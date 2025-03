Carlos Isaac y el choque ante el Elche: "Podemos plantar cara a cualquiera"

El Córdoba CF se presenta en el último tramo de la temporada presumiendo de buen momento en casi todas las facetas. Asentado en la tabla, con la permanencia avanzada, tras un total de seis encuentros puntuando de forma consecutiva -los tres últimos con empate- y también teniendo a algunas de sus figuras a pleno rendimiento. Es ese el caso de Carlos Isaac, que con vistas al partido de este domingo ante el Elche en El Arcángel (14.00 horas) aprovechó para repasar su primer año en el club: «Me encuentro muy bien físicamente. Dentro del campo, también, tanto con o sin el balón. Fuera de él, en Córdoba, me encuentro muy bien, tengo unos amigos que me hacen la vida mejor, me río mucho, estoy fuera con ellos durante bastante días de la semana y eso hace que dentro del campo se note», afirmó.

Porque a nivel deportivo, el cacereño, llegado durante el pasado verano procedente del Albacete, ha conseguido instalarse de lleno en los planes de Iván Ania esta temporada. 22 partidos ha disputado hasta la fecha, 16 como titular, siendo ya un fijo en el lateral derecho, donde le costó entrar al principio, y teniendo encarrilada su renovación automática por objetivos. «Estamos en una buena dinámica aquí en casa, creo que podemos plantar cara a cualquiera», añadió.

Mucha ambición

Aún tienen entre ceja y ceja las pasadas tablas ante el Zaragoza en el vestuario blanquiverde, una realidad que no escondió el defensor aún en plena preparación para recibir a los ilicitanos: «Veo al equipo fastidiado, se nos fueron dos puntos fuera de casa. Es verdad que conseguimos un punto muy importante, hay que hacerlo bueno aquí con nuestra afición y darles una victoria, con tres puntos», reconoció.

Y para conseguir ese propósito, también sabe Carlos Isaac que el Elche no será un oponente nada fácil. «Es un gran rival. Como dijo el míster, es un equipo que somete mucho al contrario. Conseguir esos tres puntos, que son muy importantes para poder conseguir el objetivo», afirmó.