Iván Ania, tras la derrota con el Elche: "El resultado es injusto"

El Córdoba CF no pudo reencontrarse con la victoria en El Arcángel y sufrió una nueva derrota, la cuarta en casa en lo que va de segunda vuelta, esta vez ante el Elche (1-2). Querían los de Iván Ania dar un paso adelante en su hogar y acabaron a medio camino, superados por un conjunto ilicitano más acertado en una trigésimo tercera jornada de la que los asturianos se fueron sin premio y sin la oportunidad de engancharse -o al menos de lleno- a la pelea por los puestos cabeceros. «Creo que el resultado es injusto porque si algo parecía que iba a suceder en la segunda parte era nuestro gol más que el de ellos. Creo que las estadísticas que estuve viendo hemos sido superiores», aseguró el técnico asturiano.

Balance del encuentro

A pesar de la derrota, los blanquiverdes tuvieron varias ocasiones con las que poder ganar el encuentro, aunque la falta de precisión y, en algunas ocasiones, la buena actuación de Dituro lo evitaron. «El balance es negativo por el resultado, pero no es negativo en cuanto a la sensación que transmitió el equipo. Creo que era un partido muy exigente, que los dos equipos nos condicionamos. Para mí era clave quitarles el balón. En muchos momentos lo conseguimos, pero creo que la gestión del balón después de recuperarlo estuvimos fatal. La recuperábamos en muchos momentos en el primer paso y la perdíamos y así es muy difícil hacerle daño al Elche», afirmó.

«Los dos goles son errores nuestros, creo que la referencia clara es que para mí el mejor jugador del partido fue el portero de ellos. Eso quiere decir que nosotros tuvimos mucha presencia en el área rival, creo que tiramos 17 tiros, de los cuales siete fueron a portería. En todas esas estadísticas fuimos superiores, pero lo importante es el resultado», insistió el técnico asturiano.

Con la derrota, la permanencia aún sigue siendo una tarea pendiente. Cerca de conseguirla, Iván Ania resaltó que «hay que seguir insistiendo. Es cierto que ahora mismo llevamos seis de 12 puntos, pero igual que en la primera vuelta de los últimos partidos metimos diez de 12, lo podemos volver a repetir». «Está claro que nuestro primer objetivo es conseguir los puntos que nos den las permanencia. Quedan nueve partidos contra rivales difíciles. Ahora tenemos Málaga y luego tenemos Levante y Oviedo en casa. Si somos capaces de sacar nueve, nos vamos a meter en la zona alta. Nuestra mente no nos va a limitar, todo lo contrario», apuntó.

Iván Ania da indicaciones a Antonio Casas durante el Córdoba CF-Elche. / A.J. GONZÁLEZ

Falta de eficacia

Aun así, para Iván Ania la falta de «eficacia en el área rival» ha sido uno de los problemas del partido. «Si tienes 17 tiros, 7 a puertas y solamente haces un gol de córner en el juego te falta eficacia. Llegas, generas, pero no eres capaz de finalizar. El portero estuvo muy acertado, como es el caso de hoy, pero nos ha faltado eficacia en el área rival y contundencia en el área propia», señaló.

«Al final se trata de dominar las áreas. Por nuestra propuesta, somos un equipo que juega expuesto, hoy había un 3 contra 3 continuamente en nuestra última línea, en la línea defensiva, pero no nos estaban generando peligro. El mayor peligro que había era una sensación de que cualquier error podía ser definitivo. Creo que estaba muchísimo más cerca nuestra victoria que la de ellos», manifestó.

Actuación arbitral

Ante un posible penalti sobre Carlos Albarrán que finalmente no fue señalado y la actuación arbitral durante todo el encuentro, el preparador blanquiverde prefirió «ni pensar en los árbitros porque es quitarme energía en la que no puedo intervenir. Este árbitro ya son varias veces las que nos ha pitado y creo que no salí satisfecho de ningún partido de los que hemos jugado. Creo que hay un penalti clarísimo a Albarrán», apostilló.