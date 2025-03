Ramón Vila, tras su debut con el Córdoba CF: “Lo he afrontado con mucha naturalidad”

Por segunda semana consecutiva, el Córdoba CF se marcha de un duelo con la sensación de haberse dejado algo por el camino. Fue así con el Sporting de Gijón hace apenas una semana en El Arcángel (1-1) y parece que en la última visita de los de Iván Ania a La Romareda, ante el Zaragoza (1-1), el desenlace no fue distinto. Y es que volvió a engancharse al choque el cuadro rival sobre la bocina, dejando, por tanto, de nuevo a los blanquiverdes con la miel en los labios y cierta sensación de vacío. No tanta tuvo Ramón Vila, eso sí, que aprovechó la baja de Carlos Marín por molestias musculares para sellar su esperado debut en Liga. «Siempre se puede mejorar. Me he sentido tranquilo, con naturalidad, muy cómodo. Si tuviera que mejorar algo, igual algo de dinamismo con los pies, que eso se va cogiendo a lo largo de los minutos», manifestó tras la cita.

«Me dijeron que estuviera tranquilo, que ya lo estaba. Lo he afrontado con mucha naturalidad, es un partido más de fútbol», admitió.

Enfocado en la permanencia

Le faltó cierta claridad y algo más de pegada al conjunto cordobés para castigar el nerviosismo zaragozano, máxime en un último tramo en el que la balanza pudo haber caído del lado visitante de forma definitiva. No fue así, con el tanto de Soberón de penalti en la recta final: «Contento por el debut, pero un poco fastidiado, lo teníamos ahí. Teníamos el 0-1 en los últimos minutos y, a raíz de un penalti que dicen que es dudoso, nos empatan. Creo que el equipo ha estado sólido, bien. Un puntito, esperemos hacerlo bueno el domingo en casa ante el Elche», afirmó.

Y aún así, no quita la permanencia del punto de mira el arquero catalán, que se remite a los famosos «50 puntos» como límite para soñar con la fase de ascenso en lo que resta de temporada. «Estamos ahí, como ha dicho el míster muchas veces, lo primero son los 50 puntos. Luego, miraremos los partidos que nos quedan y el margen de maniobra. Cuando los hagamos, si todavía tenemos margen, no renunciaremos a nada», concluyó.