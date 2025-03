El Córdoba CF pierde a Álex Sala por sanción para el duelo con el Elche

El Córdoba CF regresó de Zaragoza con un punto en el bolsillo, pero con una ausencia notable para su próximo reto. Álex Sala, una de las piezas clave en el esquema de Iván Ania, no estará disponible para el partido ante el Elche tras ver la tarjeta amarilla que completa su segundo ciclo de amonestaciones de la temporada. Un contratiempo serio para los blanquiverdes, que perderán a una de sus piezas más en forma de cara al duelo con el pujante cuadro ilictano del próximo domingo en El Arcángel (14.00 horas), en la primera de las últimas diez jornadas de Liga.

El centrocampista fue amonestado en la primera mitad del encuentro en La Romareda por Rubén Ávalos Barrera, colegiado a cargo de la cita. Según el acta, el motivo fue «golpear a un adversario con la mano en la cara de manera temeraria en la disputa del balón».

Una baja sensible

No será la primera vez que Sala se ausente por sanción esta temporada, no obstante. Ya le ocurrió en la jornada 12 en casa ante el Eldense, que fue resuelta con un 2-0 en El Arcángel. Sin embargo, desde entonces se había convertido en un fijo para Ania, habiendo enlazado 19 titularidades consecutivas. Junto a Isma Ruiz, además, venía formando una dupla notable que en contadas ocasiones pudo verse durante la pasada campaña -mayormete por la presencia de Youssouf Diarra en el once-, pero que una vez probada este curso, más allá de diferentes combinaciones, se ha consolidado a todas luces.

En lo referente al ex del Girona, sus cifras también reflejan su influencia: cinco goles y seis asistencias en lo que va de curso. Su impacto va más allá de los números, siendo a menudo el eje del juego blanquiverde, así como una de las referencias en el balón parado. De sus botas nació el tanto de Rubén Alves en territorio maño, precisamente, por lo que ahora es tarea de la dirección técnica blanquiverde el buscarle un relevo adecuado al «6», con Théo Zidane como el mejor perfilado, aunque aún pendiente del regreso de Alberto del Moral -ausente en Zaragoza- de la enfermería.

Antonio Casas, de vuelta

Aunque si la ausencia de Sala es un problema para el duelo con el Elche, el regreso de Antonio Casas es un alivio. El delantero cumplió su sanción en La Romareda tras la extraña expulsión sufrida ante el Sporting de Gijón y vuelve disponible para medirse al Elche. Sin embargo, su titularidad no está asegurada. Durante su cita de castigo, Obolskii tuvo su oportunidad y dejó buenas sensaciones, por lo que la competencia en la delantera está más abierta que nunca.

En lo demás, el Córdoba CF no tendrá más bajas por sanción para esta próxima jornada, aunque varios jugadores caminan en el alambre. Carracedo, José Calderón y Carlos Albarrán acumulan ocho amarillas, mientras que Xavi Sintes, Carlos Marín, Yoldi, Jacobo y Rubén Alves suman tres y también están al borde de ser apercibidos.

