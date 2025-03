Carlos Albarrán, goleador ante el Elche: “Estoy orgulloso del trabajo del equipo”

Tras su cuarto gol del curso, habiendo sido el más destacado del partido y, aún así, sin premio real. Así escapó un Carlos Albarrán que está empezando a acostumbrarse a eso de salir de los partidos con cierta sensación agridulce en su Córdoba CF. No fue diferente ante el Elche, incluso algo más amargo, tras una cita de poder a poder en la que la precisión ilicitana pesó más que la voluntad blanquiverde, sobre todo en el último tramo. «Como capitán y jugador estoy orgulloso del trabajo de todo el equipo, del partido que hemos hecho», analizó el lateral tras la derrota de este domingo.

Partido complicado

Un partido de alta exigencia en el que «hemos planteado un partido que en el aspecto físico, en el tema del esfuerzo, se iba a notar mucho porque hemos igualado. Sí que es verdad que hemos llegado un poco cansados al final del partido, pero creo que hemos hecho un buen partido contra un rival muy complicado y hemos tenido 10-15 minutos que no hemos parado de sacar córners», explicó el lateral.

«El portero creo que ha hecho un par de paradas de mérito. No hemos podido conseguir el gol y al final es una pena que otra vez en los minutos finales se nos escapen puntos y en este caso con derrota. El equipo está jodido, pero tenemos que estar contentos o más bien orgullosos por el trabajo y el esfuerzo», lamentó.

Aún así, el saldo es el de un Córdoba CF que una vez más se queda con la miel en los labios en su particular empresa de dar caza a los seis primeros clasificados. «Quedan nueve partidos y el equipo va a seguir igual. El equipo es ambicioso y va a intentar llegar lo más arriba posible a final de temporada. Vamos a seguir con la misma idea, salir a ganar cada partido. En el caso de esta semana en La Rosaleda contra el Málaga, va a ser otro partido complicado, con un gran ambiente. Iremos a ganar, como siempre», subrayó.

El penalti no pitado

Tras el posible penalti no pitado sobre el de Badalona en la primera mitad, además, el lateral sostuvo que «para mí es penalti. Se lo he dicho al árbitro, él me dice que no hay suficiente contacto. Yo no puedo hacer otra cosa, se lo he dicho incluso en el descanso. La semana pasada a mí me pitan un penalti por mucho menos, en el que estamos los dos forcejeando y él salta sobre mí y se tira encima, a nosotros ni revisando, pero bueno, llevamos todo el año igual».

«No me puedo mojar, ya creo que estoy hablando demasiado, pero duele que esas decisiones, como son en nuestra área, incluso las piten, no tengan ni que revisarlas. Llevamos todo el año así y hasta el momento no hacen nada», concluyó.