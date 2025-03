El Córdoba CF busca licencia para soñar ante el Elche

Llega ese momento de la temporada donde los nombres se encogen y los objetivos se afilan. Diez jornadas, eso es todo lo que tiene por delante un Córdoba CF al que se le ha endulzado la expresión en este tramo final de temporada en Segunda División, incluso más allá de las últimas semanas, en las que parece que ese equilibrio perfecto entre las sensaciones y los resultados se ha descompensado, si bien no del todo. Pero todo eso cambia una vez iniciada la cuenta atrás de la agenda regular. Lo sabe bien Iván Ania, entrenador blanquiverde, que desde su llegada a El Arcángel hace curso y medio lleva repitiendo la misma premisa: «durante el año, el objetivo es posicionarse bien para que llegadas las últimas diez citas se pueda aspirar a todo». Y del dicho al hecho, así tiene a sus pupilos, que este domingo ante el Elche en El Arcángel (14.00 horas) buscarán licencia para soñar.

Porque se la han ganado. Seis choques puntuando de forma consecutiva avalan su oposición a la zona noble, aunque bien es cierto que se requiere de un paso adelante para convertir los últimos empates en renta beneficiosa para el casillero. Tres seguidos, ante el Dépor, frente al Sporting y con el Zaragoza, son la carta de presentación, los tres con un común denominador singular: parecían victorias atadas, pero el conjunto rival acabó nivelando la partida a última hora, casi robando su parte del botín. La idea es cambiar eso en el regreso a territorio cordobés, por donde solo se ha celebrado un triunfo -y de qué manera, en la manita al Granada- en todo lo que va de año.

Un oponente de altura

Cierto es que el rival no es el más accesible para ello. De nada menos de ser el equipo «que mejor juega», el más «dominador» o viceversa ha venido etiquetando Ania al bloque dirigido por Éder Sarabia, que tras una pasada campaña algo errática, después de su descenso de Primera División, este curso sí ha encontrado la fórmula para encaramarse de lleno a la lucha por un puesto en la élite el año que viene. Comenzó titubeante, eso sí, incluso codeándose con el descenso en esos primeros compases en los que también pudo verse al Córdoba CF instalado en la parte baja de la tabla. Una vez acoplado a su buena dinámica, la cosa cambió. Tercero va ya el club ilicitano, con 47 puntos que le aseguran un colchón de siete sobre el séptimo, es decir, con el play off al menos encarrilado, y que también le están permitiendo ilusionarse con cotas más altas, como el liderato.

A tan solo un punto de la promoción directa se encuentra, a dos del primer puesto, en manos del Levante, precisamente. También presume de ser el conjunto menos goleado de la categoría, tras únicamente haber encajado 25 tantos en las 32 citas disputadas. Contraste eso con los números cordobeses, sin embargo, siendo del club de cabecera de El Arcángel el quinto -junto al Castellón- que más tantos ha concedido esta temporada, con 46, tan solo superado por los registros negativos del Eldense (47), Tenerife (47), Racing de Ferrol (51) y Cartagena (58) al arranque del fin de semana. En otro orden, la comparación de porterías a cero con los alicantinos tampoco es la más optimista: 14 han dejado ellos -los que más-, por las tan solo siete que ha podido atar Carlos Marín en lo que va de campaña.

Lance de un encuentro de esta temporada de Elche en el Martínez Valero. / ELCHE CF

La grieta en el rendimiento del Elche, no obstante, se encuentra a domicilio. Porque si como local es el segundo más temible de Segunda, lejos del Martínez Valero no acaba de carburar. Solo tres victorias ha logrado embolsarse en campo ajeno hasta la fecha -dos menos que los de Ania-, y no logra una desde el pasado mes de diciembre, cuando se impuso al Castellón en Castalia (0-2). Entre tanto, lo que más suele cosechar son empates. Y es que si le cuesta horrores salir con todo el premio al club franjiverde de un estadio distinto al suyo, tampoco le es más fácil al anfitrión llevarse algo más que un único punto. Como visitante, es el equipo que más empates ha logrado (7), junto a solo cinco derrotas que lo colocan, junto a Deportivo y Málaga, como el menos castigado en esa faceta.

El plan de Iván Ania

Pero de vuelta al Córdoba CF, la idea no es otra que tumbar todos y cada uno de los intimidantes registros ilicitanos. Como noveno, más cerca queda ya colarse en la zona con derecho a la fase de ascenso que en los puestos de descenso, así que el propósito se imagina. Seis puntos separan a día de hoy la marca del Oviedo, sexto, mientras que el área de peligro de la tabla, delimitada por el Eldense, está a diez.

Aunque el plan de Ania se ha tejido con alguna que otra contingencia. No se espera este domingo tampoco a Carlos Marín, que no ha podido ejercitarse con normalidad a lo largo de la semana de trabajo y, salvo giro de guion, volverá a dejar el sitio en el once a Ramón Vila. Ante otra oportunidad de ganar minutos y reabrir el debate se encuentra el catalán, que ya debutó fechas atrás en La Romareda -en Liga, lo había hecho en Copa- dejando buenas sensaciones. Y otro que dejó buen regusto fue Nikolay Obolskii, que aprovechando la baja por sanción de Antonio Casas, de vuelta para esta jornada, pudo sumar su tercera titularidad del curso. Entonado, activo, comprometido y rondando el gol pudo verse al ruso, por lo que todo apunta que ante los franjiverdes repetirá en la partida inicial.

Obolskii, durante una sesión de trabajo en El Arcángel, esta semana. / CCF

Después, el resto de la propuesta tampoco estará exenta de cambios. Nada se moverá en defensa, donde el cuarteto formado por Carlos Isaac, Sintes, Rubén Alves y Carlos Albarrán ha echado raíces, pero sí en la medular, en la que la sanción de Álex Sala abre la veda. Isma Ruiz es el fijo en la ecuación y Pedro Ortiz apunta a ser su compañero, mientras que el tercer puesto pasará a subasta entre Theó Zidane y Magunazelaia, con Alberto Del Moral, recuperado, pendiente de sumar si el contexto lo permite.

Y por último, para el gol, las bandas están claras: Carracedo y Jacobo, respectivamente. Pocas más variantes quedan disponibles en los costados, desde donde se tratará de habilitar a Obolskii, quien se perfila como la mejor opción en punta este fin de semana.

Ficha técnica Córdoba CF: Ramón Vila, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Rubén Alves, Carlos Isaac, Isma Ruiz, Théo Zidane, Pedro Ortiz, Carracedo, Jacobo y Obolskii. Elche CF: Dituro, Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Salinas, Josan, Febas, Nico Castro, Valera, Óscar Plano y Canario Álvarez. Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (C. Madrileño). Hora: 14.00 horas (LaLiga TV Hypermotion). Campo: Bahrain Victorious El Arcángel.

