El Córdoba CF se reencuentra con el mal de los penaltis dos meses después

El Córdoba CF se ha convertido, de forma indeseada, en el equipo al que más penaltis le han señalado en contra en toda la Segunda División. Y es que con un total de once sufridos, los blanquiverdes lideran esta estadística, un dato que vuelve a escena después de dos meses sin que los de Iván Ania vieran una pena máxima enfrente. La última vez había sido en la jornada 22 ante el Almería, hasta que en La Romareda, frente al Zaragoza, una acción polémica volvió a situar a los blanquiverdes en el foco.

El balance no juega a su favor, además. De esos once penaltis, seis acabaron en gol directo, mientras que cinco fueron repelidos por Carlos Marín en primera instancia. Sin embargo, las segundas jugadas también han sido un problema para los cordobeses, ya que tres de esos disparos acabaron también entrando. Aun así, el arquero almeriense se mantiene como el portero que más disparos desde los once metros ha conseguido repeler este curso en toda la categoría de plata.

El Elche y un dato preocupante

Y con un ojo en estas estadísticas, el próximo reto para los blanquiverdes no será sencillo. Porque este domingo reciben al Elche en El Arcángel (14.00 horas), un equipo que lucha por el ascenso directo y que ya sabe lo que es castigar desde el punto de penalti al Córdoba CF. En el duelo de la primera vuelta, disputado en el Martínez Valero, precisamente, los ilicitanos contaron con dos penaltis a su favor: uno convertido y otro errado.

No es casualidad. El conjunto dirigido por Éder Sarabia es uno de los que más veces ha dispuesto de esta ventaja en la división. Ocho penaltis han lanzado en lo que va de curso, igualando tanto al Burgos como al Almería en el tercer puesto de esta carrera particular. De ellos, cinco terminaron en gol y tres fueron desaprovechados, dejando una pobre efectividad del 40% sobre las dianas que podrían haber transformado.

Carlos Marín, durante el penalti que detuvo a Nico Fernández en el Elche-Córdoba CF. / LOF

Contrastes evidentes

Aunque si en el apartado defensivo el Córdoba CF ha sido castigado con más dureza que cualquiera, en el ofensivo la realidad es muy distinta. A lo largo de toda la temporada, los blanquiverdes solo han contado con cuatro penaltis a favor, un dato que contrasta con los once sufridos en contra. Eso sí, el equipo ha mostrado eficacia absoluta en este apartado, ya que todos los que ha lanzado han terminado en gol, y con diferentes autores. No fallaron en sus respectivas oportunidades ni Ander Yoldi, Christian Carracedo, Jacobo González ni tampoco Álex Sala.

El último penalti señalado a favor, por otra parte, tuvo lugar ante el Castellón en Castalia (1-2), en la jornada 23, hace ya nueve fechas. Desde entonces, los de Iván Ania no han vuelto a tener la ocasión de batir desde los once metros a un guardameta rival. Un dato que, junto a la facilidad con la que le señalan penas máximas en contra, deja un contraste que invita a la reflexión en este tramo final de la temporada.

