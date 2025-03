Obolskii-Casas: la batalla por convencer a Iván Ania en el once del Córdoba CF

El Córdoba CF entra en el tramo decisivo de la temporada con una batalla abierta en su ataque. Con solo nueve jornadas por delante en LaLiga Hypermotion, la delantera blanquiverde ya no tiene un dueño indiscutible. Durante meses, Antonio Casas fue la referencia ofensiva de forma inapelable, pero la irrupción de Nikolay Obolskii ha cambiado el panorama, y del todo. Porque lo que antes era un territorio exclusivo del rambleño se ha convertido en un pulso abierto… Dos nombres, un solo puesto y un objetivo claro: convencer a Iván Ania de quién debe liderar la ofensiva en este sprint final del curso.

Obolskii se gana un sitio

Frente al Elche (1-2), el atacante ruso firmó su primera titularidad de la temporada en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. No desaprovechó la oportunidad. Se batió con los centrales, generó peligro -e incluso algún posible penalti, según se vea- y acarició el gol o la asistencia en más de una ocasión durante el pleito. No pasó tampoco desapercibida su labor para el cordobesismo, que una vez sustituido, ya en el tramo final, brindó una cálida despedida del terreno de juego al «14», por primera vez ovacionado de salida en el feudo blanquiverde. Y ya son dos los encuentros consecutivos en el once, ambos con buen regusto pese a la crudeza de sendos desenlaces finales, tanto en La Romareda como frente al combinado ilicitano.

En apenas dos semanas, el debate que parecía cerrado, en torno al puesto de inicio en punta, se ha reabierto por completo.

Y es que el crecimiento del de Tula ha coincidido con un momento especialmente delicado para Antonio Casas, que, como en las últimas temporadas, atraviesa cierta sequía de cara a puerta en estos primeros meses del año. Desde que arrancó la segunda vuelta, tan solo una vez ha visto puerta el rambleño -ante el Huesca-. Un bagaje insuficiente para el que todavía es el pichichi de la plantilla, con nueve dianas, pero que no es terreno desconocido para él. Ya en la pasada campaña vivió una situación similar, precisamente, cuando la competencia con Alberto Toril -que se adueñó de la titularidad en diversos tramos- le sirvió como revulsivo para recuperar su mejor versión. Ahora, con Nikolay Obolskii en escena, el escenario se repite.

Obolskii busca el remate ante Dituro en un acción del Córdoba CF-Elche. / A.J. González

Casas, en terreno conocido

Por su parte, el ariete cordobés no estuvo disponible en la visita al Zaragoza por sanción y, aunque frente a los alicantinos en El Arcángel se encontraba de nuevo alineable, Iván Ania optó por reservarlo para explotar su faceta de revulsivo. Y su entrada en el campo dejó claro que las dos jornadas fuera del esquema lo han enchufado: en apenas 17 minutos generó peligro, presionó, mostró mordiente en busca del empate, trató de anotar una diana acrobática e incluso dejó la sensación de que su relación con el gol podría reactivarse.

Fue frente al Elche, no obstante, su tercera suplencia en Liga. Es decir, siete menos que las que sumaba a estas alturas del pasado curso de Liga en Primera Federación. La contraparte de entonces fue un Toril que logró tener cierta continuidad desde la jornada 23, aunque acabó alternando banquillo con partidas de inicio en el tramo final, ante la mejoría del de La Rambla -más que probablemente estimulado por esa competencia, que no existía al principio del ejercicio-. Y todo ello redundó en mejores números para los blanquiverdes, que en ese último arreón del curso incluso batallaron por el ascenso directo.

Sin ir más lejos, la primera eliminatoria del play off fue para Casas, mientras que el delantero balear -ahora en el Alajuelense de Costa Rica-, ya en las finales, se erigió como el héroe del Córdoba CF durante la doble cita ante el Barça Atlétic.

Antonio Casas busca un remate acróbatico durante la pasada cita ante el Elche en El Arcángel. / CCF

Por tanto, conoce de buena mano el «20» cómo manejar una situación como la que ahora parece presentarse en esta recta final del calendario regular en Segunda División, en la que la delantera ha sido la última de las líneas en experimentar ese tipo de competencia.

