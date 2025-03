Iván Ania y el empate en Zaragoza: "Necesitamos una victoria ya"

Con el semblante torcido y la sensación de haber podido dar un poco más escapó el Córdoba CF de su última visita a La Romareda -será remodelada el próximo curso-, donde la intención no le fue suficiente para sobreponerse a las ganas de un Zaragoza (1-1) que encontró la forma de acoplarse al partido desde el punto de penalti en el último tramo. Sobre la bocina también rondaron la machada los de Iván Ania, con regusto agridulce en el paladar aunque con un par de hitos a las espaldas: octava salida consecutiva puntuando e imbatidos durante las últimas seis jornadas. «Si queremos tirar para arriba, necesitamos una victoria ya. La sensación que transmite el equipo es buena, de dominio en el juego, de someter... pero hay veces que los detalles nos están penalizando», analizó el entrenador blanquiverde una vez finalizada la cita.

«El penalti que nos pitan es innecesario. Son detalles. En la primera parte, a raíz de una falta, nos sacan dos córner, se meten en el partido, etc. Son esos mini partidos, de los que siempre hablo. Hay momentos que tenemos que manejar de mejor manera», añadió seguidamente.

Matar los partidos

No acabó del todo satisfecho Ania tras el reparto de puntos en territorio maño, donde la opción de llevarse el botín al completo fue una realidad durante buena parte de la segunda mitad. «Está faltando hacer ese segundo gol, que para nosotros es muy importante. Por nuestra forma de jugar, cuando vamos 1-0, el marcador sigue estando abierto. No somos un equipo que se encierre ni que especule con el resultado. El otro día tuvimos opciones, hoy llegadas por banda que pudieron ser definitivas. En cualquier error, como el que cometimos en el posible penalti, se te pueden ir los puntos», admitió.

Como saldo, además, los cordobeses dejan pasar una oportunidad de oro esta jornada, a la que podrían haber dado carpetazo a tan solo cuatro puntos de la fase de ascenso -la menor distancia de la temporada- y con otros 12 sobre el descenso -habría sido la mayor-: «Me voy con la sensación de que perdimos dos puntos. Si somos ambiciosos, tenemos que pensar que en dos partidos perdimos cuatro puntos, que habrían sido definitivos para alcanzar ese primer objetivo. Además, ha sido en minutos parecidos, en partidos que teníamos controlados. Estos tres empates que llevamos seguidos tenemos que hacerlos buenos el domingo ganando al Elche y recuperar la senda de las victorias», valoró.

Iván Ania en su saludo con Gabi, técnico del Zaragoza, antes del encuentro. / LOF

Ramón Vila y Obolskii, protagonistas

El choque también puso en el foco a dos piezas como Ramón Vila y Nikolay Obolskii. El primero se estrenó con el Córdoba CF en el fútbol profesional -tan solo había debutado en Copa-, mientras que el segundo, que también dejó buena imagen, sumó su tercera titularidad este curso: «Ramón transmitió seguridad, sobre todo en el juego aéreo. No tuvo excesivo trabajo, pero el que tuvo, lo solventó bien. Obolskii hizo muy buen partido, se quedó muchísimos balones, fue un incordio para los centrales, capaz de aguantarla y darnos aire. Un centro que tuvo, a punto estuvo de hacer gol. Pidió el cambio porque se le subieron los gemelos, si no, él no habría sido el cambio y nos habría aportado mucho», reflexionó.

En cuanto al meta catalán, eso sí, su irrupción en el once estuvo favorecida por las molestias musculares de Carlos Marín, que no se había perdido ninguna cita de la presente temporada: «Tiene un problema muscular, en el sóleo», desveló Ania sobre el almeriense.