.

Ildefonso León, hermano de Jesús, durante la corta sesión del juicio, este martes. / MANUEL MURILLO

Uno de ellos es el de la querella por frustración para la ejecución (estafa) que interpuso Mesas Sport, la agencia de representación del exdirector general del Córdoba CF, Alfredo García Amado, al entender que Jesús León no le devolvió un préstamo que le hizo de 500.000 euros. Esta causa está señalada, en principio, para el próximo 21 de abril, aunque después de su ausencia, este martes, en la Ciudad de la Justicia, y del tiempo de recuperación que se estima tras su operación, es una incógnita si se cumplirá dicha fecha o si el tribunal competente retrasará la primera jornada del juicio.

El otro juicio que logró retrasar fue el de la construcción del chalet de Carlos González, en Madrid, por el que fue condenado a cuatro años de cárcel, así como otros cuatro para González, como adelantó este periódico el pasado 17 de marzo.

