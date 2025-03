El Córdoba CF y todos los demás: llega la hora de comer

Es la mejor época del año para los degustadores del deporte de competición. Con la primavera llega la tensión máxima, el momento en el que no sirven de nada los planteamientos teóricos ni las declaraciones de intenciones que se usan como sustento / coartada / excusa en los meses anteriores para aderezar el tópico máximo: la liga es muy larga, siempre hay tiempo... Pero ya no lo hay. O es mínimo. Ahora toca la acción directa. Es la hora de comer o ser comido. «Por lo civil o por lo criminal», como decía el mítico Luis Aragonés. Todo el mundo es ya resultadista por pura necesidad y a nadie le avergüenza reconocerlo. Los puntos están poniendo a cada uno en su lugar y eso altera el ánimo a todo el mundo, para bien o para mal. La belleza está en los marcadores y a por ellos van, del modo que sea. Las milongas se guardan para el verano. Lo de ahora una zambullida de golpe en el mundo adulto, donde todos saben que habrá que rendir cuentas y pagar las facturas.

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante el Córdoba CF-Sporting de Gijón. / A.J. González

En el Córdoba CF andan metidos en un estado cercano a la felicidad. La batalla del «cincuentapuntismo» está virtualmente ganada. El club va a seguir en el mapa del fútbol profesional, lo que garantiza que el negocio permanecerá abierto en la misma forma que se viene conociendo desde hace algo más de un lustro, cuando lo de la venta de la unidad productiva y toda aquella operación pionera de ingeniería futbolística. El Córdoba que nació de aquello está aún en construcción, armándose con la gestión de un ejecutivo profesional -el CEO, Antonio Fernández Monterrubio- y el respaldo económico de fondos de Baréin -allí reside el presidente, Abdulla Al Zain- y de Estados Unidos -donde están los inversores de Park Bench-. Como Iván Ania y los suyos van de lujo -permanencia sin agobios como recién ascendidos desde las cloacas de las ligas RFEF-, pues todo es OK. Así funciona el tinglado.

El estímulo del alivio

Las rentas acumuladas y la dinámica actual -es uno de los equipos más regulares del campeonato- permiten al Córdoba CF encarar el tramo final en una situación privilegiada. Como viene de donde viene, pelear por ascender a Primera División no es una urgencia. Pero podría hacerlo. De hecho, puede hablar de ello sin que suene a bravuconada o a delirio. Tiene, más allá de sus cualidades futbolísticas y su estilo -compite bien, conoce y suple con algo más que decoro sus carencias-, algo de lo que casi todos carecen: alivio.

Mientras media liga anda angustiada por la posibilidad real de verse metida en líos por la salvación -la Liga Hypermotion y su reconocido equilibrio dibujan un escenario particularmente cruento-, en el Bahrain Victorious Nuevo El Arcángel pueden tirar de valentía extra para ilusionar al personal. Los más optimistas acuden a la historia blanquiverde -rica en paradojas y en sucesos paranormales- para hacerse una pregunda seductora: ¿Y por qué no? Ya veremos. El caso es que si el Córdoba CF juega más allá de los diez partidos que marca el calendario de Segunda, la gente se volverá loca. De momento no se detectan niveles de euforia más allá de la sensación reconfortante de haber evitado el drama. Es natural. Cualquier cordobesista lo entiende.

Y los otros...

Orbitando alrededor del planeta fútbol hay tres clubes que también encaran las próximas semanas con los esfínteres apretados. Ojo, que dos de ellos están en la élite de sus respectivos deportes. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad lleva seis años en Primera División y ahora, tras ver cómo se esfumabam sus pretensiones de hacer algo distinto, está enfrascado en repetir lo de siempre: agarrar la permanencia para seguir haciendo historia... por encima de sus posibilidades. Su presidente, José García Román, ya ha deslizado -no es la primera vez- que la temporada que viene será la última en el cargo y que el proyecto no es sostenible. Si es una forma de estimular a los suyos, bendita sea. Aunque desde luego no lo parece.

El Córdoba Futsal - Wanapix Sala 10 en imágenes / A.J. González

En Puente Genil reside el mejor club andaluz de balonmano de todos los tiempos. El Ángel Ximénez Puente Genil, enraizado desde hace más de una década en la Liga Asobal, también está pasando por el trance de dirimir su continuidad en la máxima división. Por su tradición y su encomiable gestión de recursos merece seguir, pero... Esto va de números. Y ahí sigue, bregando por cuadrar las cuentas y ganarse la oportunidad de reparar sus errores desde el mismo lugar en el que está.

Javi García, en su anterior etapa con la camiseta del Ángel Ximénez. / BM PUENTE GENIL

Como quiere hacer el Córdoba Club Baloncesto, un novato que heredó la antorcha de otros proyectos fallidos y que no quiere ver cómo la llama se apaga antes de tiempo. En su primer año en la Segunda FEB -la tercera nacional- ha pasado por todos los capítulos propios de las crisis: comienzo fulgurante que despierta expectativas, bache prolongado que alimenta las dudas, cambio de entrenador, despido sobre la marcha de media plantilla con las consiguientes contrataciones... Necesita mantenerse para que el proceso siga su marcha. Es un examen de madurez para un grupo novato. No hay mayor desafío ni mayor riesgo.

El Coto Córdoba celebra una victoria. / MANUEL MURILLO

