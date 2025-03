Iván Ania y el choque ante el Elche: "La clave va a ser el balón"

Entra el Córdoba CF en la fase decisiva de la temporada, con todo abierto a falta de diez jornadas para cerrar la Liga y en mitad de uno de sus momentos de mayor fortaleza desde el regreso a Segunda División. Llegan en forma los de Iván Ania, que tras seis citas puntuando de forma consecutiva quieren este domingo alargar la racha ante un rival de nivel: el Elche, al que recibirán en El Arcángel a partir de las 14.00 horas. «Creo que va a ser un partido en el que los dos intentemos condicionarnos. La clave va a ser el balón, los dos equipos nos sentimos más cómodos teniéndolo», expresó el entrenador blanquiverde antes de la sesión del equipo de este viernes.

Un rival intimidante

Plantea por tanto el asturiano romper esa dinámica particular frente a los ilicitanos, de los que destaca la profundidad de su juego, sus armas e incluso su capacidad de dominio de los rivales. Son terceros, a solo dos puntos del liderato, por lo que tampoco les faltan alicientes: «Para mí, son claros favoritos a ascender por juego. Es el equipo más dominador, ves todos los datos… El que más posesión tiene, el que menos goles lleva en contra y el que menos ocasiones recibe. Eso es porque es el que menos tiempo tiene que defender, de ahí que sean muy buenos con balón y que sea importantísimo que se lo quitemos», analizó.

Menos aún escasean en clave local, con el Córdoba CF situado a solo seis puntos de la zona con derecho a la fase de ascenso, así como a diez de los puestos de peligro. En la novena plaza, todavía se encuentra dentro de su mejor clasificación este curso, aunque de hacerse con el triunfo frente al conjunto alicantino -que no anda fino a domicilio- daría un golpe sobre la mesa. Y en El Arcángel esperan con ansias celebrar la segunda victoria del año. «Si tuvieran los números que tuviera en casa, ya estaban ascendidos. Como visitantes tienen tres victorias. Es el equipo más dominador de la categoría y va a ser un partido muy difícil. Estamos en casa, sabemos que ellos son mucho más fuertes como locales que como visitantes. Los hemos visto mucho, analizado, tienen sus puntos débiles», indicó.

Obolskii conduce el esférico durante una sesión de esta semana. / CCF

«Es parecido a cuando venía el Racing, el Huesca... en un buen momento bueno. Es cierto que con ellos, nos respetaron mucho. Se juntaban muy atrás, pero yo creo que el Elche nos va a presionar arriba. Contra ese perfil de equipos, necesitamos ser ganadores tanto en el juego como en el resultado final», insistió en cuanto al plan de partido.

Altas, bajas y momentos de forma

Como de costumbre, Iván Ania también repasó la actualidad de su vestuario, particularizando sobre dos nombres propios que han venido siendo protagonistas a lo largo de la semana: Alberto del Moral y Carlos Marín. Se cuenta con el toledano tras dos jornadas al margen para este domingo, mientras que el almeriense, que no se ha podido ejercitar con normalidad estos días, apunta a mantenerse fuera del plan: «Del Moral creo que va a llegar, está entrenando totalmente normal, si todo va bien, en principio va a estar disponible», admitió. «Todavía no ha participado con el grupo, pero puede ser que llegue al partido. Mañana entrenará normal, para ver si puede estar disponible o no. En un entrenamiento hizo un gesto en un apoyo y notó algo. Es un sitio traicionero -el sóleo-, si tiene una recaída se va a perder lo que queda de Liga, vamos a ser cautos», señaló sobre el meta.

Alberto del Moral presiona a Théo Zidane durante na sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / CCF

«Tenemos la baja de Álex Sala. Es, posiblemente, la zona que mejor tenemos cubierta de la plantilla. Si hay una baja sensible, en el centro del campo no es. Está dando un nivel altísimo, muy superior al de la pasada temporada, ahí vamos a estar más débiles, pero lo podemos suplir con garantías», apuntó, analizando la sanción del «6», que vió su décima tarjeta amarilla de la temporada en suelo maño.

El que sí estará de vuelta será Antonio Casas, tras también cumplir castigo por acumulación de amonestaciones durante el pasado encuentro en La Romareda. Deberá luchar por su sitio en el once, no obstante, con Obolskii reforzado después de la visita a los maños. «Intentaré aprovechar el momento de cada uno. Hasta ahora ha salido ganador Antonio Casas, pero es cierto que Nikolai el otro día hizo muy buen partido. Contra el Sporting también estuvo muy bien, eso le ha generado confianza. Debo decidir si darle continuidad o apostar por Casas, que salió por sanción. Tengo claro lo que voy a hacer», manifestó.

